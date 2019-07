Ganz schön versponnen: der neue Spider-Man-Film

Schon wieder einer? „Spider-Man Far From Home“ ist bereits der dritte Marvel-Film in vier Monaten. Und so gut wie nichts daran ist neu.

„Schon wieder?“ und „noch einer?“ sind häufige und völlig angemessene Reaktionen auf die Startmeldung von „Spider-Man: Far From Home“. Schließlich gab es erst im März diesen Jahres schon „Captain Marvel“ und im April dann „Avengers: Endgame“, um nur die Comic-Filme aufzuzählen, die zum engeren „Marvel Cinematic Universe“ gehören. Da fällt es fast zu leicht, von vornherein die Haltung des übersättigten Konsumenten einzunehmen.

Wobei man gleichzeitig die Hartnäckigkeit bewundern muss, mit der die „Marvel-Maschine“ einfach weitermacht. Sind sie so verliebt in ihre eigene Produkte, dass sie denken, sie könnten nichts mehr falsch machen? Oder ist es der blanke Geldmacher-Zynismus, von wegen in Hollywood sei noch niemand daran pleite gegangen, den Geschmack des Publikums und sein Bedürfnis nach neuen Ideen unterschätzt zu haben?

Das ist denn auch die erste und dabei völlig spoiler-freie Beobachtung an „Spider-Man: Far From Home“: So gut wie nichts daran ist wirklich neu. Und das ist eben gewollt so. Der serielle Charakter dieses ersten Films nach dem „Endgame“ wird gleich in den ersten fünf Minuten noch betont.

Spider-Man hängt diesmal in der Alten Welt ab, unter anderem in London an der Tower Bridge

Foto: dpa

Da gibt es eine Videoclip-Hommage an die im Kampf gegen Thanos und sein die Hälfte der Menschheit auslöschendes Fingerschnalzen gefallenen Superhelden. Zuerst ist man froh über die zeitliche Orientierung, die man dadurch bekommt – ja, dieser Film spielt tatsächlich nach den Ereignissen von „Endgame“ –, dann ist man irritiert über die plumpe Musikauswahl und das Amateurhafte der Montage und erst dann begreift man, dass dies eine „Film im Film“-Situation ist.

Gelungener Mix aus Pathos und Selbstironie

Als Autoren der Video-Clip-Hommage nämlich treten die Mitschüler von Spider-Man alias Peter Parker in Erscheinung. Die Perfektion, mit der hier der typische Werk-Charakter solcher aus Internet-Fundstücken zusammen geflickten Webvideos erfasst wird, ringt dem Zuschauer erste Bewunderung ab.

Und wenn dann noch Peter Parker (Tom Holland) in einem verträumt-fiebrigen Verbalausbruch seinem besten Freund Ned (Jacob Batalon) den Plan offenbart, wie er die bevorstehenden Klassenfahrt nach Europa dafür nutzen will, um endlich MJ (Zendaya) seine Gefühle zu gestehen – dann fühlt man sich wieder fast wohlig aufgehoben in diesem Universum und seinem gelungenen Mix aus Selbstironie und Superhelden-Pathos, aus gekonntem Filmemachen und Fantasy-Unsinn.

Peinlich: Bei der Einreisekontrolle wird bei Peter Parker (Tom Holland) das Spider-Man-Kostüm gefunden

Foto: dpa

Als durchaus gekonnt lässt sich auch bewundern, wie wenig Handlung mittlerweile ausreicht, um einen ganzen Superhelden-Film zu füllen. Zwar gibt es diesmal mit Jake Gyllenhaals Mysterio eine neue Figur, sonder mit ganz eigenen Intrigen, aber so weit die Strecke ist, die Peter Parker und seine Schulfreunde diesmal auf ihrer Europa-Schulexkursion zurücklegen und sie auch nach Berlin führt, so wenig von Belang ist das, was sich währenddessen ereignet.

Ewiges Hin und Her, einfallslose Action

Die Chance, aus den Widersprüchen des „Endgame“-Plots neue Konflikte zu entwickeln, schließlich ist die Hälfte der Menschheit zuerst verschwunden und dann nach fünf Jahren wieder unverändert aufgetaucht, lässt „Far From Home“ bis auf ein paar Seiten-Gags ungenutzt verstreichen. Stattdessen tut sich Parker wieder mal schwer mit der Verantwortung, die das Superhelden-Dasein so mit sich bringt. Trotzdem müssen CGI-Monster erledigt werden. Nick Fury (Samuel L. Jackson) und Maria Hill (Cobie Smulders) tauschen darüber besorgte Blicke und Peters Klassenlehrer Mr. Harrington (Martin Starr) liefert Pointen durch gelehrsame Ahnungslosigkeit.

Es ist alles fast ein wenig zu drollig. Und je länger es dauert, desto mehr fallen auch die weniger gekonnten Aspekte ins Auge. Etwa die recht einfallslosen Action-Sequenzen mit einer von bösen Mächten kontrollierten Drohnenarmee, die mit ihren real-weltlichen Assoziationen eher unfreiwillig unheimlich wirkt.

Oder das gefühlt endlose Hin und Her zwischen einem im Romantischen ausgesprochen unsicher agierenden Parker und seiner MJ, die zwar das Modell Starkes Girl vertreten darf, aber dennoch vom Drehbuch kaum Chancen bekommt, wirklichen Charakter zu zeigen.

Das folgenreichste Ereignis findet diesmal übrigens im Abspann statt, aber ob es sich lohnt, dafür sitzen zu bleiben? Der nächste „Spider-Man“-Film kommt so oder so.

Comicverfilmung USA 2019 130 min., von Jon Watts, mit Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei