Falsche Fuffziger in der Ku’damm-Kömödie

Das Stück gewann den Lawrence-Olivier-Preis. Doch in „Zuhause bin ich Darling“ im Schiller Theater gibt es nur wenig zu lachen.

Den Job aufzugeben, um dem Gatten pünktlich zum Feierabend einen Drink zu mixen und ihm die Hausschuhe zu reichen, das klingt nach einem Albtraum. Zumindest für alle Frauen, die ihre Eigenständigkeit schätzen. Für Judy indes bedeutet das Hausfrauendasein absolute Erfüllung.

Sie schwärmt für die 50er-Jahre, lebt diese Zeit mit Ehemann Johnny. Nicht nur den Look, sondern auch den Alltag und die Werte. Jedenfalls das, was Judy dafür hält. Und in ihrem Nostalgie-Wahn eifert sie zu den Klängen von Doris Days Evergreen „Pillow Talk“ der Leinwand-Ikone nach. Die war bekanntlich die blondeste, patenteste und perfekteste Hausfrau aller Zeiten.

Mit Karo-Designs, Nierentisch-Optik und pastellig-zuckrigen Farben entführt die Komödie „Zuhause bin ich Darling“ in die Fifties. Zurück also in jene Ära, als hierzulande der Toast Hawaii eine kulinarische Sensation war und die Frau hinter den Herd gehörte.

Die Witze sind flöten gegangen

Das englische Erfolgsstück von Laura Wade, das am Sonntag in der Ku’damm-Komödie im Schiller Theater seine deutsche Erstaufführung feierte, kommt zumindest ästhetisch äußerst gelungen daher. Dank der stimmigen Bühne von Alfred Peter und den wunderschön anzuschauenden Kostümen von Sabrina von Allwörden.

Doch die schwingenden Petticoats täuschen auf Dauer nicht darüber hinweg, dass es wenig zu lachen gibt. Man mag es kaum glauben, dass es für die Komödie den Laurence-Olivier-Award 2019 gab. Aber vielleicht sind ja bei der...

Die störende Dritte: Judiths Mutter (Beatrice Richter, die Mutter von Judith Richter) findet deren Rücksturz in die 50-er schrecklich.

Auch der Inszenierung fehlt es über weite Strecken an Leichtigkeit und Esprit. So wird Judys und Johnnys heile Welt anfangs langatmig bis ins Detail gezeigt und erklärt. Spätestens nach einer halben Stunde möchte man rufen: „Wir haben es kapiert!“. Das Lebenskonzept ist schließlich simpel: Er geht arbeiten, sie bleibt daheim.

Natürlich kollidieren die selbstgestrickten Fünfziger bald mit der Realität. Freundin Franziska (Katrin Hauptmann) berichtet, dass sie Johnny (Niklas Kohrt) beim Pizza-Essen mit einer anderen Frau in der Shopping-Mall erwischt hat. Ein No-Go für Judy (Judith Richter). In den 1950er-Jahren gab es russische Eier und gebackene Käsestangen, aber keine Pizza. Geschweige denn Einkaufszentren.

Das Klischee einer gescheiterten Problemlösung

Die weibliche Begleitung ist erst danach von Interesse. Und stellt sich als Johnnys neue Chefin Alex (Natalie Mukherjee) heraus. Sie verweigert ihm die Beförderung, woraufhin Judy und Johnny vor dem finanziellen Kollaps stehen.

Was sie ihm verschwiegen hat. Ließe sich das Desaster doch abwenden, wenn sie wieder arbeiten ginge. Johnny explodiert deshalb. Beim gepflegten Ehestreit reden die beiden dann brav aneinander vorbei. Das Klischee einer gescheiterten Problemlösung.

Erst Judys Mutter holt ihre Tochter wieder zurück auf den Boden. Beatrice Richter, vielen noch bekannt aus dem TV-Hit „Sketchup“ in den 80er-Jahren, hat als Sylvia mit hippie-bewegter Vergangenheit den einzigen bemerkenswerten Auftritt. Sie habe nicht für Emanzipation gekämpft, um zu erleben, dass Judith ihre berufliche Zukunft für eine Utopie wegwirft.

Obwohl die Schauspieler in ihren Rollen überzeugen, plätschern die Konflikte ansonsten ermüdend dahin. Mit den selbstverschuldeten Luxusproblemen im Fifties-Wolkenkuckucksheim kann sich nämlich kaum jemand identifizieren.

Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater, Bismarckstr. 110, Tel. 88 59 11 88, Di.-Sbd. 20 Uhr, So. 18 Uhr (25.8.: 20 Uhr). Bis 1. September