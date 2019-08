Woellfer will mit Rio Reiser das Schiller Theater rocken

Anfangs kamen alle ins Ausweichquartier. Aus Neugierde. In der zweiten Saison muss sich die Komödie nun im Schiller Theater bewähren.

„Hier und Jetzt“, das Banner hängt fast trotzig über dem Eingang des Schiller Theaters. Vor etwas mehr als einem Jahr musste die Komödie am Kurfürstendamm aus ihrem Stammsitz ausziehen. Das war mit viel Katzenjammer verbunden. Das Schiller Theater schien dagegen viel zu groß und zu weit abgelegen vom Strom der Touristen, die immerhin ein Drittel des Publikums ausmachen.

Aber inzwischen ist Komödien-Intendant Martin Woelffer geradezu glückselig über den neuen Standort, der vom Publikum bestens angenommen wird. Die Bewährungsprobe, ahnt er, ist indes die zweite Spielzeit im Ausweichquartier. Wenn der Neugier-Effekt weg ist.

Ein Highlight der Saison: „Rio Reiser – Mein Name ist Mensch mit Hans Gurbig“

Die Saison begann gerade mit einem empfindlichen Dämpfer: „Bei mir bist du Darling“ kam trotz Olivier-Preis und guten Schauspielern eher mäßig an. Doch für die nächsten Monate kann Woelffer wieder einige Sahnestückchen verkünden.

Kati Thalbach outet sich als Christie-Fan

Katharina Thalbach wird nicht nur weiter im größten derzeitigen Hit, „Hase Hase“, auftreten, sie wird auch Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ inszenieren. Das Stück kennt man ja eher als Buch oder aus Filmen. Jetzt gibt es aber auch eine Bühnenfassung.

Und die inszeniert die 65-Jährige nun mit Spitzenbesetzung: mit den Geschwistern Pfister (nicht nur den dreien, sondern den fünf aus der Ur-Besetzung) mit ihrer Tochter Anna und ihrer Enkelin Nellie. Und weil sie immer mal Miss Marple sein wollte, aber nie zum Zuge kam, und weil sie ja in der Männerdomäne eh eher beheimatet ist, wird sie Hercule Poirot spielen.

Die Maskentheatertruppe „Familie Flöz“ feiert ihr 25-Jähriges am Hause mit gleich zwei Produktionen.

Des Weiteren wird Gayle Tufts „Neudeutsche auf Weltreise“ geben und die Maskentheatertruppe Familie Flöz feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit zwei Produktionen am Haus. Und Martin

Woelffer wird auch wieder selbst inszenieren. Alan Ayckbourns „Ab jetzt“ hat vor 30 Jahren Peter Zadek in der Komödie inszeniert, Woelffer war damals Regieassistent und rückt damit quasi auf.

Oliver Mommsen wünscht „fröhliches Scheitern“

Die männliche Hauptrolle spielt Oliver Mommsen, der hier schon in „Tanzstunde“ zu sehen war. Und der feixt jetzt über einen ehemaligen „Tatort“-Kommissar und einen ehemaligen Regie-Assistenten: „Fröhliches Scheitern“.

Und dann feiert „Rio Reiser – Mein Name ist Mensch“ Premiere. Das Stück über den „König von Deutschland“, das schon in Potsdam zu sehen war, wird jetzt in einer Neubearbeitung ganz auf Berlin fokussiert. Die Hauptrolle wird gleich mit zwei Neuentdeckungen besetzt, die abwechselnd spielen sollen, weil sie sonst zu schnell ausgesungen sein könnten.

Fragt sich nur, welcher der Darsteller das Glück hat, in der Premiere spielen zu wollen. So oder so: „Wir möchten den Laden rocken“, verspricht Regisseur Frank Leo Schröder. Genau das richtige Motto für die Bewährungs-Spielzeit.

