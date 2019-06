Mathieu Carrière wettert über die deutsche Neidgesellschaft

Der Satz klingt wie eine Befreiung. „Ich muss nicht mehr alles machen“, sagt mathieu Carrière. „Ich bin jetzt endlich in einem Alter, wo ich das einzige Wort sagen kann, das einem Schauspieler Macht gibt: Nein.“ Das hat den 68-Jährligen indes nicht davon abgehalten, bei einem Film zuzusagen, den die meisten entrüstet abgelehnt hätten. „Tal der Skorpione“, seit Donnerstag im Kino, ist ein wüster Trashfilm über Jugendliche, die in einem weitläufigen Natur-Arreal mit lauter Waffen ausgesetzt werden und sich gegenseitig massakrieren. Eine einzige Ballerei, ein wüster Mix aus „Mean Guns“ und „Tribute von Panem“.

Die Hauptrollen spielen unbedarfte Darsteller, die man eher aus Showformaten kennt, daneben spielen aber auch Alt-Stars wie Martin Semmelrogge oder Claude-Oliver Rudolph, „lauter Schwerverbrecher meines Berufs“, wie Carrière in Anspielung auf deren Vorstrafenregister meint. Deren Namen aber werden im Filmplakat groß gelistet, wie auch der von Carrière. Seine Figur immerhin schießt nicht in der Natur herum, er hat das Ganze als finsterer Billionär finanziert und verfolgt das von einer Art Kommandozentrale aus.

Besser, mit einem Experiment scheitern als mit einem Format

Dem deutschen Kino fehlt es an Genre-Filmen. Insofern kann man es durchaus mutig nennen, in einem solchen mitzuwirken, noch dazu, wenn er von einem noch völlig unbekannten Regisseur gedreht wurde und die Filmemacher ihr Budget den Matratzen ihrer Großmütter“ hervorgeholt haben, wie Carrière das nennt.

mathieu Carrière (l.) mit seiner Tochter Elena Carrière im Film „Tal der Skorpione“

Foto: Busch Media Group

Am Ende ist der Film dennoch ziemlich Grütze geworden. Die Kritiken, sofern es überhaupt welche gab, sind vernichtend. Dass entschieden zu viel gestorben wird, gibt auch Carrière zu. Aber wo es sonst nur noch Filme aus der Retorte gebe, wo es weder um Content, Qualität oder gar Werte ginge, sondern nur noch um Formate, sei dieser Film politisch völlig unkorrekt.

Große Triumphe und seichte Formate

Der, findet der Schauspieler, zeichne ein ziemlich dystopisches Bild unserer heutigen Welt: „Wer schert sich den Teufel um die Kinder, die im Jemen mit unseren Waffen abgeschlachtet werden? In diesem Film schert sich auch niemand darum, dass Jugendliche im Wald ausgesetzt werden.“ Und dann setzt Carrière nach, nicht entschuldigend, eher kämpferisch: „Besser, mit einem Experiment zu scheitern, als mit einem Format.“

mathieu Carrière war mal ein echter Star. Ein Gesicht des Neuen Deutschen Films, als er 1966 in Volker Schlöndorffs Debüt „Der junge Törless“ die Hauptrolle spielte. Als er 1978 im TV-Mehrteiler „Ein Mann will nach oben“ zu sehen war. Oder 1983 in „Die flambierte Frau“ Gudrun Landgrebe entflammte. Er arbeitete auch in internationalen Produktionen mit Weltstars.

Carrière (l.) 1966 in Volker Schlöndorffs Debüt „Der junge Törless“

Foto: United Archives/Impress / picture alliance / united archives

Aber zuletzt hat man ihn vor allem in Showformaten wie „Dschungelcamp“ oder „Let’s Dance“ erlebt. Kriegt man keine seriösen Filmangebote mehr, wenn man erst mal bei solchen C-Promi-Spektakeln mitgemacht hat? „Ach“, wiegelt mathieu Carrière ab, er habe hierzulande auch vorher nicht viel angeboten bekommen.

Trash als Möglichkeit und Strategie

„Deutschland ist leider eine Neidgesellschaft“, meint er. „Die guten Dinge, die man macht, sind immer Schnee von gestern. Aber die Fehler und die schlechten Dinge, die man gemacht hat, werden nie vergessen.“ Bei ihm war das der Kampf um die Kindschaftsrechtsreform. Mit der Mutter seiner jüngeren Tochter Elena hatte er sich jahrelang einen Sorgerechtsstreit geliefert. Er hat sich dafür, buchstäblich, ans Kreuz schlagen lassen. „Und der Trash war damals eine Möglichkeit und auch Teil einer Strategie, um unsere Argumente einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.“

Im „Dschungelcamp“ wurde dreimal gezeigt, wie er sich für die Sache kreuzigen ließ. Dadurch hätten zehn Millionen Zuschauer überhaupt das erste Mal davon gehört. „Ich war der erste Promi, der seinen Arsch aus dem Fenster hängen ließ“, gibt Carrière, der nicht um den heißen Brei herumredet und gerne klar Worte in den Mund nimmt, offen zu. Aber nach sieben Jahren Kampf sei es gelungen, das Gesetz zu verbessern. „Ich würde es wieder tun“, bilanziert er. Erfolg sei sowieso kein Kriterium mehr für ihn.

Mathieu Carrière 183 im Skandalfilm „Die flambierte Frau„|

Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

Carrière gibt sich sehr offen und zugewandt. Er bietet einem gleich das Du an. Und setzt sich zum Gespräch nicht aufs Sofa, sondern ganz leger ins offene Fenster, um seinen Zigarillo zu rauchen. Dabei lehnt er sich nicht nur verbal, sondern auch körperlich weit hinaus. Damit kein Rauch ins Zimmer weht. Ein bisschen mulmig wird uns da schon. Immerhin befinden wir uns im sechsten Stock. Die Gesprächssituation hat freilich auch etwas Symbolisches. Auf der Fensterbank sitzt Carrière erhöht und der Reporter und der Fotograf müssen die ganze Zeit zu ihm aufsehen, wenn er vom Leder zieht. Und das tut er reichlich.

Diffuse Identität als Nomade ohne Wurzeln

Hat er Schwierigkeiten, als Alt-Star bezeichnet zu werden? „Ach“, schimpft er, „ich wurde schon Schlimmeres genannt. Unerträglicher Besserwisser. Arschloch. Nun ja, immer noch besser als Dschungel-Besucher.“ Obwohl, wie er noch mal betont, „ich auch dazu stehe.“ Und wurmt es ihn nicht, dass er, der einst Hauptrollen spielte, heute nur noch Nebendarsteller ist? „Kein Nebendarsteller“, korrigiert er scharf: „Guest Star. Darauf lege ich Wert. Manchmal ist eine Drei-Tages-Rolle viel effizienter als eine 30-Tages-Rolle.“ Man muss freilich auch nicht die Verantwortung tragen, wenn der Film in die Hose geht.

Und dann holt der Schauspieler weit aus, warum er in Deutschland keine großen Rollen mehr bekommt. Und zählt das an seinen Fingern ab. Erstens hatte er nie ein Netzwerk. „Ich bin immer ein Nomade gewesen. Ich habe keine Wurzeln, das gehört zu meiner etwas diffusen Identität.“ Zweitens war er viele Jahre weg. „Und die Deutschen nehmen es ihren Schauspielern übel, wenn sie ins Ausland gehen.“

Für die Aktion „Väteraufbruch für Kinder“ ließ Carrière sich öffentlichkeitswirksam ans Kreuz schlagen

Foto: SCHROEWIG/Caspar / picture-alliance / SCHROEWIG/Caspar

Und drittens war da eben der Kampf für das Kindschaftsrecht: „Es wird einem in Deutschland immer übel genommen, wenn man als Schauspieler eine politische Meinung hat.“ Carrière redet sich da richtig in Rage. Freilich dringt auch Verbitterung durch. Und mit seiner direkten Art und der Lust, kräftig auszuteilen, hat er es sich wohl auch nicht leicht gemacht.

Er wäre gern der Kapitän vom „Traumschiff“

Aufhören geht aber nicht. „Ich habe vergessen, Rente zu beantragen“, gibt Carrière zu. „Weil ich es einfach nicht verstanden habe, dass ich übers Rentenalter hinaus bin. Was man da alles ausfüllen muss...“ Er bekomme, überschlägt er kurz, so 450 Euro. Nach 60 Jahren Arbeit. „Weil ich nie gestempelt habe.“

Dafür macht er seine eigenen Sachen. Spielt Theater in Frankreich. Koproduziert Filme seines Freundes Andreas Arnstedt. Oder unterstützt wagemutigen Filmnachwuchs wie beim „Tal der Skorpione“, wo übrigens auch besagte Tochter Elena Carrière, die überwiegend als Model arbeitet, an seiner Seite spielt.

Eine große, populäre Sache hätte ihn aber doch noch mal gejuckt, wie er zugibt. „Als ich hörte, dass Sascha Hehn abdankt, hätte ich gern den Kapitän im ,Traumschiff’ gespielt.“ Eine Casting-Agentur in München habe die Idee nicht schlecht gefunden. Und „die Mütze würde mir stehen“, meint Carrière und lächelt breit. „Aber ich bin zu alt.“ Das klingt kurz sehr bedauernd. Aber dann wischt er das kämpferisch wieder weg: Er sei ja inzwischen wie Tochter Elena auf Weltrettungswegen: „Da kann ich eine Umweltdreckschleuder wie ein Kreuzschiff nicht mehr betreten.“