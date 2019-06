Waldbühne: Berliner Philharmoniker sorgen für besondere Stimmung

Vor über zwanzigtausend Zuschauern und bei bestem, nicht zu heißen Wetter spielen die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne ihren alljährlichen Saisonabschluss. Am Pult steht Tugan Sokhiev, derzeitig der Dirigent, der mit dem höchsten Amt der russischen Musikwelt betraut ist: der Musikdirektion des Bolschoi-Theaters.

Sokhiev bringt eine kühle, asketische Luft in das stets zwischen anspruchsvoller Unterhaltung, Innig- und Schmissigkeit changierende Sommerkonzert des Berliner Spitzenorchesters. Denn Sokhiev, lange Jahre auch Chefdirigent in Toulouse, ist vor allem Spezialist für die russische und französische Moderne.

Die Kombination von Sergej Prokofiew und Maurice Ravel hat man in der Waldbühne eigentlich noch nie gehört. So entsteht denn auch eine besondere Stimmung, Prokofiews Filmmusik zu „Leutnant Kijé“ gibt eine feingeistige, leicht ironische Richtung vor. Wer mag sich bei so viel Hochkultur in der Waldbühne noch daran erinnern, dass die Menschen im dortigen Philharmoniker-Konzert in den 1990er Jahren nach der traditionell letzten Zugabe, Paul Linckes „Berliner Luft“, leicht angeheitert nach dem „Bolero“ verlangten?

Solche Stimmungsausbrüche sind beim kultivierten, kühlen Sokhiev undenkbar. Musikalisch wird an der Weißweinschorle genippt, statt das ganz große Klassikschlager-Fass aufzumachen. Ein geistreiches, aber auch in Prokofiews Version von „Romeo und Julia“ nicht in jedem Augenblick berührendes Konzert.