Lieber marschieren als musizieren: „Der Oboist des Königs“

Irgendwie waren sie ja alle große Musiker in dieser Familie. Nicht nur der Berühmteste der Sippe, der Komponist Johann Sebastian Bach, und nicht nur dessen Söhne, die heute auch noch im Repertoire jedes Barockensembles stehen. Bis ins 16. Jahrhundert zurück waren alle männlichen Bach-Sprosse Kantoren oder Stadtpfeifer, so dass man die Berufsbezeichnung schon mit ihrem Namen gleichsetzte und einfach alle Kantoren kurz Bach nannte.

Nun kommt ausgerechnet das schwarze oder doch graue Schaf dieser Familie zu belletristischen Ehren. Romanautor und Feuilletonist Olaf Schmidt widmet sich in seinem jüngsten Buch dem älteren Bruder Johann Sebastians, Johann Jacob Bach (1682–1722). Der war zwar auch ein begnadeter Musiker, schlug aber insofern aus der Art, als er eben nicht eine gesicherte Festanstellung als Organist annahm, sondern lieber in die große weite Welt aufbrach. Als Musikant durch die Lande zog, dabei große Zeitgenossen wie Telemann und Händel kennenlernte. Und den es dann bis in die Armee des schwedischen Abenteurer­königs Karl XII. verschlug.

Mehr am Nervenkitzel als am Musischen interessiert

Dieser Monarch ist heute fast ebenso unbekannt wie dieser Bach-Spross. Dabei war Karl XII. nichts weniger als der Napoleon seiner Zeit. Einer, der sich auch schon – für damalige Zeit ein absoluter Regelbruch – selbst krönte, und das schon mit 15. Ein Feldherr, der fast seine ganze Regentschaft auf dem Feld verbrachte, im Großen Nordischen Krieg. Und der dann, wie ein Jahrhundert später Napoleon und ein weiteres Jahrhundert später auch Hitler, an einem Feldzug gegen Russland scheiterte.

Romanautor Olaf Schmid

Foto: Galiani/Marcel Noack

Der Untertitel des Romans, „Das abenteuerliche Leben des Johann Jacob Bach“, deutet es schon an: Der Roman ist weit mehr an den Wettläufen, am Nervenkitzel, am Ereignishaften interessiert als am Musikalischen. Dabei ist der Ausreißer ja doch lange in dieser Familie und ihrer Bestimmung verhaftet und spielt nicht, wie der Titel vermuten lässt, bloß die Oboe. Doch in den Beschreibungen der geistig-musikalischen Sphäre bleibt der Roman doch ein wenig vage.

Welthistorie an vorderster Front erlebt

Weit kräftiger und einprägsamer gelingen Olaf Schmidt die Schilderungen der historischen Geschehnisse, die heute in keinem Geschichtsunterricht mehr gelehrt werden. Obschon erst mit Karl XII. die 110-jährige Großmachtstellung Schwedens in Europa endete. Nach anfangs sagenhaften Erfolgen, bei denen Peter der Große schon beinahe geschlagen schien, wurde die schwedische Armee bei der verheernden Niederlage von Poltawa 1709 fast vollständig vernichtet.

Bach erlebt das nicht nur an vorderster Front mit. Er muss den getroffenen Schwedenkönig auch noch mit Musik trösten. Wobei die paar verbliebenen Hofmusiker immer wieder Pachelbels Kanon und Gigue spielen müssen. Bis heute ein unsterblicher Hit der Barockmusik, an dem man sich schnell satthören kann.

Dieser Gigue-Gag ist eine der hübschesten Volten des Romans. Ansonsten bleibt schon die Frage, warum sich ein Verfasser für einen historischen Roman ausgerechnet einen Musiker aussucht, wenn er mit dem Musikalischen am wenigsten anzufangen weiß. Die kräftigsten Passagen überhaupt sind wohl nicht zufällig drei Einschübe, „Welthistorische Intermezzi“ betitelt, in denen Schmidt die Perspektive Bachs kurz ganz verlässt und die Historie aus dem Blickwinkel reiner Kriegsveteranen beschreibt.

Das Buch: Olaf Schmidt. Der Oboist des Königs. Das abenteuerliche Leben des Johann Jacob Bach. Galiani Berlin, 544 Seiten, 22 Euro.