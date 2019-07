Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt vereint Oper, Schlager und Show

Am Ende des ersten Classic-Open-Air-Abends stieg ein buntes Feuerwerk in die Höhe.

Auf dem Gendarmenmarkt startete am Donnerstag das fünftägige Classic Open Air mit einer musikalischen Liebeserklärung an Berlin.

„First Night – Berlin, Berlin!“, so lautet der Titel des Eröffnungsabends des diesjährigen Classic Open Air. Festivaldirektor Gerhard Kämpfe hat zu diesem Anlass eine Vielfalt an Künstlerinnen und Künstlern aus ganz verschiedenen musikalischen Richtungen kombiniert, was nicht ohne ein gewisses musikalisches Niveaugefälle abgeht.

Vom Opernsolisten bis zum Showstar

Da sind zum einen die Opernsolisten Stephan Rügamer und Jennifer Riedel von der Staatsoper sowie Carsten Sabrowski von der Komischen Oper, die zur Begleitung des Filmorchesters Babelsberg mit Mikrofonverstärkung bestens wirken können. Zum anderen sind da die Berliner Show- und Schlagerstars wie Klaus Hoffmann und Kim Fisher, die rhetorisch etwas zu sehr auf ihrem Berlin-Idiom insistieren, musikalisch aber teilweise auch in der Schlagersphäre nicht nur glänzen.

Angelika Milster mit einem Harald-Juhnke-Hit

Herausragend und witzig gelingt in dieser Sphäre allerdings der Auftritt der bereits in die Jahre gekommenen Angelika Milster. Ihr Harald-Juhnke-Hit „Berlin Berlin“ kann sich vom sängerischen Niveau her neben dem Operngesang aus Webers „Freischütz“ (immerhin auch ein Berliner Stück) und Otto Nicolais „Lustigen Weibern von Windsor“ mehr als nur hören lassen.

Von der ausschließlichen Fokussierung auf aktuelle und ehemalige Berliner Gesangsgrößen kann man sich bei den vorzüglichen chorischen Darbietungen des Jungen Ensembles Berlin erholen, die ebenfalls Berliner Lieder zum besten geben. Dem Filmorchester Babelsberg gelingt unter Leitung von Peter Sommerer ein Marsch des Berliner Komponisten Paul Lincke besonders inbrünstig.