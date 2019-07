Werde deine eigene Heldin: „Electric Girl“

Mia (Viktoria Schulze) verwandelt sich zunehmend in die Kunstfigur Kumiko.

Eine Frau verliert sich zunehmend in den Fantasy-Welt ihrer Lieblings-Mangafigur. Davon handelt Ziska Riemanns Film „Electric Girl“.

Von der japanischen Comic- und Animationsfilm-Welt geht ein besonderer Sog aus. Das belegen immer größer werdende Abteilungen der Buchmessen samt ihrer verkleideten Fan-Horden, den „Cosplayern“. In Ziska Riemanns Film „Electric Girl“ ist es eine junge Frau, die unter den Einfluss einer Anime-Heldin gerät.

Diese Heldin, Kumiko, wird in den ersten Minuten vorgestellt: mit blauen Haaren und Superkräften leistet sie Widerstand gegen böse Monster, die sich aus Elektrizität speisen und nicht nur Tokyo, sondern die ganze Welt bedrohen.

Mia (Viktoria Schulz), die als deutsche Stimme für die Rolle der Kumiko vorsprechen darf, fühlt sich von dieser Figur und ihrer Mission offenbar angezogen. Wobei Ziska Riemann ihre Mia zunächst als hippes Girlie in Hamburg präsentiert. Tagsüber probt sie Gedichte für den nächsten Poetry-Slam, abends arbeitet sie in einer Bar, bis zum Morgengrauen vertreibt sie sich die Zeit in Clubs. Wie sie dazu kommt, dass sie für einen Synchron-Job vorsprechen darf, erklärt der Film nicht.

Der weitere Plot ist recht simpel und leider sehr vorhersehbar: Mia identifiziert sich immer mehr mit Kumiko und spielt bald im realen Leben das ihrer Heldin nach. Wobei sie es nicht beim bloßen Verkleidungsspiel belässt.

Eine Art psychotischer Zusammenbruch

Sie beginnt, ihrer Umgebung von ihrer Mission zu erzählen. Auf der Straße stellt sie sich fahrenden Bussen entgegen, sie springt von einem Balkon zum nächsten und stürzt sich im U-Bahnhof auf einen Mann, weil sie erkannt haben will, dass er vorhatte, sich vor einen einfahrenden Zug zu werfen. Mit anderen Worten: Mia erlebt eine Art psychotischen Zusammenbruch.

Viktoria Schulz spielt diese Rolle mit solcher Ausstrahlung, dass man als Zuschauer länger dabei bleibt, als man eigentlich will. Aber auch ihre Leistung kann nicht verdecken, wie unzureichend das Drehbuch ist. Nicht nur, dass die Figuren um Mia viel zu wenig ausgeformt sind, um ein interessantes Reaktionsfeld zu bieten.

Mia selbst mangelt es an Charakterzügen, die ihre Entwicklung plausibel machen könnten. Was treibt sie um? Ist es Überforderung mit dem Job und einem sterbenden Vater? Ist es eine Krankheit, die ausbricht? Der Film scheint es als Ambi­valenz zeigen zu wollen, hinterlässt einen aber zunehmend ratlos.

Drama D 2018 89 min., von Ziska Riemann, mit Victoria Schulz, Hans-Jochen Wagner, Svenja Jung