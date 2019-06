Eine Affäre und die Kreise, die sie zieht

Skandal, Skandal! Unsere sensationslüsterne Gesellschaft stürzt sich von einem Aufreger auf den nächsten. Eine ganze Branche, die Regenbogenpresse, lebt von nichts anderem, und durch die sozialen Medien mit ihren Shitstorms sind die Möglichkeiten der kollektiven Entrüstung gar ins Unermessliche gestiegen.

Da ist es mal ganz heilsam, ja geradezu frech provokativ, wenn der britische Romancier Alan Hollinghurst bei seinem neuen Roman „Die Sparsholt-Affäre“ schon im Titel mit einem Skandal lockt – und dessen Schilderung dann doch komplett schuldig bleibt.

Ein Skandal, der nie erzählt wird

Das Buch beginnt wie ein James-Ivory-Film oder ein Evelyn-Waugh-Roman. In einem entrückten Oxford, in dem privilegierte Studenten der Oberschicht in den alten Gemäuern der Universität ihre Neigungen auch fürs eigene Geschlecht entdecken.

Nur spielt dieses Drama mal nicht in der prüden spätviktorianischen Zeit, sondern 1940, zur Zeit des Blitzkrieges. Wo nachts die Triebe bei Notverdunkelung ausgelebt werden, weil die jungen Männer bald in den Krieg ziehen werden und davor unbedingt einmal erleben wollen, was das Leben so zu bieten hat.

Neigungen, die geweckt werden

Als ein Neuer, ein bild-schöner Sportler namens David Sparshoult, an die Universität kommt, sind gleich mehrere Studenten hinter ihm her. Der eine, ein Maler, will ihn nur zu malen (nackt natürlich). Ein anderer, Evert Dax, Sohn eines Schriftstellers, der selbst schreiben will, begehrt ihn indes ganz physisch.

Und Sparshoult, wiewohl mit einem Mädchen liiert, schmeichelt das. Er entdeckt durch Dax eigene homosexuelle Neigungen, aber auch seinen Geschäftssinn: weil Dax ihm „danach“ mit etwas Geld aushilft, das Sparsholt dringend benötigt.

Gleich mehrere radikale Zeitsprünge

Dann ein radikaler Schnitt. Der Roman macht einen Zeitsprung um 17 Jahre. Sparshoult ist inzwischen verheiratet, ein Kriegsheld und angesehener Geschäftsmann. Nun ist es sein Sohn Johnny, der in der Pubertät die Neigung zum eigenen Geschlecht entdeckt, heimlich, aber unerfüllt in einen Austauschschüler verliebt ist. Und am Ende traumatisch Zeuge jener Affäre wird, die dem Buch den Titel gibt. Aber auch hier gibt es gleich wieder eine Zäsur und einen Zeitsprung.

Der Leser muss sich das Geschehene aus wenigen Andeutungen wie ein Puzzle zusammenlegen. Um Sex zwischen Männern geht es da, um Prostitution, auch von Korruption ist die Rede. Kurz bevor Homosexualität in Großbritannien 1967 legalisiert wird, muss Sparshoult ins Gefängnis. Sein Ruf als Kriegsheld ist dahin. Und weil auch ein Lokalpolitiker und ein Unterhaus-Abgeordneter darin verwickelt sind, wird die Affäre zum Politikum, Bücher werden darüber geschrieben, und noch 50 Jahre später ist sie ein Begriff.

Chronist der britischen Gesellschaft

Wiewohl dieser David Sparshoult dabei immer im Brennpunkt steht, ist er nie selbst die zentrale Figur. Der erste Teil wird aus der Sicht von Dax und seinen Mitstudenten beschrieben, mit dem zweiten Teil verlagert sich der Blick dann auf Sparsholts Sohn Johnny, der im dritten Teil im Swinging London der 70er-Jahre ankommt, dort seine bis dato verklemmte Homosexualität erstmals offen auslebt – und im bohèmehaften Freundeskreis von Dax landet, dem Lover seines Vaters, was Johnny natürlich nicht weiß, den er sich aber zum Ersatzvater kürt.

Alan Hollinghurst: Die Sparsholt-Affäre. Aus dem Englischen von Thomas Stegers. Blessing Verlag, 542 Seiten, 24 Euro.

Foto: Blessing Verlag

Hollinghurst ist ein versierter, verlässlicher Chronist der britischen Gesellschaft, immer mit dem Blick und den Erfahrungen des schwulen Außenseiters. Wie unterschiedlich die Gesellschaft in verschiedenen Generationen mit Homosexualität umging, davon handelten schon frühere Romane wie „Die Schwimmbadbibliothek“ oder „Die Schönheitslinie“, für den Hollinghurst den Booker Preis gewann. Und auch den epischen Atem, dabei fast ein ganzes Jahrhundert zu umreißen, hat er schon in „Des Fremden Kind“ erprobt.

Ein Skandal, der an die Profumo-Affäre erinnert

Wobei der Autor immer sehr deftig die eigene Szene beschreibt, aber eben immer auch eine Bestandsaufnahme der ganzen Nation leistet. Dabei ist der fiktive Sparsholt-Skandal an die reale Profumo-Affäre von 1962 angelegt, wo es zwar nicht um Schwule, aber doch um Prostitution in höchsten Politikerkreisen ging. Eine Affäre, die hohe Wellen schlug und erst jüngst wieder in der zweiten Staffel der Serie „The Crown“ thematisiert wurde.

Hollinghurst düpiert den sensationslüsternen Leser, weil er die Erwartungen ständig ins Leere laufen lässt und die Schilderung der Affäre nie einlöst. Stattdessen erzählt er in seinen fünf Teilen und fünf Zeitsprüngen vom Wandel der Gesellschaft und der Akzeptanz von Schwulen.

Toleranz und neuer Konservatismus

Vom Verbergen und Versteckspiel in den 40er- und noch in den 60er-Jahren, von der sexuellen Revolution in den 70er-Jahren bis zu den Regenbogenfamilien der 90er-Jahre, wenn Johnny einen Mann heiratet und mit zwei lesbischen Frauen eine Tochter großzieht. Eine stete Lockerung und Liberalisierung. Und doch muss der Alt-68er Johnny verwundert feststellen, wie konservativ-spießig seine Tochter sich entwickelt, die ihren Vater zwingt, sich an ihrer Hochzeit nicht daneben zu benehmen – und einen Zylinder zu tragen.

Hollinghurst malt all das in wunderschönen Ellipsen aus. Und macht mit wenigen Kapiteln ganze Dekaden lebendig. Und doch, so gern man den einzelnen Figuren und ihren Entwicklungen folgt, schleicht sich bei der Lektüre doch mehr und mehr Enttäuschung ein. Nicht, weil der Skandal nie aufgelöst wird. Sondern weil das zentrale Thema ausgespart bleibt.

Immer geht es um Väter und Söhne, bei Johnny und Sparsholt, bei Dax und dessen Vater, schließlich auch bei Johnny und seinem Ersatzvater. Aber nie werden diese Generationen-Konflikte wirklich ausgetragen. Immer geht es auch ganz wörtlich darum, sich ein Bild zu machen. Johnny, ein erfolgreicher Maler geworden, will bis zuletzt ein Bild seines Skandal­vaters malen, doch nie gelingt es ihm. Das ist auch das Problem von Hollinghurst. Ein letztes Mal lässt er Sparsholt und Johnny im Jahr 2012 aufeinandertreffen. Die finale Konfrontation aber bleibt aus.