Eddie Vedder von Pearl Jam in der Max-Schmeling-Halle - Ein ganz Großer zu Tränen gerührt

Berlin. Auf den Rängen und in der bestuhlten Manege der Max-Schmeling-Halle stehen die Leute und recken ihre Hälse gen Bühne. Begeistert wird mitgeklatscht, der Refrain im Chor gesungen und dem abgehenden Künstler hinterhergejubelt. Beste Stimmung. „It doesn’t get Eddie Vedder”, wie auf einigen T-Shirts gefragt wird? Oh doch! Es ist kaum zu glauben, aber soeben verlässt gerade einmal Opener und Sidekick Glen Hansard die Bühne. Dem Iren gebührt der Respekt. Die Hauptperson des Abends aber hat erst noch ihren Auftritt.

Eddie Vedder, Sänger der 1990 in Seattle gegründeten Grunge-Band Pearl Jam, ist auf Solotournee. Völlig solo ist er dabei nicht, denn er lässt sich von Glen Hansard auch während des Hauptsets sekundieren und hat außerdem das niederländische Red Limo Streichquartett mit dabei. Doch natürlich steht Vedder mit seinen (Akustik-)Gitarren im Zentrum. Begnadet mit einer Stimme, deren resonante Tiefen ins Mark dringen, die dunkel und prägnant zugleich sein kann.

Seine Soloabende füllt Vedder mit eigenem Material, Pearl Jam-Klassikern sowie hörenswerten Coverversionen. „Wild Flowers” zum Beispiel, eine Hommage an seinen bereits verstorbenen Freund Tom Petty. „It Happened Today” von R.E.M. oder Bob Dylans Hit „I Shall Be Released”, der in Vedders Akustikversion genauso bewegend ist wie im Original.

Handys dürfen während Konzert nicht benutzt werden

Um den intimen Charakter von Vedders Konzerten nicht zu stören, ist die Benutzung von Handys und mobilen Geräten ausdrücklich untersagt. Kein Flimmern lenkt ab und es ist in der Tat ein außergewöhnlich intimes Konzert. Eine Familienfeier. Mit „Far Behind” von seinem Album „Into The Wild“ eröffnet Vedder und die Max-Schmeling-Halle schrumpft umgehend auf die Größe eines Wohnzimmers zusammen, in dem glückselige Stunden verlebt werden.

Vedder mobilisiert eine ebenso anspruchsvolle wie treu ergebene Anhängerschaft. Welches Publikum schafft es schon, einen wohl doch abgebrühten Bühnenprofi wie ihn praktisch zu Tränen zu rühren? Es passiert bei „Black”, einem der unsterblichen Pearl Jam-Hits. Vedder und Hansard interpretieren ihn zu zweit, das Publikum nicht mitgerechnet, und wieder einmal hält es kaum einen auf seinem Stuhl. Als der Song längst vorbei ist, füllt seine Magie noch immer den Raum und entfacht aus dem Nichts einen tausendstimmigen Chor noch einmal. Ohne Kommando singen Vedders Fans ihm den Schlusschorus in Dauerschleife entgegen.

Eddie Vedder fehlen die Worte

Dieses eine Mal stockt die so präsente Stimme. Vedder fehlen buchstäblich die Worte. Er schnieft und kann nur mühsam die Tränen weglächeln. „Now you fuck with me” kommentiert er die Situation und bedankt sich gerührt bei seinen Hörern, bevor er zu Ukulele und Streichquartett „Here Comes The Sun” von den Beatles spielt.

Lang und doch zu kurz zieht sich der Abend. Nach zwei Stunden ist die Liederkiste längst nicht leer. „Should I Stay Or Should I Go” von The Clash wird inklusive Jimmy-Hendrix-Posen auf der Ukulele dargeboten. „Alive“ von Pearl Jam ist natürlich dran und Neil Youngs „Rockin’ In The Free World” eröffnet schließlich den Zugabenblock. Nach so einem Abend weiß man endlich einmal wieder, wozu Live-Konzerte da sind. Keine seiner Platten könnte dieses Erlebnis ersetzen. Vedder ist einer der ganz Großen seines Genres.