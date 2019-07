Zurück zu den verleugneten Wurzeln: „Made in China“

Eben noch war der französische Schauspieler, Aktivist und Comedian Frédéric Chau als einer der Schwiegersöhne in „Monsieur Claude 2” zu sehen, nun kommt ein halbautobiografisches Herzensprojekt von ihm ins Kino. Nach eigenem Drehbuch spielt er François, einen Pariser Fotografen, der von seinen asiatischen Wurzeln am liebten nichts mehr wissen will. Seine Mutter ist tot, mit seinem Vater hat er seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr, das chinesische Viertel der französischen Hauptstadt meidet er so gut es geht.

Vater und Halbbruder sind nicht begeistert von dem völlig assimilierten Francois.

Foto: Neue Visionen

Doch als seine Freundin Sophie (Julie De Bona) schwanger wird, beginnt Frédéric zögerlich wieder Kontakt zu seiner Familie aufzubauen. Dabei steht ihm sein bester Freund Bruno (Medi Sadoun, auch aus „Monsieur Claude“ bekannt) zur Seite, der einen äußerst unverkrampften Umgang mit seinem eigenen Migrationshintergrund pflegt.

Erste Eindrücke: der Trailer zum Film

Während Bruno in seiner tatkräftigen, sympathischen Art von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpert und sich auch noch in eine attraktive Jugendfreundin seines besten Freundes verliebt, wird Frédéric von seiner alten Community mit offenen Armen empfangen.

Unterhaltsam, aber überraschungsarm

Nur sein Vater und sein Halbbruder halten störrisch Abstand zu dem in ihren Augen überassimilierten, verlorenen Sohn. Tempo und Situationskomik lassen „Made in China“ als unterhaltsam, wenn auch etwas überraschungsarme Komödie durchaus funktionieren. Die Welt der chinesischen Minderheit in Paris, die im öffentlichen Bewusstsein Frankreichs bisher ein Schattendasein fristete, macht „Made in China“ allerdings besonders sehenswert.

Komödie F 2018 88 min., von Julien Abraham, mit Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona