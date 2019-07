Die Jugend kann einem echt leid tun: „Abikalypse“

Top-Events in Berlin

Manchmal kann einem die Jugend wirklich leidtun. Gerade frisch das Abitur bestanden, liegt den jungen Leuten von heute eigentlich die Welt zu Füssen. Endlich raus aus dem Schulalltag, der seit Urzeiten nach dem gleichen Schema abläuft: Fressen oder gefressen werden. Und dann müssen sich alle mit Brennnesseln einreiben für die nächste Challenge auf Instagram.

Vier Außenseiter wollen mal dazu gehören

Die Teenie-Klamotte „Abikalypse“ ist allgemeine Hochschulreife im digitalen Zeitalter. Abi 2.0. Die Vierer-Clique Musti, Yannick, Hanna und Tom fallen in die Kategorie Gefressen werden. Alle vier sind Außenseiter und Opfer. Der Diplomatensohn im Schatten seines Vaters, die Zockerin, die sich in der Gamingwelt als Junge ausgibt, um Respekt zu ernten, der Schönling, der sich nicht entscheiden kann, und der Smarte, der von seiner oberflächlichen Freundin an der kurzen Leine gehalten wird.

Die vier wollen alle beeindrucken, eine Abiparty der Superlative feiern und endlich Legenden werden. Der charmante Cast um Reza Brojerdi, Jerry Hoffmann, Lea van Acken und Lucas Reiber spielt sympathisch – ist aber mit teilweise Mitte 30 viel zu alt, um als Abiturient durchzugehen.

Der Film von Adolfo J. Kolmerer kratzt dabei genauso an der Oberfläche wie die digitale Welt, in der die Jugendlichen zuhause sind, und bedient sich sämtlicher Klischees der Schulkomödie – mit wahrhaftigen Momenten wie eben der Brennnessel-Challenge. Momente, in denen einem die Jugend von heute leidtun muss. Aber da waren wir schon.

Komödie D 2019 99 min., von Adolfo Kolmerer, mit Lea van Acken, Lucas Reiber, Jerry Hoffmann, Reza Brojerdi