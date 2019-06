Ähnlichkeiten sind rein zufällig

Gäste in der Schinkel-Rotunde: Der Nachguss der beiden berühmten Kriegerstatuen von Riace

In „Starke Typen“ untersucht das Alte Museum griechische Porträts der Antike. Dabei zählt nicht das Individuum, sondern der Typus.

Alles ist eitel. Das gilt nicht nur für unsere digitalen Zeiten, wo der moderne Zeitgenosse ständig für Selfies posiert und die per Photoshop noch ein wenig makelloser poliert. Nein, es ist wohl ein archetypisches Grundbedürfnis des menschlichen Wesens. Am eigenen Bild haben schon die alten Griechen kräftig rumgewerkelt, wie jetzt die kleine, aber feine Ausstellung „Starke Typen. Griechische Porträts in der Antike“ im Alten Museum zeigt.

Nicht das Individuum ist gefragt, sondern der Typus

Wer auf sich hielt, fertigte Bildnisse von sich an. Am besten gleich von der ganzen Familie. Auf Ähnlichkeit kam es dabei nicht an. Umso mehr aber auf das Bild, das man von sich selbst hatte. Und das Image, das man sich verpassen wollte. Das ist die zentrale Botschaft der Ausstellung:



Zu einem edlen Charakter muss ein schöner Körper: Ein Bildnis des athenischen Strategen Perikles aus dem hauseigenen Bestand.

„Wir verstehen heute unter einem Porträt eine realistische Darstellung, bei den antiken Griechen herrschte dagegen ein ganz anderes Verständnis vor“, wie Andreas Scholl, der Direktor des Alten Museums, unterstreicht. „Ihnen ging es nicht um die Wiedergabe eines Individuums, sondern eines Typus.“

Seit dem achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gab es im antiken Griechenland Bildnisse des Menschen. Die Porträts zeigten nie nur den Kopf, immer den ganzen Körper. Im 5. Jahrhundert v. Chr., als die Demokratie eingeführt wurde, war es für jeden freigeborenen Mann eine Verpflichtung, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Damit aber auch eine Prestigesache, diese gesellschaftliche Position repräsentativ darzustellen.

Grundtypen, die von allen verstanden wurden

Auf das tatsächliche Aussehen kam es dabei kaum an. Stattdessen wurden festgelegte Figurentypen angewendet, die in allen Sparten der Kunst Gültigkeit hatten und Ideale und Wertvorstellungen verkörperten, die allgemein verstanden wurden.

Der edle Charakter als nobler Mann im Stehen, Greise sitzend, junge Männer als Athleten. So stellte man nicht nur sich selbst, sondern auch berühmte Persönlichkeiten wie Sokrates oder Homer dar, die längst tot waren. Auch wenn natürlich niemand mehr wusste, wie die eigentlich ausgesehen haben.

Der Höhepunkt: zwei Krieger in der Rotunde

Griechische Porträts bekannter Persönlichkeiten haben sich fast ausschließlich in römischen Kopien erhalten. Die aber interessierten sich nur für Köpfe und ließen den Körper weg. Sie interessierten sich auch nur für die Herren und nicht für dessen ganze Familie. Weswegen auffallend wenige Frauenbildnisse überliefert sind.

Das alles wird anschaulich im letzten Raum der ständigen Antiken-Ausstellung im Alten Museum dargestellt. Wie auf einer antiken Bühne wird im Orchestra in der Mitte in das Thema eingeführt, sieben Themeninseln sind wie Ränge drumherum gebaut: mit vielen Büsten, aber auch kleinformatigen Statuen und Porträts auf Münzen, Vasen und Tellerschmuck.

Mit ihm kam ein neuer Typus auf: Alexander der Große, hier eine Leihgabe aus München, ließ sich erstmals ohne Bart abbilden

Echte Ganzkörperstatuen gibt es nur zwei zu sehen, aber die haben es in sich. Es handelt sich um die berühmten beiden Kriegerfiguren aus dem Meer von Riace. Die Krieger waren der spektakulärste Fund klassischer Originalplastik im 20. Jahrhundert. Sie stehen heute im Archäologischen Nationalmuseum von Reggio di Calabria, sind aber wegen ihrer Fragilität nicht ausleihbar.

Anhand von 3-D-Scans wurden aber Bronzenachgüsse angefertigt und stehen nun, als Leihgabe aus dem Liebighaus Frankfurt, gleich im Entrée, in der Rotunde des Alten Museums, um die sich Schinkels Götter-Statuen gruppieren. Die bemalten Gäste aus Bronze treten damit in einen starken Dialog mit den marmornen Stammhaltern vor Ort.

Starke Typen, zarte Männer

Den „Starken Typen“, wie das Alte Museum seine Schau frech betitelt hat, ging vor zwei Jahren eine ähnliche Schau in der Münchner Glyptothek voraus, die etwas sachlicher „Charakterköpfe“ betitelt war. Damals hat Berlin einige Schätze ausgeliehen. München hat sich nun großzügig revanchiert. Berlin profitiert dabei von einem Sachzwang, der die Fachwelt eigentlich schmerzt. Weil die Glyptothek derzeit saniert wird, ist das Haus für zwei Jahre geschlossen. Deshalb werden gleich 20 hochkarätige Exponate an Berlin verliehen, die das Kernstück der Ausbildung bilden. „Starke Typen“ ist also auch ein starker Austausch zwischen Frankfurt, München und den eibenen Beständen in Berlin.

Mit den Erkenntnissen dieser Sonderschau kann man auch die Dauerausstellung im Alten Museum noch mal mit anderen Augen sehen. Wegen der überlieferungsbedingt überwiegend männlichen Porträts sind die „Starken Figuren“ auch eine Reflexion über Männlichkeit und ihre Darstellung in der Kunst. Und damit ein bereichernder Kontrast zu den so ganz anders gearteten „Zarten Männer in der Kultur der Moderne“, die bis Februar im Kolbe-Museum zu sehen waren.

Hübsch auch der kleine Augenzwinker im Alten Museum: An einer Seitenwand hängen fast unbeachtet Kopien eines Ölporträts von Baron Franz von Koller von 1825 und einer Fotografie von Fürstin Gracia Patricia von Monaco von 1972 – um die Brücke zu den Abbildungsmöglichkeiten der Neuzeit zu schlagen. Auch ein Selfie von Ai Wei-wei hätte sich da gut gemacht.

