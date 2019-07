Judi Dench als Frau mit Vergangenheit

Top-Events in Berlin

Das kann sich doch nur um einen Irrtum handeln. Denken die Nachbarn, als eines Tags in ihrer ruhigen Kleinstadtstraße der britische Geheimdienst MI5 mit großem Besteck auffährt und eine ältere, harmlose Dame in ihrem Haus verhaftet. Auch die scheint sehr verwirrt über ihre Verhaftung, erst recht ihr Anwalt, der auch ihr Sohn ist.

Denn die Vorwürfe lauten Spionage und Landesverrat. Aber nach immer eindringlicheren Verhören gibt Joan Stanley (Judie Dench) auf. Und gesteht alles, zum Entsetzen ihres Sohns, der vom Vorleben der Mutter keine Ahnung hatte.

Regisseur Trevor Nunn, bislang nur Theaterstücke adaptierte greift diesen Stoff in „Geheimnis eines Lebens“ auf, der im Original weit treffender „Red Joan“ heißt. Der Fall ist belegt. Die Dame hieß in Wahrheit Melita Norwood und galt als dienstälteste Spionin des KGB.

Sie bleibt eher blass: Sophie Cookson als junge Joan

Auch wenn sie Sekretärin war und nicht, wie im Film, eine patente Physikerin, hat sie doch in den 40er-Jahren beim britischen Atombauprogramm mitgewirkt und die Pläne an die Sowjets verraten.

Das wäre eigentlich ein spannender Film, wie eine Frau am Ende ihres Lebens von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Judi Dench scheint dafür die richtige Wahl. In sieben James-Bond-Filmen spielte sie „M“, die Chefin des Geheimdienstes MI5, die gleichwohl nie selbst an vorderster Spionagefront operierte.

Der Star des Films macht die Überraschung zunichte

Da sei es ihr vergönnt, dass sie mal selbst aktiv sein darf. Allerdings macht genau diese Besetzung die Überraschung des Films, dass die harmlose Dame eine Vergangenheit hat, zunichte.

Der Film lebt ganz von Judi Dench. Wie sie erst ihre Unschuld beteuert und dann langsam ihre Fassade bröckelt. Bis sie offen dazu steht, dass sie den Verrat nach den Atombombenabwürfen der Amerikaner auf Hiroshima und Nagasaki nur begangen hat, um ein Gleichgewicht des Schreckens zu erreichen. Womit sie ja wirklich den Weltfrieden gesichert hat, wenn auch mit einem sehr Kalten Krieg.

Doch Denchs Szenen bilden leider nur den Rahmen. In Rückblenden wird die eigentliche Geschichte erzählt. Und die überzeugt weder als Romanze noch als Thriller. Und Sophie Cookson als junge Joan bleibt recht blass. Am Ende ist die ganze Aufregung vielleicht zu aufgesetzt. Auch im wahren Leben wurde der Fall schließlich eingestellt.

Drama GB 2019 102 min., von Trevor Nunn, mit Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore