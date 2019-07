Den eigenen Wagen versetzen, um einen Traum zu realisieren

Timothy Tremper verrät im Zoo Palast, wie sein Vater Will Tremper 1962 einen kompletten Film am Flughafen Tempelhof drehen konnte.

Timothy Tremper muss sich ein wenig echauffieren. „Die unendliche Nacht“, der Film seines Vaters Will Tremper, der 1962 komplett am Flughafen Tempelhof gedreht wurde, gilt als heimliches Juwel des deutschen Films. Alle, die ihn kennen, lieben ihn.

Und der Sohn, selbst Drehbuchautor und Filmproduzent, hat das gesamte Oeuvre seines Vaters restauriert. Es liegt komplett digital vor. Aber niemand spielt es.

Wir alle, ärgert er sich am gestrigen Dienstag im Zoo Palast, wo er den Film noch einmal in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ vorstellte, bezahlen GEZ-Gebühren. Dafür werde auch die Digitalisierung des deutschen Filmerbes finanziert. Aber weder Fernsehsender noch Kinos wollen die alten Filme dann zeigen, nicht mal in der Mediathek.

Umso mehr freut sich Timothy Tremper, der für diesen Abend extra mit Familie aus München angereist ist, dass „Die unendliche Nacht“ nun einmal wieder auf großer Leinwand zu sehen ist. In einem ausverkauften Saal.

Und dann gerät er ins Schwärmen. Wie sein Vater auf die Idee kam, einen Film am Flughafen zu drehen. Immer nachts, wenn der Flugbetrieb eingestellt wurde. Er konnte dafür Stars gewinnen wie Karin Hübner, die damals abends am Theater des Westens „My Fair Lady“ brillierte und danach noch zum Drehen an den Platz der Luftbrücke fuhr.

Ein großes Überredungstalent

Oder Harald Leipnitz, der sogar in München Theater spielte, mit dem letzten Flieger nach Berlin kam, gleich am Flughafen blieb und am nächsten Morgen wieder mit dem ersten Flieger zurückfuhr. Wie sein Vater all die Stars in seinen Film bekommen hat? „Er war ein großer Quatscher“, meint Timothy Tremper und grinst, er habe alle bequatschen und überreden können. Mario Adorf kam auch zufällig vorbei. Und durfte gleich für eine Szene da bleiben. Er war der größte Star mit der winzigsten Szene. Aber er kam aufs Plakat. Der Name zählt.

Sein Vater habe für seinen Film alles gegeben. Sogar sein Auto versetzt, dass er sich gerade angeschafft hatte. Weil ihm die Gelder ausgegangen waren. Der Film bleibt. Und galt nicht nur Hannelore Elsner, die darin ihre erste große Rolle spielte, als ein Lieblingsfilm.

