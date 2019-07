Beatrice Richter: „Nix gespart, aber es geht immer weiter“

Sie ist ein bisschen durch den Wind. Eigentlich wohnt Beatrice Richter unweit von dem Italiener in Charlottenburg, bei dem wir uns treffen. Aber ihre Wohnung wird gerade saniert. Und ihre Umsetzwohnung liegt in Kreuzberg. Ständig muss sie hin und herpendeln. Und dann sind da noch die Endproben zu Laura Wades Komödie „Zuhause bin ich Darling“, das am 4. August deutsche Erstaufführung in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater feiert.

Alles ein bisschen viel für die Schauspielerin. Auf einen Fotografen wolle man deshalb bitte verzichten. Sie ist auch noch nicht ganz in Tagesform. Hat ganz kleine Augen, die sie hinter einer Sonnenbrille versteckt und auch während des ganzen Gesprächs nie abnimmt.

„Zuhause bin ich Darling“: Infos zum Stück

Eigentlich kann die 70-Jährige auf eine lange Karriere zurückblicken, auch auf der Bühne. Aber Lampenfieber habe sie immer noch. „Kurz bevor es losgeht, ist immer ein Zitterer da“, gibt sie zu. „Und kotzübel ist mir auch.“ Dabei hat die größere Aufgabe im aktuellen Stück ihre Bühnen-Tochter, die von ihrer echten Tochter Judith Richter gespielt wird.

Die beschließt in „Zuhause bin ich Darling“ den Rücksturz in die 50er-Jahre, gibt ihre Selbständigkeit auf und will ganz perfekte Haus- und Ehefrau sein. „Ich spiele nur die Mutter“, erklärt Beatrice Richter, „ich rausche anfangs rein, dann wieder raus. Und am Ende noch mal rein, mit einer Granatenszene.“

Mutter und Tochter, auf der Bühne wie im Leben. Beatrice und Judith Richter in „Zuhause bin ich Darling“

Foto: www.polarized.de / Michael Petersohn/

Die anderen hätten da weit mehr Text zu stemmen, vor allem ihre Tochter, die die ganze Zeit auf der Bühne steht und der Mutter richtig leid tut. Aber Lampenfieber bei nur zwei Szenen? Ja, gerade, meint Beatrice Richter. Lampenfieber verfliege ja in dem Moment, wo man auf der Bühne steht. Hier hat sie aber eine lange Wartezeit dazwischen, bis sie noch mal auf die Bühne muss. Und sie hat keine Erfahrungswerte, wie man damit umgeht. Von daher die große Nervosität.

Eklat bei der zweiten Staffel „Sketchup“

Beatrice Richter kennt jeder. Ihre größte Popularität hatte sie Anfang der 80er-Jahre. Erst in „Rudis Tagesshow“ neben Rudi Carrell und Diether Krebs, wofür sie 1982 die Goldene Kamera erhielt. Dann in der Sketchparade „Sketchup“ im Duo mit Diether Krebs. Aber dann, auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, war sie plötzlich weg. Und Iris Berben übernahm ihren Part in der dritten Staffel „Sketchup“. Was ist da eigentlich passiert? Hatte sie genug? Wollte sie nicht ewig auf die Ulknudel festgenagelt sein?

„Das grenzte an Schwachsinn“

Nein, gibt sie ganz offen zu, sie habe das Land verlassen. Und legt gleich nach: „Ich bin ein wenig mit dem Gesetz in Konflikt geraten.“ Damals sei sie sehr rebellisch und anarchistisch veranlagt gewesen. „Wenn mir jemand mit einem dummen Spruch daher kam, ist mir auch mal die Hand ausgerutscht.“ Einmal wurde daraus ein richtiger Skandal, 14 Tage lang hat sie die Schlagzeilen beherrscht. Der Tenor der Artikel ging in die Richtung, auf die könne man verzichten. Also zog Beatrice Richter die Konsequenz. Und ging. Und gleich ganz.

Ihre größten Erfolge: mit Rudi Carrell in „Rudis Tagesshow“.

Foto: Dieter Klar / picture-alliance/ dpa

Bedauert sie diesen Schritt im Nachhinein? „Na klar“, gibt sie unumwunden zu. „Heute sage ich: Was hat dich denn da geritten? Iris Berben bei ,Sketchup’ das Bett zu bereiten! Sie hat das toll gemacht, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber das grenzte an Schwachsinn, die hätten mir in der Psychiatrie eigentlich einen Platz frei machen müssen.“ Damals habe sie sich geweigert, das zuzugeben. „Aber jetzt bin ich alt genug, dass ich dazu stehen kann.“

Angst um die Zukunft hatte sie nie

Sie ist damals in die USA gegangen. Keine gute Idee. Dort hat niemand auf sie gewartet. Reumütig kehrte sie zurück. Das war am 26. April 1986. Das weiß sie so genau, weil das der Tag der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl war. Sie hat dann an den ZDF-Intendanten Dieter Stolte geschrieben: „Bin wieder da.“ Damals ging das noch. „Wenn du heute so was machen würdest“, weiß sie selber, „wärst du weg vom Fenster.“

An die ganz großen Erfolge konnte sie danach zwar nicht mehr anknüpfen. Aber sie blieb gut im Geschäft, spielte Gastrollen in so ziemlich jeder ZDF-Serie, vom „Traumschiff“ über „Schwarzwaldklinik“ bis zu den Freitagabend-Krimis. Ab Mitte der 90er-Jahre trat sie auch als Sängerin mit einer eigenen Jazz-Kabarett-Show auf. Spielte im Kölner „Jedermann“, bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg und tanzte 2015 in der RTL-Show „Let’s Dance“.

Mit Vadim Garbuzov 2015 in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“.

Foto: Revierfoto/face to face / 0070044

Zuletzt durfte sie 2017 in „Schwester Weiß“ endlich eine große Filmrolle spielen, die mal nicht komisch war. Und gerade erst war sie im Juni als Mutter von Jürgen Vogel in der Vox-Serie „Das Wichtigste vom Leben“ zu sehen, was sie als „Jackpot“ bezeichnet. Es sei also immer weitergegangen, Angst um die Zukunft hat sie nie gehabt. „Heute bin ich 70, gespart hab ich nix, aber es geht immer weiter.“

Immer noch populär – dank Youtube

Vielleicht sei das überhaupt der Grund, warum es weiter geht: Wenn sie gespart hätte, müsste sie nicht mehr spielen. Und ein bissel faul sei sie schon. Am liebsten würde sie viel Geld gewinnen und dann nichts mehr tun. Sie versucht das gerade. Im Rentenlotto. „Aber es gelingt mir nicht.“

Stößt ihr das eigentlich sauer auf, immer noch auf ihre alten Sketche angesprochen und als Ulknudel bezeichnet zu werden? Ganz im Gegenteil. Sie schüttelt energisch den Kopf. Die Sketche werden ja dauernd wiederholt, und dann gibt es ja noch Youtube, was Richter „Utube“ ausspricht, als sei’s eine Zahnpasta. Neulich stand sie bei Edeka in der Warteschlage, da sprang der türkische Kassierer auf und umarmte sie, weil sie für ihn die Größte sei. „Sketchup“, meint die Komödiantin, „ist nicht totzukriegen.“ Mit dem Begriff Ulknudel tut sie sich dagegen schwerer. Dafür stehe doch wohl mehr Ingrid Steeger.

Ein Herz und eine Seele: die Schauspielerinnen Beatrice und Judith Richter

Foto: Kirsten Nijhof / picture alliance / ZB

War das damals eigentlich der Vorreiter für die heutige Comedy? Nein, das lehnt sie kategorisch ab. Sie hätten kleine Theaterstückchen gespielt, die man damals begann, Sketche zu nennen. Mit der heutigen Comedy habe das nichts zu tun.

Mit der eigenen Tochter auf der Bühne

Die heutigen Comedians schaut sie trotzdem gern. Nur mit deren Gesichtsverrenkungen kann sie nicht viel anfangen. „Vielleicht ist die Sketchkomödie der Urgroßvater der heutigen Comedy“, meint sie. Dann aber wäre sie ja die Urgroßmutter von Carolin Kebekus und Konsorten. So alt ist Beatrice Richter dann doch nicht.

In „Zuhause bin ich Darling“ spielt die Ur-Münchnerin, die 2005 ihren Wohnsitz nach Berlin verlegt hat, erstmals in der Hauptstadt mit ihrer Tochter Judith Richter, die sie allein aufgezogen hat. Vor zwei Jahren standen die beiden erstmals in Essen gemeinsam auf der Bühne, in „Hundert Quadratmeter“.

Im Oktober werden die beiden auch in der Sendung „Wer weiß denn sowas?“ zusammen raten. Ist das nicht ein bisschen viel Mutter-Tochter, vermischen sich da nicht ständig Beruf und Privatleben? Nein, gar nicht. Sie sei keine dieser Mütter, die ihre Kinder dauernd loben müssen. Sie sei immer ganz ehrlich. Und ihre Tochter sei das genauso.

Wir sind da ganz professionell“, meint sie, „da vergesse ist fast, dass sie meine Tochter ist.“ Und wenn sie dann vor der Vorstellung zusammen in der Garderobe am Schminktisch säßen, gibt es Mutter und Tochter nicht mehr. „Dann sind wir nur noch Kolleginnen.“

„Zuhause bin ich Darling“: Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater. Premiere: 4. August. Bis 1. September.