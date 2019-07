Pur in der Zitadelle Spandau: Ein musikalisches Großereignis mit Volksfestcharakter

Berlin. Den Job von Hartmut Engler könnten die Fans locker übernehmen. Die Songs von Pur schallen in der Zitadelle Spandau nämlich aus Tausenden Kehlen. Aber der Spaß wäre wohl deutlich geschmälert, wenn der Frontmann nicht den Leadgesang anstimmen würde. Dennoch gehört dieses Karaoke-Wir-Gefühl definitiv zu einem Pur-Konzert.

Die Band um Hartmut Engler macht auf ihrer aktuellen Open-Air-Tour „Zwischen den Welten“ auf der Freilichtbühne unterm Juliusturm Station. Frenetisch gefeiert von den Berlinern.

„Bravo! Respekt!“, applaudiert ein Fan denn auch nach dem chorischen Publikums-Intermezzo beim Lied „Wenn sie diesen Tango hört“. Gewidmet ist die bitterzarte Ballade Englers verstorbener Mutter. Der Sohn erzählt danach von ihr. Ob der Empathie des Publikums mit tränenerstickter Stimme.

Pur in der Zitadelle Spandau: Ein musikalisches Großereignis

Auch diese persönlichen Plaudereien mit tiefen Emotionen sind Teil des Auftritts. Ganz so, als gehörten die Zuschauer zur Pur-Familie. Friedlich, entspannt und ziemlich intim geht es zu. Das Publikum ist mit der Band alt geworden. Die Ü50 sind in der Überzahl. Aber mit erstaunlich vielen Ausreißern nach unten. Von der Enkelin bis zur Oma ist alles dabei. „38 Jahre stehen wir auf der Bühne. Und immer noch gern“, sagt Hartmut Engler. Es ist ein musikalisches Großereignis mit Volksfestcharakter, das Pur zelebrieren.

Die Anfänge der Band liegen noch in der Schulzeit der Gründungsmitglieder. Begonnen hat alles im schwäbischen Bietigheim bei Stuttgart. Roland Bless und Ingo Reichl gründeten 1975 die Band Crusade. Ein Jahr später kam Hartmut Engler dazu. 1979 folgte Joe Crawford. 1981 ist die Besetzung dann mit Neuzugang Rudi Buttas an der Gitarre erst mal komplett. Später folgen diverse Umbesetzungen. Die Band hat auch zweimal ihren Namen geändert. Von Crusade in Opus, dann 1985 in Pur. 1991 landete sie mit der Single „Lena“ ihren ersten Charterfolg. 1993 gelang Pur schließlich mit dem Album „Seiltänzertraum“ der endgültige Durchbruch. Danach eilt die vielfach preisgekrönte Band von Erfolg zu Erfolg.

Hartmut Engler mit blonder Locke und Ohrring - das hat der Pur-Sänger abgeschafft

Allerdings polarisiert Pur seitdem auch wie keine andere deutsche Band. Hartmut Engler vermutete dazu mal, es hätte an seinem Look Mitte der Neunziger gelegen. Damals zu Abenteuerland-Zeiten, als die Band immens erfolgreich war. Er hätte seinerzeit merkwürdig ausgesehen: Übergewichtig, mit blonder Locke und großem Ohrring. Das alles hat er abgeschafft. Seither habe die Kritik stark nachgelassen.

Dass die einen Pur lieben, die anderen die Band jedoch verteufeln, könnte allerdings auch daran liegen, dass der Mainstream-Sound melodisch immer wieder Richtung Schlager abdriftet. Live kommt vieles aber auch durchaus rockig daher. Wie der Song „Neue Brücken“.

Eröffnet hat Pur den Gig mit aktuellen Titeln von der neuen Platte „Zwischen den Welten“, dem zehnten Album der Band, das es auf Platz 1 der Media Control Charts geschafft hat. Dazu plädiert Hartmut Engler in seinen Moderationen nachdrücklich für Toleranz, Interesse und Respekt. Gegen Nazis und Fremdenhass.

Erwartungsgemäß am besten ist die Stimmung, wenn die sympathischen Schwaben ihre Hits spielen. Spätestens bei „Abenteuerland“ brodelt die Arena. Da vibriert die Atmosphäre förmlich. Engler sagte dazu unlängst im Interview: „Jeder, der aus einem Pur-Konzert herauskommt, fühlt sich zwei Wochen lang positiv energetisch aufgeladen.“