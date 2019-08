Katrin Sass: „Ich hab’ mich immer ins Leben fallen lassen“

Berlin. Katrin Sass ist außer sich. In der Bar jeder Vernunft probt die Schauspielerin derzeit ihren Liederabend „So oder so ist das Leben“, der am Dienstag Premiere hat. Aber nicht das bringt sie aus dem Takt. Es ist Lucky, ihr erst acht Wochen alter Hund. Der ist ganz aufgekratzt und lenkt die 62-Jährige auch während des Gesprächs immer wieder ab. Wir hätten ja angeboten, gemeinsam Gassi zu gehen. Aber draußen ist es an diesem Tag besonders heiß, dagegen ist das wohltemperierte Spiegelzelt eine echte Wohltat. Katrin Sass steht nun vor einer kniffligen Frage: Was macht sie mit dem Hund, wenn sie ihren Auftritt hat? Wird der hinter der Bühne still halten?

Berliner Morgenpost: Frau Sass, Ihr Liederabend „So oder so ist das Leben“ verspricht einen schonungslosen Blick: auf sich selbst, auf die DDR, auf das, was von dem Aufbruch 1989 übrig blieb. Was genau haben wir uns da vorzustellen?

Katrin Sass: Schonungslos nicht. Das steht zwar so in der Ankündigung. Aber schonungslos? So bin ich manchmal in den Aussagen, die ich mache. Schonungslos hat man auch mein Buch genannt. Ich kann einfach nicht im Strom schwimmen, das ist nicht meins. Ich weiß nicht warum, ich kann halt nicht anders. Aber dieser Abend ist eher ein Augenzwinkern. Ich singe die Lieder, die mich durch mein Leben begleitet haben. Bisher waren die Lieder immer gecovert. Aber jetzt suche ich jemanden, der Texte für mich schreibt.

Wann haben Sie für sich eigentlich das Singen entdeckt?

Im Bauch meiner Mutter! Das hat sie mir jedenfalls immer gesagt. Ich wollte ja immer Schlagersängerin werden. Ich durfte nur nie singen. Schlager – in der Jugend war das peinlich, in der Schauspielschule auch. Ich wollte das auch immer auf der Bühne machen, aber das ging nie. Bis dann der Türöffner kam: „Good bye, Lenin!“ Plötzlich erinnerten sich alle: Die Sass wollte doch immer singen. Sehr bald sang ich dann auch hier in der Bar.

Ist das Singen jetzt zu einer Zweitpassion geworden, auch zu einer Zweitkarriere?

An Karriere habe ich nie gedacht. Mir ist ja alles immer vom Himmel gefallen. Ich hab’ halt wie jeder in der Badewanne gesungen und träumte von einem Auftritt mit richtig Kitsch und Discokugel. Dass ich auch singe, wurde aber erst durch die Serie „Weissensee“ wirklich bekannt. Das war unglaublich, als mir diese Rolle, ein weiblicher Biermann, angeboten wurde. Weder die Drehbuchautorin noch der Regisseur kannten mich oder wussten auch nur, dass ich gern singe. Das war Schicksal. Das waren allerdings ganz schwierige Lieder, für die ich viel proben musste. Ich dachte, das schaffe ich nie.

Sie blicken in Ihrem Programm zurück, auf sich selbst, auf die DDR. Wir feiern dieses Jahr den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Was hat sich in Ihren Augen seither getan? Gerade auch im Hinblick auf die Landtagswahlen im Herbst?

Ich würde mir wünschen, dass alle den 9. November noch einmal erleben. Auf der Straße, wie damals. Damit alle noch mal begreifen, wie großartig das war, was wir erleben durften. Ohne Schüsse, ohne Blut. Welcher Aufbruch das war, und was wir für Visionen hatten. Nichts davon ist geblieben, das ist wirklich schlimm. Das Meckern der Deutschen hat sehr zeitig eingesetzt. Es gibt doch inzwischen wirklich blühende Landschaften. Aber das darf man nicht sagen, sonst wird man gleich kritisiert. Ich finde, wir meckern wirklich auf hohem Niveau. Das sollte sich am 30. Jahrestag noch mal jeder vergegenwärtigen. Der 3. Oktober interessiert mich nicht. An dem Tag wurde nur ein Vertrag unterzeichnet. Der 9. November ist natürlich negativ besetzt in der deutschen Geschichte. An dem könnte man die Deutsche Einheit nicht feiern. Aber von diesem Tag gibt es Bilder, die sind einmalig. Auch wenn man sich fast schon fragen muss, ob die wirklich echt sind.

Sie waren 1989 am Theater in Leipzig, an dem immer die Montagsdemonstranten vorbeigezogen sind…

Das war so eine aufregende Zeit. Wo ich dachte: Endlich passiert was. Wobei das auch etwas anmaßend ist. Ich hätte ja auch was machen können, ich hab’ mich aber nicht getraut. Ich war 29, 30, ich wollte nur spielen, spielen. Später ranhängen wollte ich auch nicht, dass ist nicht so meins. Und ich bin auch aus Schiss dageblieben. Aber wir alle wussten, nichts wird mehr so sein, wie es war. Das hat mich unglaublich stimuliert. Ich hatte ja immer Achterbahn im Leben. Das ist aber auch gut fürs Leben. Und ich habe doch immer Glück gehabt.

Immer?

Ja. Ich hab’ mich immer ins Leben fallen lassen, egal was war. Weil ich nie diese Existenzängste hatte. Ich hatte auch die Phase, wo ich ganz unten war. Wo ich dachte, jetzt ist es vorbei mit dem Beruf. Aber dann kam der Engel wieder. Ich glaube, es gibt keine Zufälle. Man muss nicht immer im Hamsterrad weiterlaufen. Man muss – und kann – loslassen. Dann kommt alles von alleine.

Als Sie 2013 bei Markus Lanz in der Talkshow Peer Kusmagk beschimpften, gab es Menschen, die meinten, Katrin Sass trinkt wohl wieder. Hat Sie das getroffen?

Ich hatte das noch nie zuvor erlebt. Einen sogenannten Shitstorm. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das war im Januar. Ich traute mich danach nicht mehr zur Berlinale. Ein Freund musste mich überreden, hinzugehen, weil ich mich sonst gar nicht mehr unter Leute gewagt hätte. Aber was da ungefiltert an anonymen Sachen im Netz zu lesen war. Das ging bis zu „Hängt die Fotze auf!“ „Die trinkt wieder“ war da fast noch harmlos.

Sie feierten jetzt im Juli wieder Ihren zweiten Geburtstag? Am Tag, an dem Sie Schluss gemacht haben mit dem Alkohol.

Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gefeiert, zum 20-Jährigen. Ich habe es auch an diesem 22. Juli wieder gefeiert. Ich lade dafür Freunde ein zu mir raus, die irgendwie damit zu tun hatten.

Sie haben Ihre Alkoholsucht damals mutig im Fernsehen offenbart. War das eigentlich geplant?

Gar nicht. Mein Agent hat sich die Haare gerauft. Ich war damals für den Film „Heidi M.“ für eine Lola nominiert, deshalb hatte mich Thomas Koschwitz in seine Sendung eingeladen. Die wollten dann auch mit mir über den Rausschmiss beim „Polizeiruf“ reden, haben es dann aber nicht getan. Ich sagte dann am Ende: „Sie wollten doch noch was fragen?“ Keine Ahnung, warum ich das getan habe. Wahrscheinlich, um es endlich loszuwerden. Und dann kam es halt zur Sprache, warum der RBB mich damals geschasst hat. Nach der Sendung habe ich geheult und dachte, jetzt ist alles vorbei. Aber das Gegenteil war der Fall. Mein Agent bekam so viele Anrufe. Und irgendwann kam auch „Good Bye, Lenin!“

Sie haben jetzt lange keinen großen Kinofilm mehr gedreht...

Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja Schauspieler, die sind sehr beliebt. Und plötzlich sind sie ganz weg. Ich habe es da mit meinen Usedom-Krimis eigentlich ganz gut.

Kann auch das mit Ihrem Ausraster bei Lanz zu tun haben?

Nein, dann hätte der Produzent der Usedom-Krimis ja auch abwiegeln müssen. Vielleicht gibt es das ja wirklich, dass ich da auf einer roten Liste stehe. Ist auch möglich. Aber wie gesagt, ich muss da nicht immer im Hamsterrad rennen. Den Ehrgeiz habe ich nicht mehr.

Dennoch schrieb die „Bildzeitung“ kürzlich, Sie müssten immer weiter arbeiten, weil sonst Ihre Rente nicht reicht Verbittert Sie das?

Verbittert hat mich das, weil ich das nie gesagt habe. Ich habe nur etwas in dem Sinn gesagt, ich kriege so wenig wie alle anderen, wenn nicht weniger. Weil ich nicht gewusst habe, dass man auch in den Zwischenzeiten einzahlen muss. Daraus wurde gemacht: In Usedom plätschert das Meer, aber im Portemonnaie ist ebbe. Denn sie erhält 800 Euro Rente. Erst mal habe ich noch gar keine Rente. So alt bin ich ja noch gar nicht. Und dann ist bei mir im Portemonnaie nicht Ebbe. Ich habe keine Lust mehr, ständig Gegendarstellungen einzuklagen. Soll das stehenbleiben, habe ich gedacht, morgen ist alles vergessen. Aber jetzt ist schon übermorgen, und Sie sprechen mich wieder darauf an. Das hört nie auf.

