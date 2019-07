Georgette Dee schöpft aus ihrem Erfahrungsschatz

Premiere in der Bar jeder Vernunft: Georgette Dee besingt alles, was zwischen Sonnenuntergang und -aufgang passieren kann.

Berlin.. Kommt der Schlaf nicht, kann man sich entweder im Bett wälzen und darauf hoffen, dass Morpheus einen mit offenen Armen umfängt, oder beherzt aufstehen. Georgette Dee bevorzugt letzteres. Sie geht dann zu dem großen, undefinierbaren Baum, unter dem eine Parkbank steht und hängt dort nachts allein ihren Gedanken nach. Doch seit Neuestem sitzt da ein Teenager.

Früher mal, als die Dee noch auf Abenteuer aus war, hätte sie sich ihm in eindeutiger Absicht genähert. Jetzt aber, da sie ihre Erwartungen in Rente geschickt hat, gibt sie lieber die weise Fee, die aus ihrem Erfahrungsschatz schöpft. Gern mit lebensklugen Worten, die ansatzlos übergehen in einen ebensolchen Song: Al Dubins und Harry Warrens melancholischen Klassiker „The Boulevard Of Broken Dreams“ von 1934 etwa.

Sommerprogramm „Dee Nachtgesänge – From Dusk Till Dawn

Was alles in den Stunden zwischen Sonnenuntergang und -aufgang passieren kann, besingt die Grande Dame des Neuen Berliner Chansons in ihrem neuen Sommerprogramm „Dee Nachtgesänge – From Dusk Till Dawn“, das am Dienstag Premiere hatte. Anders als im zitierten Filmtitel von Quentin Tarantino zeigen sich bei der Premiere in der Bar jeder Vernunft keine blutsaugenden Vampire. Was nicht heißen will, dass es keine nächtlichen Dämonen gibt.

Denen tritt die Dee todesmutig entgegen. Verbringt als Kind einsame Stunden im dunklen Keller, um Monster niederzuringen. Herausgekrabbelt, wird sie mit der strahlenden Milchstraße belohnt. Und sie interpretiert Songs, die mindestens ebenso schön sind. Lieblingslieder wie „The Rose“ von Amanda McBroom. Georgette Dee verwandelt das Cover mit zartbitterem Schmerz in einen eigenen Song.

Perlende Intermezzi von großer Eleganz

Wie gewohnt im schwarzen Samtkleid, mit roten Lippen und zerzaustem Haar, singt sie sich ausdrucksstark durch unterschiedlichste Genres. Kongenial begleitet von Terry Truck am Flügel. Zweimal wagen die beiden auch gesanglich ein Duett. Zum Dahinschmelzen. Und immer, wenn Dee ins Plaudern gerät, spielt Truck perlende Intermezzi von großer Eleganz. In ihnen kann man sich genauso wunderbar verlieren, wie in den ausufernden Geschichten der Dee. Darin betrachtet sie ihr jüngeres Ich. Ist sie doch mittlerweile 60. Natürlich dreht sich viel um erotische Eskapaden. Klar, begegnet man da wie immer einem „Seemann“, vorzugsweise unterm „Kupfermond“. Musikalisch beherrschen Dee und Truck die ganze Klaviatur der Gefühle. Performen etwa die Geschichte von „Paff, dem Zauberdrachen“ so anrührend, dass einem der Atem stockt.

Georgette Dee ist bekanntlich keine echte Dame

Wie der Gesang, sind auch die Conférencen im Laufe von Dees Karriere immer kunstvoller geworden. Metaphern- und anspielungsreicher. Jetzt sitzt sie mit einem peterpanischen Konfirmanden auf der Bank. Einem Traumdieb und dem sprichwörtlichen Kind im Manne, das sie, die bekanntlich keine echte Dame ist, nicht nur in sich spürt, sondern ganz real betüddelt. Der Teenager kämpft nämlich mit Herzschmerz. Und Georgette Dee verteilt als Granny musikalische Tipps, als wären es Drops. Packt das unsterbliche „Que sera sera“ mit dem Schlager „Liebeskummer lohnt sich nicht“ in einen Song. Bravourös.

Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, Wilmersdorf, Tel. 883 15 82, 25.–27. Juli, 20 Uhr, 28. Juli, 19 Uhr.