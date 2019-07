Ein Filmessay, der buchstäblich aufwühlt: „Erde“

Egal was der Mensch macht: Er greift immer tiefer in den Öko-Haushalt drauf. Ein Dokumentarfilmer muss da nur noch draufhalten.

Kaum etwas scheint derzeit einfacher, als einen umweltkritischen Film zu drehen: Man halte einfach nur drauf, was der Mensch so macht. Ob man weg fliegt oder daheim die Klimaanlage einschaltet – der Mensch greift immer tiefer in den Öko-Haushalt seines Planeten ein, das haben die letzten Jahre zum Allgemeinwissen werden lassen.

Der Österreicher Nikolaus Geyhalter („Un­ser täglich Brot“) nimmt sich in seinem neuen Film „Erde“ die Bergarbeitertätigkeit des Menschen vor.

Aus der Vogelperspektive lassen sich die Eingriffe besonders gut erkennen.

Da, wo er buchstäblich Berge versetzt wie in der kalifornischen Wüste, wo eine neue Siedlung entstehen soll. Oder dort, wo er Jahrmillionen von Erdgeschichte aufwühlt wie beim Brennerbasistunnelbau oder dem Braunkohlegebieten bei Gyöngyös in Ungarn.

Und dort, wo er potentiell Verödung und Vergiftung hinterlässt, wie bei der Ausbeutung der Ölsande im kanadischen Alberta oder dem Atommüllendlager im deutschen Wolfsbüttel.

Geyrhalter gehört dabei zu den raren Dokfilmregisseuren, die nicht nur Information vor der Kamera in Szene setzen, sondern tatsächlich in Bildern denken. Mit seinen langen Einstellungen, den klug geführten Interviews mit Beteiligten und majestätischen Aufnahmen aus der Satelliten-Perspektive ist „Erde“ ein echtes filmisches Essay über Mensch und Mine.

Wobei auffällt, wie stolz auf ihre Arbeit oft gerade die sind, die über die größten Maschinen zur Erdbewegung verfügen. Und im Übrigen wissen sie alle, was sie tun.

Dokumentarfilm D 2019, 121 min., von Nikolaus Geyrhalter