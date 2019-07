Traumfabrik auf verseuchtem Boden

Er hatte immer schon vom Kino geträumt. Buchstäblich. In seiner Jugend im polnischen Lodz saß Artur Brauner laut eigener Aussage nur im Kino. Bevor der Krieg ausbrach, hat er zwei Dokumentarfilme mitproduziert, auch wenn sein Vater, ein Holzgroßholzhändler, etwas anderes für ihn erhofft hatte.

Als Brauner sich vor der Judenverfolgung in den Wäldern verstecken musste, hat ihm sogar ein alter Trick aus einem Western mit Gary Cooper das Leben gerettet: als er einen SS-Soldaten, der ihn gestellt hatte, den Kopf in den Bauch rammte.

Ein Gelübde das er sich selbst auferlegt hat

Am Beginn seiner eigentlichen Karriere als Filmproduzent aber stand ein Gelübde. Nach Kriegsende – den Tag der deutschen Kapitulation bezeichnete Brauner als den glücklichsten seines Lebens – machte er sich auf den Weg nach Westen. Über Feldstraßen, auf dem Heuwagen eines polnischen Bauern. Der aber wollte plötzlich einen Umweg nehmen, weil auf dem Weg etwas Schreckliches passiert sei.

Brauner wollte wissen, was das war. Ging in den Wald. Und stieß auf einen Haufen von Leichen. Juden, die die SS ermordet, aber nicht mehr verscharrt hatte. Die Augen eines toten Jungen schienen Brauner förmlich anzuschauen. Ein Bild, das er nie wieder loswerden sollte. Er hat sich ein Gelübde auferlegt: „Du darfst die Opfer des Nationalsozialismus niemals in Vergessenheit geraten lassen. Du musst alles unternehmen, um ihnen ein Denkmal zu setzen.“

1950 wurden die CCC Studios eröffnet. Nur vier Jahre später wurden sie um weitere Atelierhallen erweitert

Foto: ullstein bild - Fritz Remus

So kam er nach Berlin. Es sollte nur eine Zwischenstation sein, nach Übersee, gen Hollywood. Aber hier lernte Brauner die Liebe seines Lebens kennen, Maria Albert, die auf der Suche nach Überlebenden ihrer Familie Richtung Osten unterwegs war.

Die Wege kreuzten sich. Und das Paar blieb. Im Land der Täter. Obwohl Brauner im Holocaust 49 Familienangehörige verloren hatte. Ausgerechnet in Berlin, der Stadt, in der die Judenvernichtung ausgeheckt und industriell geplant wurde, hat Brauner, damals kaum des Deutschen mächtig, 1946 eine eigene Produktionsfirma gegründet: die Central Cinema Compagnie, kurz CCC. Mit gerade mal 28 Jahren war er damit der jüngste Filmproduzent Deutschlands.

Die Gründerlegende vom Koffer voller Geld

Der Legende nach soll er mit einem Koffer voller Geld angefangen haben, seine Schwiegermutter soll für seinen ersten Film ihren Pelzmantel verkauft haben. Eine verrückte Geschichte, aber zu verrückt, um wahr zu sein.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete 1957 in einer Titelstory, die Schwester seiner Braut sei mit einer Schwarzmarktgröße liiert gewesen, der bei der Gründung der CCC am 16. September 1946 als Partner einstieg. Erst nachdem er ein Jahr später die Firma verließ, war Brauner der alleinige Patriarch.

Auch sein Gelübde konnte Brauner noch nicht gleich erfüllen. Um sein Herzensprojekt, einen Film über die Opfer der Nazis, finanzieren zu können, musste er erst einen Unterhaltungsfilm produzieren: „Herzkönig“. Und „Morituri“ – der von Juden handelte, die sich in den Wäldern versteckten, und also auch von seiner Vergangenheit – konnte er auch danach nur mit Unterstützung der sowjetischen Militärbehörden realisieren.

„Morituri“ war bis zuletzt für Brauner sein wichtigstes Werk. Es war 1948 der erste Film, der sich mit dem Holocaust auseinandersetzte. Ein mutiger Film, mit dem Brauner aufklären und zugleich ein Zeichen der Versöhnung setzen wollte. Aber die Deutschen waren dafür nicht bereit. Kinobetreiber wollten den Film nicht zeigen und die Zuschauer wollten ihn nicht sehen. Ein Fiasko. Der Jungunternehmen war gleich mit seinem ersten Prestige-Projekt eigentlich ruiniert. Vor allem aber war es ein Trauma, das ihn bis zum Ende seines Lebens verfolgen sollte.

Der Lieferant für die Verdrängungs-Unterhaltung

Die Deutschen wollten verdrängen. Sie gingen ins Kino, um vergessen zu können. Brauner zog daraus eine bittere Lehre. Ausgerechnet er, der Holocaust-Überlebende, sollte ihnen künftig jene Unterhaltungskost und „Tralala“-Filme bieten, nach denen sie so gierten.

Brauner blieb auch während der Berlin-Blockade, als fast alle Filmfirmen in den Westen abzogen, in der Stadt. Und baute seine Firma weiter aus. Weil es nicht genug Filmateliers vor Ort gab, gründete er sogar selbst ein Studio. Für wenig Geld kaufte er ein Areal an der Verlängerten Dammstraße 16 in Haselhorst. Eine ehemalige Pulverfabrik, in der während des Krieges Giftgas getestet wurde. Auch das eine eigentlich unglaubliche Geschichte: Auf buchstäblich verseuchten Boden entstand eine Traumfabrik. Auch wenn sich dort anfangs noch leckgeschlagene Giftfässer türmten und Filmemacher auf Jahre über Kopfschmerzen klagen sollten.

Artur Brauner ist am 7. Juni in Berlin gestorben - vier Wochen vor seinem 101. Geburtstag.

Foto: Reto Klar

Am 18. Februar 1950 wurde das Studio eröffnet. Brauner drehte hier nicht nur selbst, er vermietete seine Studios auch an andere Firmen. So wurde die CCC, die bald um weitere Ateliergebäude erweitert werden sollten, zur ersten Filmadresse der Stadt. Zum Hollywood von Haselhorst, kurz „Haselwood“.

„Atze“ wurde von den Berlinern vereinnahmt

Brauner, der eben noch verfemt und verfolgt war, war in kürzester Zeit zum Selfmademan aufgestiegen. Hatte sich in der Branche durchgesetzt. Gehörte zur High Society der Stadt, durfte auf keiner Party fehlen. Er war hier mit seinem Menjou-Bärtchen, der frühen Glatze und den stets hellen Anzügen nicht zu übersehen und konnte auch nicht übergangen werden. Eine steile, irre Aufstiegsgeschichte im Wirtschaftswunderland. Die Berliner begannen, ihn liebevoll „Atze“ zu nennen. Weil er geblieben war, als alle gingen. Er war nun einer der Ihren.

Freilich war das auch eine Alibi-Geste, mit der die junge Bundesrepublik sich beweisen konnte, dass ein Jude wie er so schnell nach dem Krieg wieder Karriere machen konnte. Brauner spielte das Spiel mit. Diktierte aber seine eigenen Regeln. Und produzierte immer wieder auch kritische Filme, mit denen er den Deutschen einen Spiegel vors Gesicht halten sollte.