Maler im Film: Den Genies muss erst ein Licht aufgehen

Schiele, Renoir & Co: Am 24. Juni startet die Astor Film Lounge eine Filmreihe über Maler. Die finden erst in der Krise zu sich.

Wie zeichnet sich ein Genie ab? Hockt es im Baum und weiß plötzlich, wie die Welt funktioniert – bloß, um dann trotzdem lange mit sich selbst hadernd vor einer leeren Leinwand zu sitzen? Wie Tom Schilling in Florian Henckel von Donnersmarck umstrittenen „Werk ohne Autor“, das von Gerhard Richter handelte, auch wenn es nicht seinen Namen nannte – und der Künstler es am Ende bereut hat, mit dem Regisseur über sein Leben zu reden.

Oder sitzt das Genie im spöttischen Blick und einer keck erhobenen Augenbraue einer jungen Frau, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts nichts von den männlichen Kollegen sagen lässt? Wie bei Clara Juri in Christian Schwochows Film „Paula“ über Paula Modersohn-Becker, die allzu lange im Schatten ihres Ehemannes Otto Modersohn stand.

In der Schaffenskrise: Tom Schilling als Quasi-Gerhard-Richter in „Werk ohne Autor“

Oder drückt sich das Genie darin aus, dass der Künstler immerzu so nackt rumlaufen muss wie die Mädchen auf seinen Bildern, wie Noah Saavedra in „Egon Schiele – Tod und Mädchen“?

Die Filmbiografie, das sogenannte Biopic, ist derzeit stark en vogue, gerade was Persönlichkeiten der Bildenden Kunst angeht. Nun kann man gleich ein halbes Dutzend Maler-Filmen im direkten Vergleich studieren: Mitten im Sommer, wo das kühle Kino eine angenehme Alternative zu den tropischen Temperaturen draußen ist, startet die Astor Filmlounge die Reihe „Sommer-Kunst-Filme“.

Und gibt damit schon mal eine Antwort, was Genies miteinander verbindet: Den Künstlers muss erst mal ein Licht aufgehen.

Sechs Filme über sechs Maler

Im Wochentakt läuft immer montags um 20.15 Uhr ein Künstlerfilm. Den Auftakt macht am heutigen Montag besagter „Egon Schiele“-Film über den Wiener Expressionisten, am 1. Juli folgt dann „Mr. Turner – Meister des Lichts“, Mike Leighs bildgewaltiger Film über den britischen Landschaftsmaler William Turner mit Timothy Spall.

Als deutsche Beiträge sind Schwochows „Paula“ am 8. Juli und Donnersmarcks „Werk ohne Autor“ am 22. Juli zu sehen.

Neuanfang im Exil: Vincent Cassel und Tuhei Adams in „Gauguin“

Und dann gibt es noch zwei Filme aus Frankreich: Edouard Delucs „Gauguin“ (15. Juli) mit Vincent Cassel als alter Impressionist Paul Gauguin, der ins Exil in die Südsee geht und dort zu neuer künstlerischer Kreativität findet. Und Gilles Bourdos‘ „Renoir“ (29. Juli) mit Michel Bouquet als ebenfalls alter Pierre-Auguste Renoir, der sich im Ersten Weltkrieg an die Cote d’Azur zurückzieht.

Die Herren müssen von der Muse geküsst werden

Maler, so kann man in dieser Auswahl herauslesen, zeigt man am besten in jungen Jahren, wenn sie ihren Weg noch finden müssen, oder ganz spät, wenn sie in Selbstzweifel geraten. Wenn nicht beides zusammenfällt wie bei der so jung verstorbenen Paula Modersohn-Becker. Erstaunlich, dass bei den fünf Männer-Porträts die Herren Künstler immer von der Muse geküsst werden müssen, immer erst mal physisch, dann auch im übertragenen Sinn. Während es bei „Paula“ eher andersherum funktioniert und die Malerin sich über die Kunst von ihrem Mann und ihrer Liebe emanzipiert. Sie alle aber eint: Sie brauchen das Licht, um erhellt zu werden. Das wird bei diesen Licht-Spielen deutlich.

Ein Film fehlt in dieser Reihe, weil er noch regulär in einigen Kinos läuft. Er sollte in dem Zusammenhang aber unbedingt auch besucht werden: Julian Schnabel hat in „Van Gogh“ mit Willem Dafoe den ewig unverstanden Vincent van Gogh radikal aus der Ich-Perspektive gezeigt. Mit einem Kamerablick, der die Kunst physisch miterlebbar macht.

Die Filmreihe Astor Film Lounge. 24. Juni – 29. Juli. Infos unter www.astor-filmlounge.de