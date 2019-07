Komm küss mal wieder: Die schönsten Küsse der Filmgeschichte

Wange an Wange, so sah der Hollywoodkuss in Zeiten der Selbstzensur aus: wie bei Vivien Leigh und Clark Gabe in „Vom Winde verweht“.

am 6. Juli ist der Weltkusstag. Wir haben dafür die schönsten Küsse des Films gesammelt. Eine kleine Kulturgeschichte des Knutschens.

Am heutigen Sonnabend wird der Internationale Tag des Kusses begangen. Während die Menschheit nach wie vor darüber sinniert, warum wir uns als Zeichen der Liebe ausgerechnet die Lippen aufeinanderpressen und ob das womöglich ein atavistisches Relikt ist, das evolutionsgeschichtlich mit dem Füttern bei den Vögeln zu tun, wollen wir den Tag lieber zum Anlass nehmen, auf einige der schönsten Küsse zurückzublicken, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben.

Im Kino. Nicht nur der genuine Ort der modernen Mythen. Sondern auch einer, der vor allem in seiner frühen Hochzeit, als die Sitten noch etwas strenger waren, wegen seiner Dunkelheit ein idealer Ort für erste Rendezvous’ war, um das erste Mal heimlich Küsse zu tauchen.

Der erste Filmkuss, ein handfester Skandal

Auf der Leinwand selber ging es lange eher prüder zu. Vor allem in Hollywood, dem Inbegriff der Traum- und also auch der Kussfabrik. Der erste verbürgte Kuss der Filmgeschichte, 1896 getauscht in dem nur 20 Sekunden kurzen Stummfilm „The Kiss, war ein echter Skandal. Auch wenn der Kuss selbst fast nur angedeutet ist und die Bühnenschauspieler Mary Irwin und John Rice sich dabei kaum berühren, ja noch im Küssen eher parlieren, waren die Sittenwächter außer sich.

Das Kino hatte damit gleich zu Beginn seinen ersten Skandal – und galt denn auch lange als lasterhaftes Medium.

Nach den zügellosen Zwanziger Jahren hat sich Amerika mit dem Hays Code 1930 eine Selbstzensur aufgelegt, die nur langsam gelockert und erst 1967 ganz abgeschafft wurde.

Der klassische Hollywoodkuss ging denn auch nicht Lippe auf Lippe, sondern Wange an Wange. Wie, unvergessen, bei Vivien Leigh und Clark Gable im Allzeit-Klassiker „Vom Winde verweht“ (1939). Natürlich ist diese Art zu küssen auch fotogener, weil man beide Beteiligte mit dem ganzen Gesicht sieht.

Skandalöser Ehebruch: Deborah Kerr und Burt Lancaster in „Verdammt in alle Ewigkeit“

So konnten Szenenfotos und Filmplakate besser mit ihren großen Stars werben. Aber es war schon auch ein Kotau vor Amerikas prüden Moralinstanzen. Wange an Wange, das war züchtiger, dabei wurden keine Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Und schon gar keine Zungen ineinander verschlungen.

Die Brandung als Wallen der Gefühle

Welch ein Skandal war dann „Verdammt in alle Ewigkeit“ (1953) als Burt Lancaster als Soldat, eigentlich ein honoriger, patriotischer Beruf, in der berühmtesten Szene des Films Deborah Kerr küsst.

Die ist im Film die Frau eines Kameraden. Und Lancaster küsst sie nicht nur, er verschlingt sie förmlich. Und Kerr, die eigentlich das Image einer asexuellen Sauberfrau weg hatte, ließ das willig geschehen. Das alles halbnackt am Strand, während um sie herum die Brandung tobt, braust und schäumt.

Besser kann man die Wallung der Gefühle nicht symbolisieren, anzüglicher auch nicht. Wieder liefen die Moralwächter Sturm. Den Film hat das nur interessanter gemacht. Und der enge Moralkodex wurde mit jedem Filmkuss ausgehöhlt.

Aber auch der klassische, romantische Kuss erzählt nicht selten eine Nebengeschichte. Wie der in „Casablanca“ (1942). „Ich seh dir in die Augen, Kleines“, sagt Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman. Ein Satz, den jeder kennt. Auch solche, die den Film tatsächlich noch nie gesehen haben wollen. Doch Bogart hat ihn so nie gesagt.

„Ich seh’ dir in die Augen, Kleines“: Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in „Casablanca“.

Das war eine Fehlübersetzung der Synchronisation, der Originaltext, der auch nicht im Drehbuch stand, sondern von Bogey beim Dreh improvisiert wurde, lautet: „Here’s looking to you, kid“ und wandelt eher einen Trinkspruch ab.

Das „Kleine“ war größer als Humphrey Bogart

Immerhin verbürgt ist „Kleines“, also „kid“. Das ist umso lustiger, als Bogey kleiner war als die Bergman – und auf eine Obstkiste gestiegen sein soll, um auf seine „Kleine“ herunterschauen zu können.

Genau hinschauen, das sollte man beim Küssen sowieso. Ganz am Ende von „Frühstück bei Tiffany“ (1961) finden sich Audrey Hepburn und George Peppard doch noch, auch wenn man das schon nicht mehr glaubt. Und sie küssen sich. Im erbarmungslosen Regen, wo sie gerade noch den namenlosen Kater gesucht haben.

Der steckt nun zwischen ihnen und ringt sichtlich nach Luft, wird er beim Kuss doch förmlich erdrückt. „No animal was harmed“, das stand nicht im Abspann. Aus Rücksicht auf Tierschutzvereine könnte man eine Szene so, Romantik hin, Leidenschaft her, heute nicht mehr drehen.

Susi und Strolch kommen sich über Pasta näher.

Richtig tierisch ist dann der Kuss im über jeglichen Vorwurf der Anzüglichkeit erhabenen Disney-Trickfilm „Susi und Strolch“ (1955), wo die feine Schößhündin und der Köter von der Straße über einen Teller Spaghetti zusammenfinden. Weil sie dieselbe lange Nudel verschlingen und sich derart immer näher kommen. Der weltweite Siegeszug der Pasta ist wohl auch auf diesen Film zurückzuführen.

Stupsnase auf Stupsnase

Und überhaupt ist Küssen nicht nur was für die menschliche Kreatur. Einer der süßesten Küsse, die noch heute verlässlich jeden zum Heulen bringt, ist der der erst siebenjährigen Drew Barrymore mit „E.T. – Der Außerirdische“ (1982), wenn sie das knautschige Alien, bevor es für immer unseren Planeten verlässt, zum Abschied küsst. Eine noch mal ganz neue Form des „reinen“ Hollywoodkusses – und auch eine Parodie darauf: Stupsnase auf Stupsnase.

Dieser Kuss ist natürlich auch emanzipatorischen Gründen ikonisch. So weit hielt sich die Moral immerhin, dass es lange der Mann war, der küsste, und die Frau den Kuss nur erwiderte. War es andersrum, galt die Dame nicht als solche, sondern als verrufen. So weit ist die Gleichberechtigung immerhin fortgeschritten: Heute darf jeder seine Lippen auf die des anderen drücken.

Da heult jeder: Drew Barrymore küsst in „E.T.“ ihren außerirdischen Freund zum Abschied.

Ein emblematisches Bild dafür lieferte auch schon ein früher Prototyp des derzeit omnipräsenten Comic-Kino. Im ersten „Spider-Man“-Film (2002) liebt Tobey Maguire als schüchterner Peter Parker die schöne Kirsten Dunst, die aber liebt den Superhelden, unter dessen Kostüm Parker steckt.

Wahrscheinlich ahnt sie es sowieso. Sie lässt dem Spinnenmann aber sein Geheimnis. Und als der einmal an einem Spinnenfaden kopfüber vor ihr hängt, rollt sie zärtlich seine Gesichtsmaske nur bis zur Nase frei, um ihn küssen zu können. So sieht ein Super-Kuss aus.

Die schönste Kuss-Collage kommt nicht aus Hollywood

Die schönste Kuss-Collage freilich lieferte nicht Hollywood, sondern das italienische Kino. „Cinema Paradiso“ (1988) erzählt die Freundschaft eines Filmvorführers zu einem kleinen Jungen.

Als der erwachsen und ein berühmter Filmregisseur ist, erreicht ihn das Vermächtnis des gestorbenen Freundes: eine Filmdose, in der er alle Filmküsse aneinandergeklebt hat, die der gestrenge Priester des Ortes zur Wahrung der Sitten herausschneiden ließ.

Minutenlang sieht man lauter Menschen, die sich küssen, wieder und wieder. Ein Finale, bei dem nicht nur der Hauptdarsteller feuchte Augen bekommt.

Und der Beweis: Kuss und Kino, das gehört kulturgeschichtlich zwingend zusammen. Vielleicht küssen wir auch deshalb so gern: um es den Stars nachzutun. Um unseren ganz persönlichen Moment Kinomagie zu erleben.