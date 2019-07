Mit der Barberini-Direktorin durch das italienische Potsdam

Was man bislang eigentlich nur aus südlichen Ländern kennt, nämlich Museen nicht nur der Kunst, auch der angenehmen Kühle wegen aufzusuchen, kann mittlerweile auch in unseren Breitengraden für Linderung sorgen. Der Tag, an dem ich mich mit Dr. Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini, in Potsdam verabredet habe, ist ein solcher. Da kommt es sehr gelegen, dass ich schon ein paar Minuten vor der Zeit im Foyer des Museums warten kann, bevor wir unseren Spaziergang an diesem späten Nachmittag starten. Eigentlich wollte Frau Westheider mit mir durch den Park von Sanssouci („Mein Lieblingsort, entspannend und anregend zugleich“) gehen. Der allerdings war wegen Sturmschäden nach einem schweren Gewitter am Vortag geschlossen. Alternativ machen wir uns zu einem Stadtspaziergang auf. Auch das von der Frau Direktorin wohlbedacht, wie sich erweisen wird.

Ausgangspunkt ist natürlich der Alte Markt, Potsdams historischer Kern. Mit der Nikolaikirche, dem alten Rathaus mit der goldenen Atlasstatue, dem wiederaufgebauten Schloss, dem Museum Barberini und mitten drauf dem von Friedrich des Großen Lieblingsarchitekten Knobelsdorff entworfenen Obelisken erstrahlt der Platz schon fast wieder in alter Schönheit. Bleibt die gewaltige Baugrube, die vom Abriss des ehemaligen Instituts für Lehrerbildung – 1977 von Margot Honecker eröffnet – übrig geblieben ist. Aber auch sie soll in den nächsten Jahren nach historischem Vorbild mit etwa 40 kleinteiligen Häusern geschlossen werden.

Gezeigt werden mehr als 50 Meisterwerke des Barock

Fotograf Reto Klar wartet schon auf uns, oben zwischen den Säulen vor der Kirchentür der Nikolaikirche. Angenehmer Schatten, noch schöner von dort oben der Blick auf das Museum Barberini. Das präsentiert seit Sonnabend das nächste Highlight seiner kurzen Geschichte – die Ausstellung „Wege des Barock“, die bis zum 6. Oktober zu sehen ist. Sie zeigt mehr als 50 Meisterwerke aus den Sammlungen des Palazzo Barberini und der Galleria Corsini in Rom. Darunter eines der frühen Werke von Caravaggio, sein 1597 bis 1599 geschaffenes Werk „Narziss“.

Nach der gerade beendeten Picasso-Ausstellung, mit 168.000 Besuchern die erfolgreichste nach der Eröffnungsschau mit Meisterwerken des Impressionismus, steht damit der nächste „Renner“ ins Haus. Die Leihgaben aus Rom künden nicht nur vom Renommee, das sich das Potsdamer Museum innerhalb von nur zweieinhalb Jahren erworben hat. Die Ausstellung verknüpft sich zugleich mit Potsdams barocker Stadtgeschichte. Sie ist zudem Teil des Sommerfestivals „Italien in Potsdam“.

Doch der Reihe nach. Also zurück zum Palais, heute Museum Barberini. Das ließ Friedrich der Große 1771/72 nach dem Vorbild des römischen Palazzo Barberini bauen. Italienischer Barock (als Epoche des Barock gilt der Zeitraum vom Ende des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts) hat nicht nur den Alten Fritz inspiriert. An italienischer Architektur orientierten sich auch seine Nachfolger, was noch heute überall in Potsdam zu besichtigen ist. Wie die vom Unternehmer und SAP-Mitbegründer Hasso Plattner initiierte und finanzierte Rekonstruktion des Barberini war auch schon das Original vom Alten Fritz vor allem Fassade. Wo sich heute im Innern modernste Säle, insgesamt 17 auf einer Fläche von 2200 Quadratmetern, ausbreiten, wohnten einst im Potsdamer Pendant zum römischen Adelspalais bürgerliche Familien in niedrigen und schlecht belichteten Räumen.

Vor ein paar Wochen, in der Schlussphase der Picasso-Ausstellung, hat Ortrud Westheider den millionsten Besucher begrüßt. „Nach zweieinhalb Jahren ist das ein tolles Ergebnis. Wir machen nicht alles nur an Zahlen fest. Aber es ist uns gelungen, viele Kulturbegeisterte aus Berlin, aus ganz Deutschland und aus dem Ausland für unsere Ausstellungen zu interessieren. Der millionste Gast kam übrigens aus London. Wir haben ihm einen Gutschein für einen Flug, zwei Übernachtungen in Rom und einen Besuch des Palazzo Barberini überreicht“, erzählt die Direktorin eigentlich mehr zufrieden als stolz. „Ich habe ja, bevor ich 2016 nach Potsdam kam, lange in Norddeutschland, am längsten in Hamburg gelebt und gearbeitet. Und da hat man es nicht so mit dem Stolz…“ Sie sagt es mit auffallend sanfter Stimme und keineswegs gespielter Bescheidenheit.

Jetzt, da die Fotos bei bestem Licht geschossen sind, verdunkelt sich der Himmel, die Temperatur sinkt fühlbar. Ein Gewitter naht. Die Wetter-App von Pressesprecher Achim Klapp vermeldet Regen, Blitz und Donner in einer knappen Stunde. Ortrud Westheider ist inzwischen kurz zum Barberini zurückgekehrt, um ihr Fahrrad zu holen. Auf mein Angebot, ihr schweres schwarzes Holland-Rad zu schieben, schüttelt sie kurz den Kopf. So starten wir unseren Spaziergang, der ein ebenso spannender wie informativer Stadtrundgang wird. Und zu einer Empfehlung, das italienische Potsdam zu entdecken.

Doch schnell noch eine Frage zum Barberini und der Akzeptanz in der Potsdamer Bevölkerung, die ja eher als gespalten gilt zwischen den Neu-Potsdamern aus den Villen am See und denen, die in und am Rande der Stadt vorwiegend in Plattenbauten leben. „Nach der Bundesgartenschau ist das Barberini das zweite Ereignis, das die Stadt vereint. Mit dem Soft Opening vor der offiziellen Eröffnung im Januar 2017 hatten wir während der Besuchertage schon rund 25.000 Gäste im Haus. Die meisten kamen aus Potsdam, interessiert an dem, was hier wieder neu entstanden ist. Wir haben schnell gespürt, dass es überhaupt keine Berührungsängste mit der Hochkunst gibt.“

Ortrud Westheider mit Morgenpost-Reporter Jochim Stoltenberg

Foto: Reto Klar

Vorbei an der tiefen Baugrube, die nach versprochenem Lückenschluss schreit, überqueren wir die Friedrich-Ebert-Straße (Achtung, Straßenbahn!) und schreiten Richtung Neuer Markt fort. Doch halt. An der Kreuzung Schwertfegerstraße mit der Friedrich-Engels-Straße steht ein Wohnhaus mit ungewöhnlichem Eingang. „Er ist nach innen ausgebuchtet, so dass der Eingang zwei Ecken hat. Da sich hier früher vier solcher Häuser im Karree gegenüber standen, ergaben sich acht Ecken. Im Volksmund hieß der Platz mit den Bauten von Georg Christian Unger aus den Jahren 1771 bis 1774 Acht-Ecken-Platz, das verbliebene letzte Haus noch heute Acht-Ecken-Haus.“ Eine der unzähligen Geschichten aus Potsdams Vergangenheit, von der Ortrud Westheider zu erzählen weiß. Die im Krieg zerstörten drei anderen Eckhäuser werden übrigens wieder aufgebaut und einen neuen Acht-Ecken-Platz formen.

Weil preußische, Stadt- und Kunstgeschichte in Potsdam bis in unsere Tage eng miteinander verwoben sind, ist auch im Laufe unseres Spaziergangs nicht alles thematisch fein säuberlich zu trennen. So kommen wir auf die Ausstellung „Wege des Barock“ zurück. Denn die verspricht insbesondere den Potsdamern eine zusätzliche Überraschung. Friedrich der Große hat nicht nur in der langgestreckten Bildergalerie mit der mit Laterne und Adler bekrönten Kuppel am Hang neben Schloss Sanssouci bedeutsame Werke des Barock versammelt; darunter einen Caravaggio.

Auch im Neuen Palais, das der Alte Fritz sarkastisch seine „Prahlerei“ nach dem Sieg im Siebenjährigen Krieg nannte, hängen sechs hochkarätige Werke des italienischen Barock. „Nur sind die für die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten nicht mehr zugänglich. Weil der Boden im Saal so fragil ist, dass er nicht mehr trägt. Es war eine große Verlockung, zwei dieser Bilder nach 250 Jahren wieder in einem anderen Kontext zu zeigen. Wir haben uns mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zusammengesetzt und eine Lösung gefunden. Die Bilder Artemisia Gentileschis wurden restauriert, jetzt sind sie in unserer Ausstellung erstmals wieder zu sehen. Das freut mich besonders.“

Über den Neuen Markt mit der alten Stadtwaage in der Mitte (in die passend zu den italienischen Bezügen ein italienisches Restaurant eingezogen ist), der von den Kriegszerstörungen weitgehend verschont geblieben ist, nähern wir uns der Innenstadt. Dabei berichtet die Direktorin, ihr Museum verstehe sich nicht als Kunst-Solitär, sondern als Teil des Kulturlebens der Stadt. „Anders als in Berlin sind die Wege hier kurz. Man sieht und trifft sich.“

Man trifft sich zum Austausch von Ideen

Ein sicherer Treffpunkt sei zum Beispiel das „Ricciotti“ am Nikolaisaal in der Wilhelm-Staab-Straße. Auch der hinter historischer Fassade, aber innen modern mit feiner Akustik. An dem Café-Restaurant gehen wir gerade vorbei. „Hier kann man mit Kolleginnen und Kollegen aus dem breiten Spektrum des Kulturlebens der Stadt Ideen austauschen oder gemeinsame Projekte besprechen. So sind auch die Gesprächskonzerte Klangfarben mit der Kammerakademie Potsdam entstanden. In dieser Veranstaltungsreihe treten Musik und Bilder in einen Dialog. Das Format kommt sehr gut an.“

Das ist auch für die Barberini-App zu erwarten. Sie lädt anlässlich der Barock-Ausstellung und des Festivals „Italien in Potsdam“ ein, die Stadt und ihre Architektur mit italienischem Blick zu entdecken. „Die Audiotour führt über eine digitale Karte zu 30 architektonischen Perlen, die im 18. und 19. Jahrhundert nach italienischen Vorbildern geschaffen wurden. Vom Museum Barberini, dem Palazzo Barberini in Rom nachempfunden, über das Brandenburger Tor, inspiriert vom Konstantinsbogen bis zum Belvedere auf dem Klausberg in Anlehnung an das Macellum Magnum von Kaiser Nero. Günther Jauch spricht die Stadttour und zu jedem der 30 Objekte die passende Geschichte.“ Dass diese App (kostenlos im App Store und bei Google Play) gelungen ist, darauf ist Dr. Ortrud Westerheide in aller hanseatischen Bescheidenheit denn doch ein bisschen stolz.

Wer sich so engagiert in die Stadtgesellschaft einbringt, der muss angekommen sein und sich wohlfühlen in der Stadt, die so reich an Kultur ist, aber doch im Schatten Berlins steht. „Ja, mein Mann und ich wohnen hier gern“, bestätigt sie, als wir uns in der Brandenburger Straße verabschieden. Kein Abschiedsschmerz von den vielen Hamburger Jahren? „Nein, wir haben dort noch viele Freunde, besuchen die auch. Das bleibt so. Das viele Wasser hier in und um Potsdam lässt uns Hamburg nicht vermissen.“ Und liegt auch schon irgendwo das eigene Boot? „Das Beste ist, wenn man Freunde mit einem Boot hat. Die haben wir.“ Sagt’s, lacht, steigt aufs Rad und fährt nach Hause. Und auch das bei fast wieder italienischen Wetterverhältnissen.

Zur Person:

Familie: Dr. Ortrud Westheider wurde 1964 in Versmold an der Grenze zwischen Münsterland und Ostwestfalen geboren. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Potsdam.

Karriere: Promotion nach dem Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik. Nach einem Volontariat an der Hamburger Kunsthalle (1994-1996) war sie dort ein weiteres Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Danach arbeitete sie als wissenschaftliche Referentin für die Galerie Alte Meister an der Kunsthalle Bremen. 1999 wechselte sie an das Westfälische Landesmuseum Kunst und Kultur in Münster. Drei Jahre später kehrte sie als Kuratorin an das in Gründung befindliche Bucerius Kunstforum nach Hamburg zurück, 2006 übernahm sie dessen Leitung. Im April 2016 kam sie als Direktorin des Museums Barberini nach Potsdam.

Die Ausstellung: „Wege des Barock“ präsentiert im Museum Barberini noch bis zum 6. Oktober Meisterwerke aus den Sammlungen der Palazzi Barberini und Corsini Rom (Humboldtstraße 5-6, 14467 Potsdam. Geöffnet Mo. und Mi.-So. 10-19 Uhr, an jedem ersten Donnerstag im Monat 10-21 Uhr, www.museumbarberini.com).

Spaziergang: Vom Potsdamer Alten zum Neuen Markt, weiter auf der Wilhelm-Staab- und der Brandenburger Straße bis zum Brandenburger Tor.