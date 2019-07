Die Trümmertunten heben ab

Edith kann es nicht fassen. Aus Juttas Wohnung lärmt es nach 22 Uhr. Und keine Schlagermucke, wie man erwarten sollte, sondern Techno-Mist. Aus Angst um ihren Schönheitsschlaf klingelt die Glitzer-Hartzerin daher gleich mal per Telefon bei ihrer besten Freundin an. Schon erwartet sie die nächste Schock: Jutta hat ihre Wohnung auf einem Internet-Portal für 2500 Euro untervermietet, weil sie genug von Neukölln, diesen Terroristen, äh, Touristen und Salafisten hat. Sie ist jetzt auf Malle, um in El Arenal am Ballermann mit der Kneipe „Juttas Stadl“ noch mal durchzustarten.

Eine rostige Boeing im Garten

Edith hat von alldem nichts mitbekommen. Jetzt ist es zu spät. Doch wie es der Zufall will, lernt sie auf einem Neuköllner Rummel den schmerbäuchigen Piloten Heiko kennen. Der hat im Garten noch eine rostige Boeing stehen. Die „Ramona 2“. Flugs wird die Fluglinie „Edy Jet“ gegründet und schon geht es ab an den Ballermann.

Als Neugeburt der Andrew Sisters in fescher Stewardessen-Uniform stimmen Ades Zabel und Company im BKA-Theater auf ihre aktuelle Show „Fly, Edith, Fly“ ein. Mit dem wohl berühmtesten Hit der ersten Girlgroup der Popgeschichte, „Rum Coca Cola“. Natürlich haben sie den Song dafür eingedeutscht. Der Lieblingsdrink von Edith, Leggingsboutique-Besitzerin Biggy und Jutta ist nun mal der Futschi. Ein Gemisch aus 20 Prozent Billigcola und 80 Prozent Chantré. Auf Neuköllnisch Schantrre.

Kunstfiguren im Tuntenfummel und mit Kultstatus

Seit vielen Jahren mixt die Truppe zudem aus bewährten Zutaten wie Einspielfilmen, Neuköllner Klischees und Halbplayback-Hits ihr eigenes Genre zusammen: das Neuköllnical. Gespielt von Kunstfiguren im Tuntenfummel, die längst Kultstatus haben. In der Regie von Bernd Mottl funktioniert das auch am Ballermann. Nachdem Jutta das Nogat-Eck an eine Influencerin verpachtetet hat, muss Edith (Ades Zabel) nämlich zwischen Hipstern Schlangestehen, um in ihre Stammkneipe zu kommen. Ein No-Go.

Nie um einen deftigen Spruch verlegen

Daher beschließt sie, Jutta (Bob Schneider) zurückzuholen. Mit Biggy (Biggy van Blond) und Pilot Heiko (Roman Shamov) im Schlepptau überrascht sie Jutta in ihrem Stadl. Die Ballermann-Partyhölle ist selbstredend die perfekte Kulisse für eine veritable Schlager-Parade. Dafür strapst sich das Quartett prachtvoll auf. In farbenfrohen Horror-Outfits sind die Vier wie gewohnt nie um einen deftigen Spruch verlegen.

Wie stets beim Aufeinandertreffen von Edith, Biggy und Jutta liegt dazu noch ein kräftiger Hauch von Zickenterror in der Luft. Verschärft wird die Situation durch Heiko, der allen Damen schöne Augen macht. Das kann einfach nicht gut gehen. Eine herrlich bunte Tuntencomedy mit satirischen Seitenhieben auf Berliner Realitäten und schräg getanzte Choreographien zu Schlagern, die man sonst nie freiwillig hören würde.

BKA-Theater, Mehringdamm 34, Kreuzberg. Tel.: 202 20 07. Nächsten Termine: 12./13., 17.-20.7., 20 Uhr. Tickets ab 23 Euro.