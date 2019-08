Warum nur kehrt Katrin Sass den Besser-Ossi heraus?

Die Schauspielerin ist in der Bar jeder Vernunft mit ihrem Solo-Programm „So oder so ist das Leben“. Dabei berühren nur ihre Lieder.

„Als ich fortging“ ist sicher eine der schönsten Rockballaden überhaupt. Nicht nur ein Klassiker der DDR-Rockmusik. Längst schon hat sich Dirk Michaelis Song ins gesamtdeutsche Gedächtnis gebrannt. Auch Katrin Sass gelingt mit ihrer Interpretation ein tief berührender Moment. In diesen Augenblicken ist die Schauspielerin ganz bei sich.

Man wünschte, in ihrem Programm „So oder so ist das Leben“, das nun in der Bar jeder Vernunft Berlin-Premiere feierte, gäbe es unzählige davon. Im Rahmen des 5. Frauensommers, dessen Schirmherrin sie ist, erzählt sie vom Leben im Osten und vom Mauerfall. Mit eingespielten Zitaten, wie von Walter Ulbricht, der in Wiederholungsschleife sagt, niemand habe Absicht, eine Mauer zu bauen.

„Wir hatten nichts, waren aber trotzdem wer“

Da sei tatsächlich keine Mauer gewesen, sondern ein antifaschistischer Schutzwall. Dahinter hätten die DDR-Bürger viel Zeit gehabt, zu sich selbst zu finden – wie in einer geschlossenen Klinik. Die Sass lässt kein gutes Haar an der DDR, parodiert das Pionierlied „Unsere Heimat“. Findet dennoch: „Wir hatten nichts, aber waren trotzdem wer.“

Dann lässt sie das Publikum aufzeigen, wer aus dem Osten stammt. Eine überschaubare Anzahl folgt der Aufforderung. Mit ihr selbst vielleicht zehn, konstatiert Katrin Sass. Eigentlich sind es viel mehr. Doch die meisten haben keine Lust, sich im 30. Jahr nach dem Mauerfall einordnen zu lassen.

Eine Frau, der man gern zuhört

Katrin Sass aber kehrt den Besserwisser-Ossi raus, der die dummen Wessis maßregelt. Ein Anachronismus, auf den man bestens verzichten kann. Zumal die sonst sympathische 62-Jährige dabei aufgedreht und fast krawallig wirkt. Gelassener ist sie, als sie Passagen aus ihrer Biographie liest.

Es sind die Brüche in ihrer Vita, die überwundene Alkoholsucht, die sie zum Vorbild für viele machen. Zu einer Frau, der man gern zuhört, wenn sie über ihr Leben spricht. Unvergesslich sind allerdings die Lieder, die sie singt. Wunderbar begleitet von Bene Aperdannier am Flügel. Wie die Erinnerung an den 2018 verstorbenen Musiker Holger Biege.

Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, Wilmersdorf, Tel. 883 15 82, 9. Nächste Termine: , 10.8. u. 14.8., 20 Uhr sowie 11.8., 19 Uhr