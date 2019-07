Lena Mayer-Landrut im Kesselhaus: Viel Liebe für viele Likes

Lena hat mal den ESC gewonnen, heute gehört sie zur Instagram-Elite - und musiziert weiter. Am Sonntag in Berlin. Mit ganz viel Liebe.

Berlin. Vertraut ist der Beginn, der Start der „Only Love“-Tour. „Wild & Free“ singt Lena auf der Bühne des Kesselhauses, bei gefühlt 53 Grad. Und alle singen mit. „Wir stehen hier, stärker!“, heißt es darin, und wahrscheinlich ist das Lena sehr wichtig, dass allen klar zu machen.

Es war kein leichter Weg zu diesem Auftritt, seit dem letzten Album sind vier Jahre vergangen. Im vergangenen Jahr schon wollte die ehemalige Eurovision-Siegerin groß auf Tour gehen. Die neue Musik gefiel ihr dann doch nicht. Alles verschoben.

Lena ist inzwischen Vollblut-Promi mit Pop-Karriere

Lena ist von der ESC-Sensation zum Instagram-Promi mit Musikkarriere geworden. Sie grinst von Werbeplakaten, geht zu Fashion-Shows, Klatsch-Seiten führen Logbücher über jedes Bild, dass sie für fast drei Millionen Follower ins Netz lädt. Immer auf der Suche nach etwas, das sich gegen sie verwenden lässt. Die First Lady des deutschen Instagrams. Die Musik ist vielen egal.

Nicht den Anwesenden, die Lena nach dem Opening herzlich begrüßt. Kinder, Eltern, Paare, Freunde. Es ist das Finale der Tour, die Künstlerin lebt in Berlin: „Ein fucking besonderer Abend, der letzte Abend von der Tour.“Lena arbeitet in einem Genre, dass in Deutschland bevorzugt belächelt wird. Frauen-Pop, das ist kein Überfluss-Markt. Lena besetzt diese Lücke trendorientiert, dafür ohne scharfes Profil. Alles wie ein guter Instagram-Post: Likeable, aber schnell weggescrollt. Richtig tiefgründig ist das meiste (mit Ausnahmen wie „If I Wasn’t Your Daughter“) nicht unbedingt. Muss ja aber auch nicht.

Zwischen Sex am Morgen und Klatschpresse

Mal geht es um Lenas Begeisterungsfähigkeit für Sex am Morgen, einhergehend mit der Warnung an die jungen Zuschauer, dass es vielleicht noch nicht ihr Thema sei - „Beim nächsten Lied könnt ihr euch die Ohren zuhalten“. Dann darum, wie die Klatschpresse ihr so ziemlich alles vor den Latz knallt, was man so knallen kann - in „Skinny Bitch“ zum Beispiel. Lenas auch nicht jugendfreies Motto: „Einen guten Fick darauf geben, was andere denken“, ruft sie.

Und singt dann davon, dass man, wenn das Leben einem Limonen gibt, Skinny Bitch daraus machen soll - einen kalorienbewusster Drink aus Wasser, Wodka, Zitrone. Und in „Dear L“ davon, dass Versagen auch mal okay ist (“Dear L“). Wer Ambitionen hat, kann fallen. Auch in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Und etwas steril.Es geht viel um Empowerment, also sich bestärken, und alle anderen. Lena zeigt sich durchaus selbstbewusst, überschreitet bid auf ein paar Schimpfworte nie irgendwelche Grenzen. Sie ist wahnsinnig sympathisch, zu „Life was a Beach“ steigt sie gar von der Bühne, marschiert durch die Menge. Dazu betont sie immer wieder, wie sehr sie alles liebt. Ist das authentisch? Oder schon Instagram? Egal. Es gibt schlechtere Vorbilder, auch mit weniger Talent.

Wirkungsbewusste Professionalität - und ein gutes Gefühl

Die Show ist professionell, viel Licht, am Ende Konfetti, zwei Tänzerinnen, mit denen Lena gern Choreografien tanzt. Nur selten kommt die ursprüngliche Lena zutage, die mit ihrer charmant-rotzigen Art Europa um den Finger wickelte, häufiger die Frau, die nach zehn Jahren im Geschäft ganz genau weiß, was wie auf wen wirkt. Und deren Lobhudelei ihrer Bandmitglieder sich wie ein Freundesbuch liest. Ihr seid so ehrlichwitziglustigtollLIEBE.

Das alles mäandert wunderbar vor sich hin, nie zu aufregend, nie zu fad. Viel altes gibt es nicht, zu den Zugaben aber natürlich „Satellite“, bis heute der größte Hit - und auch beim Publikum Herzensnummer. Am Ende fühlt man sich gemocht von der Sängerin, dafür, dass man da war. Und mag zurück, weil eigentlich nichts schlecht war. Darauf ein Like.