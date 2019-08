Poesie in Polyester: Das Phänomen Dieter Thomas Kuhn

Dieter Thomas Kuhn tritt am Sonnabend in der Waldbühne auf. Der Mann mit dem Brusthaartoupet, ist Kult. Aber wieso eigentlich?

Berlin. Schlager, Schlaghosen, Blumenhemden. Mehr braucht es nicht für ein unvergessliches Happening in Deutschlands größten Open-Air-Arenen, wenn Dieter Thomas Kuhn die Bühne rockt. In den 90er-Jahren trat der gebürtige Tübinger ein Schlager-Revival los. Seit über einem Vierteljahrhundert covert er höchst erfolgreich alte Schlager. Und mindestens ebenso lange fragen sich Soziologen und Feuilletonisten, was es mit diesem Phänomen auf sich hat. Dieter Thomas Kuhn überlegt und kommt zu dem Schluss: „Wir machen das, was die Leute wollen. Sie vergessen zweieinhalb Stunden ihren Alltag. Feiern sich selbst, die Band und die Musik.“

Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Aber das schaffen andere Musiker auch. Zwischen Dieter Thomas Kuhn und seinen Fans hat sich jedoch auf vielen Ebenen eine Dynamik entwickelt, die auf Tourneen in schöner Regelmäßigkeit in einem abendlichen Schlager-Woodstock mündet. Wie bei seinen Konzerten in der Waldbühne. Bereits im vergangenen Jahr hat Dieter Thomas Kuhn auf seiner „Für immer und dich“-Tour dort Station gemacht.

Am kommenden Sonnabend kehren er und seine Band, genannt Kapelle, mit Teil 2 der Tour zurück auf seine Lieblingsbühne. Und wieder wird man von Marzahn bis Spandau, von Frohnau bis Lichtenrade die Fans erkennen, die es in Berlins schönste Freiluft-Arena zieht. Es gehört schließlich dazu, sich in Polyester-Schick zu schmeißen, mit Sonnenblumen, Perücken und Koteletten aufzuhübschen. Das ist Teil des Wir-Gefühls der „Kuhnis“, wie die Anhänger von...

Dieter Thomas Kuhn: Maßgeschneiderte Kostüme statt Secondhand-Kleidung

Er und seine Musiker werfen sich selbst auch in ultraschicke Fummel im Glitzer-Look der Seventies. Die spektakulären Outfits erinnern an die legendären Bühnenlooks von Elvis Presley in seiner Las-Vegas-Ära. „Begonnen hat unsere Reise mit Secondhand-Klamotten“, erinnert sich Dieter Thomas Kuhn. „Mittlerweile leisten wir uns handgefertigte und maßgeschneiderte Kostüme, die eine Designerin nach unseren Ideen umsetzt.“

Vor den Konzerten zelebrieren er und die Musiker ein zweistündiges Ritual, um sich zu verwandeln. Selbstredend wird Kuhn dann auch seinem Spitznamen „Die singende Föhnwelle“ gerecht. „Das dauert gerade mal zehn Minuten“, sagt er über seine perfekt sitzende Tolle und fügt schmunzelnd hinzu: „Alle Haare außer meinem Brusthaar sind echt.“

Das Brusthaar-Toupet ist ein ironisches Gimmick aus Anfangstagen. „Ich war damals beeindruckt von Ricky Shayne, der mit offenem Hemd und herausquellendem Brusthaar auftrat. Ich wusste, damit muss ich auch rausgehen“, erinnert sich Dieter Thomas Kuhn. Heute gelten Haare aus dem Brust-Toupet als Trophäe.

Gehört alles mit zur Show. Da können es DTK, die Kapelle und die Kuhnis zusammen richtig krachen lassen. Und mal so richtig uncool sein, dass es schon wieder cool ist. Auch das verbindet. Genauso wie die Tatsache, dass sich weder auf der Bühne noch im Publikum jemand findet, dessen Herz von klein auf für den Schlager geschlagen hat. Im Gegenteil.

Dieter Thomas Kuhn: "Zum Schlager sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kind“

„Musikalisch sind wir alle anders sozialisiert. Mit Rock und Punk. Zum Schlager sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kind“, erzählt Dieter Thomas Kuhn. Musik gemacht haben er und die Band schon vorher. „Auf einem Amateur-Hobby-Level“, wie Kuhn gesteht. Sie haben italienische Songs gesungen und gemerkt, dass sie viele davon als deutsche Schlager kennen. „Die haben wir einen nach dem anderen geprobt, ganz ohne Kalkül, und gemerkt, dass es uns Spaß macht“, erinnert er sich. Ihr erster Schlager war Jürgen Drews unverwüstlicher Hit „Ein Bett im Kornfeld“.

In den 90er-Jahren kulteten sich Dieter Thomas Kuhn und die Kapelle mit dem seinerzeit verschmähten Genre hoch und eroberten ein junges Publikum. Sie coverten Schlager im eigenen Stil. Rockig, funky. Und schafften so eine neue Fun- und Fan-Kultur. Bis heute ist Kuhn dem alten Schlager treu geblieben. Lieder aus jener Zeit, als die Welt noch überschaubar und in Ordnung war, was durchaus auch zum Charme der Konzerte beiträgt. Neue Schlager kommen bei Kuhn nicht in die Tüte. „Damit habe ich gar nichts zu tun. Ich bin in meinem eigenen Kosmos. Und das ist gut so“, erklärt er. An Helene Fischer komme man zwar nicht vorbei und er habe nach knapp drei Jahrzehnten in der Showbranche gelernt niemals nie zu sagen. Eines aber weiß er mit Blick auf Helene, Maite und Co.: „Momentan nein!“

Die Kuhnis schätzen nämlich Kontinuität und das Retro-Lebensgefühl, das Dieter Thomas Kuhn rüberbringt. Das ist so familiär und gemütlich wie ein gemeinsames Abendessen Punkt sieben Uhr, zu dem es prickelnde Limo mit Lieblings-Kaugummi-Geschmack gibt. Ganz so, als wären Kindheit und Jugend in die Unendlichkeit verlängert worden. Wenigstens für die Dauer eines Konzerts.

Damit es sich auch wirklich wie in den 70er-Jahren anfühlt, werfen die Damen gern Dessous auf die Bühne. „Die schönsten Exemplare nehmen wir mit auf Reisen und hängen sie über unseren Garderobenkoffer“, sagt Dieter Thomas Kuhn. Er hält sich übrigens einmal die Woche mit Yoga fit. Mit seiner Männergruppe, die er eigens dafür gegründet hat.

So klappt es auch mit den körperlich anstrengenden Konzerte bestens. Nur mit einem will Dieter Thomas Kuhn nicht herausrücken. Wie es hinterher mit Groupies aussieht. „Das“, sagt er in bester Mick-Jagger-Superstar-Manier, „ist das bestgehütetste Geheimnis unser Band –, nein gar der ganzen Rockgeschichte.“

