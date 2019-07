Der Film „Apollo 11“ schießt uns noch einmal auf den Mond

Ein Bild, das sich buchstäblich in die Geschichte eingegraben hat: der erste Fußabdruck eines Menschen auf dem Mond.

Am 21. Juli jährt sich die Mondlandung zum 50. Mal. Ein Dokumentarfilm nimmt den Zuschauer noch einmal mit auf die legendäre Reise.

Haben wir ihn überhaupt bemerkt, damals, am 21. Juli 1969, um 03:56:20 Uhr? Wir, die alles mitangesehen haben, nachts, stundenlang, jenen lapidar gesagten Satz von Neil Armstrong: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen – ein großer Sprung für die Menschheit“? Wahrscheinlich nicht. Inzwischen kennen wir ihn alle bis zum Abwinken.

In jedem Film, jeder Sendung, jedem Artikel über die erste Mondlandung vor 50 Jahren taucht er auf, als Satz des Jahrhunderts, anmoderiert, interpretiert. Wie überhaupt die gesamte Mission von Apollo 11 in allen Etappen sattsam durcherzählt ist, jeweils auf ein paar Sendeminuten professionell zusammengefasst.

Damals, in jener Nacht, war alles ganz anders. Stunden-, ja tagelang saß die Welt vor dem Fernseher, mit großen Augen und Ohren, verfolgte die knarzigen Dialoge zwischen der Kontroll­station in Houston, dem Raumschiff Columbia, der Landefähre „Eagle“ – oder dem Mond.

Mit irgendwelchen unscharfen, deshalb umso aufregenderen Bildern zwischen Himmel und Erde im Hintergrund, in Westdeutschland sparsam und kundig erläutert von Günther Siefarth im Ersten und Heinrich Schiemann im Zweiten.

Für alle, die dabei waren, und alle Spätgeborenen

Original, live, man war dabei, wie beim Fußball im Stadion, ohne Zeitlupe und quasselndem Reporter, ab und zu zur Toilette oder zum Kühlschrank.

Ein bisschen können sich jetzt diejenigen, die dabei waren (oder gern dabei gewesen wären), das Gefühl von damals zurückholen. Der Kinofilm „Apollo 11“ nimmt uns mit auf Zeitreise, mitten hinein in die neun Tage vom 16. bis zum 24. Juli 1969.

Auch zu jener Sekunde 03:56:20, als in einem minutenlangen Schnitt, in dem nur „Houston“ oder „Eagle“ zu hören sind, irgendwann, ganz nebenbei, auch jener berühmte Satz fällt, ganz lapidar. Wie überhaupt der ausgeruhte Schnitt diese Zeitreise erst möglich macht. Und deshalb, zurecht, bereits preisgekrönt ist.

Aufnahmen der NASA, nie gezeigtes TV-Material

Als Material nahm Regisseur Todd Douglas Miller, von CNN-Film beauftragt, ausschließlich Aufnahmen aus jener Zeit. Von der Nasa, auch TV-Filme, vielfach nie gesendet.

Ausschließlich mit irgendwelchen Stimmen aus dem Off von damals, keine Interviews, keine Dialoge. Zu Beginn des Films scheint es, als begleite der Zuschauer in Cape Kennedy die 111 Meter hoch aufgestellte Saturn-Rakete auf ihrem monströsen Kettenfahrzeug, im Schneckengang von der Montagehalle zur Startrampe, ein wenig bangend, dass alles im Lot bleibt.

Dann, als habe er sich in die Umkleidekabine eingeschlichen und verfolge dort in aller Ruhe, wie sich Armstrong und Buzz Aldrin in ihre Raumanzüge werfen und wortlos ihre Headsets ordnen.

Auf dem Flur läuft einem – zufällig – Wernher von Braun über den Weg, natürlich ohne sich vorzustellen. Aus dem Hintergrund schallt alle zehn Sekunden der Countdown durchs Gebäude, unversehens finden wir uns in der Kantine bei der Essensausgabe wieder.

Das Abenteuer nimmt seinen Lauf

Und dann, doch mal wieder ein Schnitt, und wir stehen plötzlich draußen, im letzten Jahr der „Roaring Sixties“, auf der anderen Seite der Lagune, wo Tausende in ihren Straßenkreuzern am Strand herumlümmeln, einen aussichtsreichen Platz gesichert haben, um früh am nächsten Morgen den Start in fünf Kilometer Entfernung zu verfolgen. Frauen mit Schmetterlings-Sonnenbrillen, aus dem Radio die neuesten Nachrichten: katastrophale Lage für die GIs im Vietnamkrieg.

Die Saturn-5-Rakete, 13 Meter höher als die Türme der Münchner Frauenkirche und nur wenig dünner, erklärt sich beim Blick hinauf in ihrer Mächtigkeit sowieso am besten ohne große Worte, aus sich heraus. Der Countdown, der dem „Zero“ nun näherkommt, klingt da passender.

Ein zwischenzeitliche Alarm, der eher lapidar-nüchtern aus den Lautsprechern dringt: Leck in einem Sauerstofftank ganz oben im Raumschiff – er geht dabei fast unter, wie auch die Entwarnung irgendwann. Dann die Zündung, Abheben – und das Abenteuer nimmt seinen Lauf: mit Bordmahlzeiten, Routine beim Instrumentencheck, Schlafen, draußen alles schwarz, ein paar Sterne, wir drehen uns, das Schiff rotiert. Landung, Ausstieg, Salut an der Flagge.

Ein Jahrtausendereignis, und dann sehen wir: Es ist doch alles menschlich, irgendwie, und wir sind an allem dabei. Eineinhalb Stunden lang, und niemand nimmt uns an der Hand, sagt, wo es lang geht. Wir müssen uns allein orientieren auf der großen Fahrt, ein Traum.

Der Mensch kann alles, auch das Unglaubliche

Der Film erinnert ein wenig an den Kultfilm „Koyaanisqatsi“ aus dem Jahr 1982, auch knapp eineinhalb Stunden, auch komplett ohne Worte, nur Film und Musik, ganze Satellitenstädte werden da gesprengt, Wohnmaschinen fallen um wie Dominosteine, Autoschlangen in Zeitlupe und Zeitraffer, von Bergbau zerwühlte Landschaften, eine faszinierende, sprachlose Zivilisationskritik, vor allem Technikkritik.

Mit oder ohne Untertitel, das ist hier die Frage

„Apollo 11“ ist genauso faszinierend – aber das Gegenteil: Die Mondlandung als Krönung der Technikbegeisterung, der Mensch kann alles, auch das Unglaubliche. Wenn er es sich nur fest vornimmt. Wie Kennedy 1961: „We go to the moon“.

Wer sich den Film anschaut, muss wissen, auf was er sich einlässt. 90 Minuten alleingelassen unter Himmelsstürmern und ihren irdischen Helfern mag manchen abschrecken. Für den Liebhaber, der im Vorübergehen viele bekannte Gesichter aus dem Apollo-Getriebe treffen wird, ist es ein Leckerbissen der ganz besonderen Art, für Nostalgiker sowieso.

Der Kompromiss, die deutschen Untertitel, machen die knarzigen Dialoge zwischen Himmel und Erde – etwas – verständlicher. Der Purist könnte auf sie verzichten. Er sieht über sie einfach hinweg.

„Apollo 17“ läuft am 7. Juni und am 14. Juni in 16 Kinos der Stadt.