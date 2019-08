Neuer Chefdirigent Kirill Petrenko gibt sein Antrittskonzert

Endlich ist er da. Endlich! Am vergangenen Montag hat der 47-jährige Kirill Petrenko seine Arbeit in Berlin begonnen – als neuer Chefdirigent der Philharmoniker. Vier Jahre, nachdem das Orchester ihn zum Nachfolger von Sir Simon Rattle gewählt hat. Und das war damals überraschend schwierig gewesen: Harte Überzeugungsarbeit und zwei Abstimmungen hatte es die Philharmoniker im Sommer 2015 gekostet, um von Kirill Petrenko das Ja-Wort zu bekommen. Geduld und Bescheidenheit mussten die Philharmoniker dann ebenfalls aufbringen. Denn eigentlich wollten sie ihren neuen Chefdirigenten bereits ab Sommer 2018 haben. Doch das ging nicht, wie sich herstellte, wegen Petrenkos Vertrag an der Bayerischen Staatsoper.

Petrenko pendelt weiterhin zwischen München und Berlin

Und auch in der kommenden Spielzeit 2019/20 ist Petrenko noch Generalmusikdirektor in München. Daher wird er die Berliner Philharmoniker in den nächsten Monaten nur als Teilzeit-Chefdirigent leiten: Lediglich sechs Philharmoniker-Programme macht Petrenko in Berlin, darunter sein Antrittskonzert am heutigen Freitagabend mit Beethovens 9. Sinfonie.

Live dabei beim Antrittskonzert: Der Link zum Stream und zur Kino-Übersicht

Doch Petrenkos Pendeln zwischen München und Berlin ist noch das geringste Problem der Philharmoniker. Im Gegenteil: Die Philharmoniker freuen sich sogar darüber, dass Petrenko vorerst lieber wenig Konzerte in Berlin gibt. Weil sie mit Sir Simon Rattle nämlich gerade erst einen omnipräsenten Chefdirigenten gehabt haben, und das über 15 Jahre lang.

Aber es gibt noch einiges mehr, was Petrenko von Rattle unterscheidet. Da ist zum Beispiel Rattles unersättlicher Repertoirehunger, den Petrenko überhaupt nicht teilt. Denn am liebsten konzentriert sich Petrenko auf die großen Komponisten der Musikgeschichte. Wenn er sich dann doch mal für weniger bekannte Spätromantiker wie Franz Schmidt oder Josef Suk einsetzt, dann tut er das erst nach reiflicher Überlegung.

Die Traditionspflege ist ihm dabei sehr wichtig: die Tradition bedeutender Werke, die Tradition der Berliner Philharmoniker, aber auch Petrenkos eigene Tradition. Und dazu gehören nicht nur seine persönlichen Repertoire-Stärken, sondern auch Petrenkos Art, wie er sich Musik aneignet und vermittelt. Was dabei am meisten auffällt: Petrenko versteht sich als Handwerker – harte Arbeit und hohe Präzision sind für ihn ein Muss. Fast schon naheliegend ist da Petrenkos Spitzname, der im Bayerischen Staatsorchester kursiert: „Pentrenko“ – wegen Petrenkos unerbittlicher Detailgenauigkeit in den Proben.

Und diese Detailgenauigkeit ist auch in den vier Philharmoniker-Programmen spürbar gewesen, die Petrenko als designierter Chefdirigent seit 2015 gegeben hat. Ob in Mozarts „Haffner“-Sinfonie oder in Paul Dukas‘ „La Péri“, in Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6 oder Nr. 5 – es waren ungewohnt plastische Details zu hören gewesen, Raffinessen, wie man sie bisher noch nicht wahrgenommen hatte. Viel wichtiger allerdings: die atmosphärische Dichte, der leidenschaftliche Zug, die lebendige Artikulation. Petrenko zwingt die Zuhörer geradezu auf die Stuhlkante, ähnlich wie er auch die Philharmoniker auf die Stuhlkante zwingt. Anders formuliert: Petrenko bietet keine Musik zum Zurücklehnen und bloßen Genießen. Er fordert permanent, setzt unter Strom, wirkt ruhelos. Oder wie sagte noch Regisseur Andreas Homoki, der Petrenko von 2002 bis 2007 als Generalmusikdirektor an der Komischen Oper erlebt hat? „Mit Petrenko wird es nie gemütlich.“ Und das ist Petrenkos Stärke und Schwäche zugleich. Denn Musik lebt nicht nur von Spannung allein. Sondern auch vom Loslassen, vom freien musikalischen Atem, von der Ruhe.

Die große Frage ist nun, ob Petrenko dieses Loslassen-Können in seiner Zeit bei den Philharmonikern gelingen wird. Im Moment wirkt das Orchester noch frisch verliebt und scheint sich im Konzert gern von Petrenko dominieren zu lassen. Doch dieser Zustand wird nicht ewig dauern – und könnte im Idealfall einer vertrauensvollen Freundschaft weichen. Denn eigentlich hat Petrenko sonst alle Voraussetzungen für eine musikalisch erfolgreiche Zeit bei den Philharmonikern: die feinen Ohren und das intuitive Gespür für Klangfarben, die Herzenswärme und das Energetische, den Ernst und die ehrliche Hingabe. Auch Petrenkos konservatives Musikverständnis dürfte für die Philharmoniker attraktiv sein. Den experimentellen Jahren unter Rattle folgt nun eine Phase der Konsolidierung: Was sich bewährt hat, wird beibehalten. Was sich nicht bewährt hat, landet in der Zentralablage. Das Repertoire der Philharmoniker wächst nicht mehr so sehr in die Breite wie bei Rattle, es wächst eher in die Tiefe.

Bereits in der vergangenen Saison hat die neue Intendantin Andrea Zietzschmann dafür die Weichen gestellt. Mehr klassische Moderne, weniger zeitgenössische Musik; mehr Haydn und Mozart. Und vor allem: ein bewussterer Fokus auf das Stammrepertoire der Philharmoniker. Zietzschmann ist dabei die starke Frau an Petrenkos Seite. Sie hält Petrenko den Rücken frei. Sie sorgt dafür, dass sich Petrenko ungestört auf die Musik konzentrieren kann. Und das ist gut so. Denn Petrenko wird viel Zeit brauchen. Viel Zeit, um sich in die Lieblingswerke der Philharmoniker einzuarbeiten. Anders als der genuine Sinfoniker Rattle bringt Petrenko nämlich vor allem reichhaltige Opernerfahrungen mit.

Doch wenn sich Petrenko weiterhin treu bleibt, gibt es keinen Anlass zur Sorge: Petrenko wird weder rasten noch ruhen, bis er seine Lücken geschlossen hat. Er wird hart dafür arbeiten, sich alles abverlangen, was möglich ist – und das Gleiche von den Berliner Philharmonikern verlangen.