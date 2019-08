Eine Hollywoodkarriere, die mit einem Sexskandal begann

Sie kam mit 16 Jahren nach Berlin und drehte keck an der Seite von Heinz Rühmann. Lange Zeit vergessen, widmet das Zeughauskino Unter den Linden in Mitte dem Hollywoodstar Hedy Lamarr (1914–2000) nun eine ausführliche Retrospektive. Berühmt-berüchtigt wurde sie durch den Skandalfilm „Ekstase“ (1933) des Tschechen Gustav Machaty.

Für Empörung sorgten eine kurze Badeszene, in der sie völlig nackt ist, und die Großaufnahmen ihres Gesichts bei einem Orgasmus. Für viele Filmkritiker hat „Ekstase“ kaum cineastischen Wert. Sie neigen dazu, Hedy Kiesler, ab 1937 Lamarr, schauspielerisches Talent abzusprechen.

Sie war weit mehr als nur eine Schönheit

Wie ungerecht das ist, kann man in den 20 Filmen herausfinden, die jetzt im Zeughauskino die große Bandbreite des späteren Hollywoodstars unterstreichen.

Klassische Hollywood-Schönheit: Hedy Lamarr, ein Porträt von Robert Coburn 1938.

Foto: picture alliance / Everett Collection

Lange hat man sich in Dokumentarfilmen wie „Geniale Göttin“ auf die Skandale Lamarrs konzentriert. Mit 18 heiratete Hedy Kiesler einen eifersüchtigen Waffenhändler, der alle Kopien von „Ekstase“ vernichten wollte. Insgesamt war sie sechs Mal verheiratet. Mit 21 floh die junge Frau vor ihrem Mann und aus Österreich.

Späte Karriere als Erfinderin

Louis B. Mayer nahm sie für MGM unter Vertrag. Sie dreht über 20 Filme in Hollywood. Großartig ist die bitterböse Komödie „Comrade X“. Dort spielte sie hinreißend eine Kommunistin und Straßenbahnschaffnerin in Moskau. Ein von Errol Flynn verkörperter amerikanischer Journalist soll sie zur Flucht bewegen. Am Ende gibt es eine urkomische, abenteuerliche F...

Nur selten hat die aus einer bürgerlichen, jüdischen Familie stammende Lamarr in politischen Filmen mitgewirkt wie dem Spionagedrama „Der Ring der Verschworenen“. Hedy Lamarr verkörpert eine Dachau-Überlebende und Widerstandskämpferin, die sich 1940 unter Exilanten in Lissabon mischt. Nicht nur thematisch denkt man an „Casablanca“. So wirken an Lamarrs Seite auch Paul Henreid und Peter Lorre mit. Erst 1990 war eine unzensierte Fassung des Films erstmal in der ARD zu sehen.

Gefeiert wurde Hedy Lamarr später vor allem als Erfinderin. So ließ sie zusammen mit dem Musiker George Antheil ein Frequenzsprungverfahren patentieren, dass es den Alliierten ermöglichen sollte, deutschen U-Booten auszuweichen. Heute gilt ihre Erfindung als ein Vorläufer von Bluetooth. In Zeiten von #metoo- sind Stars wie die Deutsche Diane Kruger und die Israelin Gal Gadot von Hedy Lamarr fasziniert. Beide entwickeln derzeit Miniserien über die Erfinderin und Schauspielerin, die ihrer Zeit so weit voraus war.

„Fremder Star“ - Retrospektive Hedy Lamarr: Zeughauskino, Mitte, Unter den Linden 2. 8. August - 25. September 2019.