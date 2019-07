Das Leben als Superstar: „Kroos“

Als der FC Bayern München zur Saison 2014/15 seinen Mittelfeldspieler Toni Kroos ziehen ließ und stattdessen auf seiner Position den deutlich älteren Xabi Alonso installierte, gab es nur wenige, die das verstehen konnten. Nicht nur hatte Toni Kroos erheblich dazu beigetragen, den Bayern Meisterschaft und Pokal zu sichern.

Es war auch seiner maßgeblichen Hilfe zu verdanken, dass die Deutsche Nationalmannschaft in Brasilien den Weltmeistertitel geholt hatte. Wer damals das Geschehen auf dem Fußballplatz verfolgte, konnte von diesem Spieler nur fasziniert sein: mit welcher Präzision er die Bälle zu verteilen wusste, wie er ganze Spielzüge schon früher als alle anderen vorauszusehen vermochte!

Die Kamera ist immer ganz nah dran an diesem Fußballer. Im Stadion, aber auch privat.

Foto: dpa

Es war nur folgerichtig, dass Toni Kroos, geboren 1990 in Greifswald, bei seinem neuen Verein Real Madrid zu einem Weltstar aufstieg und dort immer noch zur Stammformation gehört – während Xabi Alonso, neun Jahre älter als Kroos, den FC Bayern München zur Saison 2017/18 verließ.

Regisseur Manfred Oldenburg hat nun den schwierigen Versuch unternommen, einmal hinter die Fassade dieses Spielers zu blicken. Das ist nicht so leicht, denn von Kroos sind keine Abgründe, keine übermäßigen Gefühlsausbrüche oder auch nur Anekdoten überliefert.

Keiner weiß, wie er wirklich ist

Auf dem Platz strahlt er eine stoische Ruhe und Verlässlichkeit aus, privat ist er inzwischen mit seiner langjährigen Tochter Jessica verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Der spanische Sportjournalist Santiago Segurola sagt in diesem Film: „Ich glaube, die Menschen in Spanien können nicht sagen, wie Toni Kroos wirklich ist.“

Oldenburg, der auch schon Dokumentationen über Stalingrad, Willy Brandts Kniefall und die Geschichte der Aldi-Brüder gedreht hat, lässt trotzdem nichts unversucht, überraschende Perspektiven auf diesen Fußballer zu finden.

Da sitzen die Großeltern auf ihrer Terrasse in der Greifswalder „Gartensparte Erlenaue“ und philosophieren über Tonis Tätowierungen. Da erzählt seine Ehefrau Jessica davon, wie ihr Mann von der Begegnung mit einem todkranken Kind berichtete.

Kroos mit Trainer Jogi Löw und der Mannschaft mit ihren Gästen Joachim Gauck und Angela Merkel

Foto: NFP

Da sehen wir seinen Vater, einem Fußballtrainer, und ahnen, woher Disziplin und Verschlossenheit dieses Weltstars rühren mögen - was seine Mutter zugleich offenherzig bestätigt. Wir erleben ihn zusammen mit seinem Bruder Felix, der beim Bundesliga-Aufsteiger FC Union Berlin unter Vertrag ist und ein etwas offeneres, sonnigeres Gemüt zu haben scheint als sein älterer Bruder.

Auf dem Rasen und im Pool

Wir hören die üblichen Analysen der Fußballexperten, die doch bei Lichte betrachtet gar keine Analysen sind, sondern nur Masken vor dem zu Erklärenden. Wir sehen Kroos auf offiziellen Fußballgalas an der Seite von noch größeren Stars wie Ronaldo oder Messi und dann wieder im Pool mit seinen Kindern auf dem Anwesen vor den Toren Madrids. Seine Frau sagt, sie sei in all den Jahren gar nicht in die Stadt gefahren.

Wer nun eine konzise Charakterstudie erwartet hat, wird enttäuscht sein, weil Toni Kroos so viel Nähe oft nicht einmal denen gewährt, die ihn lieben. Wahr ist aber sicher auch, dass man diesem Ausnahmespieler nicht näher kommen kann, als es Oldenburger in diesem Film geschafft hat. Das macht ihn so sehenswert.

Dokumentarfilm D 2019 119 min., von Manfred Oldenburg