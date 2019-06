Lederhosen- und Dirndl-Alarm bei Andreas Gabalier

Volksrock’n’ Roller Andreas Gabalier bietet seinen Fans eine Mordsgaudi und gefällt sich in der krachledernen Rebellen-Pose.

Berlin. Waldbühne, wie hast du dich verändert! Wo sonst sportive Lässigkeit herrscht, ist plötzlich Dirndl-Alarm bei den Frauen und Lederhosen-Look bei den Herren angesagt. Ein Trachtenfest. Genauso ungewöhnlich wie der Künstler an diesem Abend: Ein Österreicher, der im Dialekt singt. Andreas Gabalier. Überflieger und Erneuerer der Volksmusik, der er mit einer gehörigen Portion Rock eine Frischzellenkur verpasst hat.

Selbst zwei Frischvermählte, die Braut noch im langen, weißen Kleid, hat sich für, laut Gabalier, die berühmteste Volksrock’n’Roll-Show entschieden statt für ein Hochzeitsbankett.

Anmoderation von Mario Barth

Vor zehn Jahren hat Andreas Gabalier sein erstes Album „Da komm’ ich her“ veröffentlicht. Das feiert der 34-Jährige nun mit großer Stadion-Tour. In der ausverkauften Waldbühne macht er gleich an zwei Abenden Station. Anmoderiert am ersten gut dreistündigen Abend von Comedian Mario Barth, der als eine Gemeinsamkeit benennt, dass beide eine eigene Meinung haben. Man möchte hinzufügen: Ja, und zwar stets eine streitbare.

Mit Dirndl und Tattoos: Gabalier-Fans bei einem Konzert vor wenigen Tagen in Frankfurt

In Deutschland wurde Gabalier durch einen Auftritt 2011 bei Carmen Nebel bekannt. Sein endgültiger Durchbruch kam 2014 mit der Teilnahme an der von VOX ausgestrahlten Sendereihe „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Seither stehen seine Alben im gesamten deutschsprachigen Raum auf Platz 1.

Koketterie mit rechtem Gedankengut

Der 34-jährige Steirer gefällt sich auf der Bühne und auch sonst in krachledernder Rebellen-Pose. Immer wieder steht er mit gezielter Provokation im Mittelpunkt von Kontroversen. Seine Kritiker werfen ihm vor, frauenfeindlich, homophob und rechtspopulistisch zu sein. So titelte die Bild-Zeitung anlässlich der Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den Musiker im Januar diesen Jahres: „Hakenkreuz-Streit um Gabalier“. Damit bezog sich das Blatt auf das Cover seines 2011 veröffentlichten Albums „Volksrock’n’Roller“, das für Kritiker ein Hakenkreuz andeutet.

Andreas Gabalier wies die Vorwürfe vehement zurück. Dennoch fragt man, wie weit rechts er tatsächlich steht? Antworten darauf gibt das Konzert nicht. Wenngleich man deutlich restaurative Tendenzen erkennen kann. Sowohl im Lebensgefühl, als auch im Frauenbild, das Gabalier verkauft. Beide sind von Vorvorgestern. Frauen sind bei ihm Zuckerpuppen und Lipstick-Ladies, erobert von knorrigen „Bergbauernbuam“, während sie sich „dahoam“ brav um den Kaiserschmarrn kümmert. Emanzipierte, weibliche Sexyness? Auf dem Planeten Gabalier Fehlanzeige.

Beschwörung einer scheinbar heilen Welt

In den Songs geht es um Heimat, Liebe, Anmache und Saufen, vorgetragen mit unreflektierter Macho-Attitüde. Der Österreicher verrät auch, was die echten Volksrock’n’Roller ausmacht: „In deren Lederhosen steckt viel drin“. Kernig. Und er brennt für die alten Zeiten in „Verdammt lang her“. Obwohl es um die Neunziger geht, landet man gefühlt in der heilen Welt von Heimatfilmen der fünfziger Jahre.

Die meisten Fans scheren derlei Betrachtungen wenig. Sie sind hier, um zu Gabaliers Hits zu feiern. Musikalisch ist an dem Musiker und seiner Band auch nichts zu kritteln mit dem Mix aus Rock, Schlager und Volksmusik. Wenngleich man bei den Melodien immer wieder Déjà-Vu-Momente hat.

Die Fans singen textsicher mit

Die Show ist insgesamt exzellent produziert. Von den Videos mit Alpenpanoramen bis zum satten Sound ist alles perfekt. In Lederhose und mit Hirschgeweih-Mikrofon sorgt der Sänger dazu für eine Mordsgaudi in der Arena. Spielt in der Folge Hits wie „Hallihallo“, „Hulapalu“ und“ I sing a Liad für di“. Dabei schwenkt das Publikum überall rotweiß karierte Andreas-Gabalier-Tücher.

Singen müsste der Volksrock-Star eigentlich nicht. Das übernehmen seine Fans aus 22000 Kehlen äußerst textsicher liebend gern. Der Steier würde auch gefeiert werden, wenn er sich multiinstrumental mit dem Gitarren-, Klavier- und Akkordeonspiel begnügen würde. In dieser Hinsicht gelungenes Entertainment.