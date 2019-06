Unsere Buch-Tipps für den Urlaub

Roman I: Ein absolutes Gehör und eine absolute Verliebtheit

William Boyd: Blinde Liebe. Kampa Verlag, 512 Seiten, 24 Euro.

Ferien, das ist die Zeit für all die Schmöker, die sich unter dem Nachtisch stapeln. Ferien, das ist auch die Zeit für große Gefühle. Und umso schöner, wenn man ein Buch mit auf die Reise nimmt, das selbst eine Reise unternimmt. Deshalb legen wir „Blinde Liebe“ von William Boyd im Koffer ganz obenauf.

Es geht darin um eine Berufsspezies, die in der Literatur wie auch sonst sträflich unterschätzt wird. Um einen Klavierstimmer, der Instrumente zum Idealklang trimmen kann. Brodie Moncur, ein junger Schotte, hat zwar nicht das Talent zum Musiker, aber das absolute Gehör. Er kommt damit Ende des 19. Jahrhunderts sehr weit in einer Firma, die Pianos herstellt. Und wird sogar zum persönlichen Assistenten eines Pianisten, der seine Hilfe dringend nötig hat. Aber den begleitet er vor allem auf seine Tourneen, weil er sein Herz verliert: an die junge Frau des Pianisten. William Boyd hat ein Epos um große Gefühle und große Dramen geschrieben, für das man nicht musikalisch sein muss. Und eine Odyssee, die von England über Paris nach Russland und in die Tropen führt und den Protagonisten um den Verstand bringt.

Roman II: Der Roboter als der bessere Mensch

Ian McEwan: Maschinen wie ich. Diogenes, 416 Seiten, 25 Euro.

Wir haben keine Alexa zuhause, die uns die Zeit ansagt oder mit der wir aus Mangel an echten Gesprächspartnern quatschen. Es gibt aber immer mehr Bekannte, die mit diesem Gerät zuhause kommunizieren. Das macht uns ein wenig Angst. Deshalb ist „Maschinen wie ich“, der neue Roman von Ian McEwan, genau richtig.

Der spielt in einer nicht ganz fernen Zukunft, in der ein erster lebensechter Androiden hergestellt wird – und das menschliche Miteinander kräftig durcheinander bringt. Der Mann, der den Prototyp mit dem sinnigen Namen Adam erwirbt, hat sich nämlich gerade frisch verliebt (große Gefühle, wie gesagt), und der Android steht quasi von Anfang an als Dritter in dieser Zweierbeziehung. Erst wird er, da er von beiden „geladen“ wird, quasi zu ihrem Kind. Dann aber auch bald mehr. Sind Roboter die besseren Menschen? Die Frau schläft sogar mit dem künstlichen Wesen, und dieses entwickelt Gefühle. Mit ungeahnten Folgen. Wir kennen das aus den „Terminator“-Filmen. Unsere Skepsis hinsichtlich Künstlicher Intelligenz wird wohl eher vermehrt.

Roman III: Hitze kann man auch mit Gänsehaut behandeln

Thomas Harris: Cari Mora. Heyne, 336 Seiten, 22 Euro.

Thomas Harris hat uns schon viele schöne Lesestunden beschert. Und uns um viele Nächte gebracht. Allein seine Romane um den hochgebildeten Kannibalen Hannibal Lector, die sogar Filmgeschichte geschrieben haben, haben uns im Schlaf verfolgt. Und wenn wir gar nicht schlafen konnten, mussten wir doch mitten in der Nacht einfach weiterlesen.

Die Klaviatur der Spannung, keine Frage, kann der amerikanische Autor meisterlich bedienen. In seinem jüngsten Thriller „Cari Mora“ bekommt Hannibal Lector einen Nachfolger. Einen großen, blassen, haarlosen Mann, der wie ein Reptil wirkt und wie Reptile die Wärme liebt. Die Menschen machen gern einen Bogen um ihn. Und tun sie es nicht, verkürzt das ihre Lebenserwartung meist drastisch. Bis der Killer an eben jene Cari Mora gerät, die dem Buch den Titel gibt und die es wagt, dem Monster ins Auge zu schauen. Klar, die Konstellation junge Frau gegen eiskalten Mann ist Harris-Lesern nicht ganz unbekannt. Aber trotzdem beschert er einem damit wieder Gänsehaut. Und solche Schauer über dem Rücken sind bei der Hitze auch nicht das Schlechteste.

Sachbuch I: Der „Alte Fritz“ - einmal ganz neu gedeutet

Tim Blanning: Friedrich der Große, König von Preußen. C. H. Beck, 718 Seiten, 34 Euro.

Über Friedrich den Großen (1712-1786) meint man gerade in Berlin eigentlich schon genug gehört und gelesen zu haben. Wer sich für die Stadtgeschichte interessiert, kann ihm kaum entgehen. Da ist es eine schöne Überraschung, wenn eine Biografie erscheint, die einen ganz neuen, frischen Blick auf diese historische Figur erlaubt.

Der britische Historiker Tim Blanning, emeritierter Professor der Universität von Cambridge, ist ein ausgewiesener Experte für europäische Geschichte: Er hat wichtige Studien zur französischen Revolution, zur Geschichte der europäischen Musik und zu König Georg I. vorgelegt. Und was in seinem Fach nicht selbstverständlich ist: Er schreibt flüssig und interessant und findet immer wieder kleine, ironische Pointen. Blanning deutet erstmals Friedrich den Großen im Lichte seiner Homosexualität – ein gewisses Wagnis, da hier, im Gegensatz zu seinem Bruder Heinrich, die Quellenlage einigermaßen düster ist. Aber Blanning gelingt es glänzend, sie an Verhaltensmustern des Regenten abzulesen und zu beschreiben – ohne ihn freilich darauf zu reduzieren. Wir lesen staunend über die Befreiung eines Sohnes von seinem Vater und über die Selbsterfindung eines liberalen Monarchen – und sehen Friedrich den Großen danach mit anderen Augen.

Sachbuch II: Was von Woodstock übrig blieb

Jens Balzer: Das entfesselte Jahrzehnt. Rowohlt Berlin, 432 Seiten, 26 Euro.

Ich bin, 1974 geboren, kein Kind der 70er-, sondern der 80er-Jahre. Mit Schaudern blätterte ich 1984 in alten Fotoalben und sah meine Eltern mit Schlaghosen, selbstgedrehten Zigaretten und langen Haaren. Die 70er-Jahre waren mir fremd, ich wollte Bürstenhaarschnitt und T-Shirts in Neonfarben tragen und mit dem BMX-Rad durchs Dorf fahren.

Die Augen öffnete mir schließlich die Plattensammlung meines Vaters. Die Entdeckung David Bowies gehört für mich zu den schönsten Bildungserlebnissen meines Lebens, aber auch der Rest war nicht so schlecht, von Can und Kraftwerk bis hin zu Led Zeppelin. Irgendwann hatte ich begriffen, was für ein abgefahrenes, wildes und spannendes Jahrzehnt die 70er-Jahre gewesen sind. Da trifft es sich gut, dass mit Jens Balzer einer der besten Popkritiker des Landes über genau dieses Jahrzehnt geschrieben hat – und alle kulturellen Phänomene in den Blick nimmt, seien es nun Underground-Comics, Disco-Queens, Ekel Alfred oder die „Star Wars“-Filme. Sehr unterhaltsam ist das, klug und erhellend.

Klassiker I: Ein Meisterwerk für einen Nachmittag

Gaito Gasdanow: „Das Phantom des Alexander Wolf“. Carl Hanser Verlag, München, 192 Seiten, 17,90 Euro.

Ein ehemaliger Weißgardist wird von der Erinnerung daran verfolgt, dass er im russischen Bürgerkrieg einen Reiter tötete, um sein eigenes Leben zu retten. Jahre später stößt er im französischen Exil auf ein Buch, in dem genau diese Vorgänge in allen Details beschrieben sind. Er sucht nach dem Autor des Buches, Alexander Wolf, verliebt sich in die Exilrussin Jelena und begegnet seinem vermeintlichen Opfer nach diversen Verwicklungen gegen Ende des Romans wieder.

Das Ende wird hier nicht verraten, nur soviel: Die Geschichte lebt von einem atemberaubenden Tempo, einer zahnradartigen Präzision und davon, dass alle Ereignisse schließlich auf unwahrscheinliche und doch logische Weise miteinander verbunden sind. Es ist ein lange vergessenes literarisches Meisterwerk, das man an einem Nachmittag verschlingt. Der 1903 geborene Gaito Gasdanow floh vor den Bolschewiken ins Pariser Exil und gilt als russischer Camus.

Klassiker II: Ein Roman, der aus dem Kopf diktiert wurde

Eduard von Keyserling: „Wellen“. Manesse Verlag, Zürich, 254 Seiten, 19,95 Euro.

Die strenge Generalin von Palikow läd ihre Großfamilie zur Sommerfrische an die Ostsee. Das Idyll wird irritiert durch ein Paar, das auf eine Weise aus der gesellschaftlichen Norm fällt, die alle Gewissheiten ins Wanken bringt: Die verführerische Gräfin Doralice hat ihren standesgemäßen Ehemann Graf Köhne-Jasky verlassen und ist mit dem Maler Grill durchgebrannt, der sich als Freigeist stilisiert.

Doralice wird in der Sommergeschichte zur Projektionsfläche all der unerfüllten Wünsche der jungen Enkelinnen, Töchter, Leutnante und Barone der Großfamilie Palinkow. Je mehr Doralice jedoch selbst in ihr bürgerliches Leben als Frau Grill eintaucht, desto stärker fühlt sie sich eingeengt in ihrer neuen Lebensrolle. Ins Rollen gebracht werden die Verwerfungen durch einen geheimnisvollen alten Mann namens Knospelius. Die eigentliche Hauptrolle in diesem literarischen Wurf spielt jedoch das Meer in seinen wechselnden Facetten und seiner erhabenen Übermacht. Eduard von Keyserling gilt unter Kennern als der „bessere Fontane“ und wurde vor ein paar Jahren wiederentdeckt. Unglaublich, dass er diesen dicht und atmosphärisch geschriebenen Roman als bereits erblindeter Mann im Jahr 1911 seiner Schwester aus dem Kopf heraus diktierte.