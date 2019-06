Hannelore Elsner: Zu jung zum Altsein

Top-Events in Berlin

Es hat immer etwas Wehmütiges, auch Makabres, wenn nach dem Tod eines beliebten Stars postum noch ein Film erscheint. Bei Hannelore Elsner werden wir das gleich mehrmals erleben. Denn die Schauspielerin, die am 21. April mit 76 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben ist, hat bis zuletzt gearbeitet.

Hans Steinbichlers Drama „Hannes“ kommt im September ins Kino. Eine „Tatort“-Folge, die sie im März gedreht hat, soll Ostern 2020 ausgestrahlt werden. Und die Produzenten von „Lang lebe die Königin“, bei dessen Dreharbeiten sie gestorben ist, überlegen jetzt, wie sie das Werk würdig zu Ende bringen. Dieser ihr allerletzter Film wird dann so etwas wie ein Vermächtnis sein. Denn darin stirbt Hannelore Elsner an Krebs. Wie auch im richtigen Leben.

Drei Diven in einem Boot

Nun aber ist erst mal eine vergleichsweise leichte Kost zu sehen: der ARD-Film „Club der einsamen Herzen“, der von drei Damen handelt, die sich zu jung fürs Altsein fühlen. Mit Jutta Speidel und Uschi Glas ist der Film hochkarätig besetzt. Aber im Zentrum steht ganz klar die Elsner, der auch die erste und letzte Szene gehören.

Sie spielt eine einst gefeierte und nun vergessene Schlagersängerin, die nach 45 Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrt und sich bei ihren einst besten Freundinnen meldet. Die sind erst gar nicht erbaut davon, weil sie sie damals, als sie berühmt wurde, schnöde vergessen hat.

Die Trauerfeier für Hannelore Elsner am 31. Mai in der Münchner St. Michael Kirche.

Foto: Matthias Balk / dpa

Helga (Jutta Speidel) und Marie (Uschi Glas) verbringen allerdings den Großteil ihrer Zeit auf dem Friedhof, um das Grab des Mannes zu pflegen oder an anderen Beerdigungen teilzunehmen. Das Leben zieht an ihnen vorbei, das lassen auch ihre Kinder sie spüren, die sich nur um ihr Erbe sorgen und die Mutti am liebsten ins Heim schicken würden.

Die Jugend von einst reaktivieren

Aus diesem Frust heraus tun sich die beiden schließlich doch mit Kiki (Elsner) zusammen, um noch mal etwas zu wagen. Sie wollen dafür sogar die Disco aus ihrer Jugend reaktivieren: zum titelgebenden „Club der einsamen Herzen“.

Die Elsner, die Speidel (65) und die Glas (75) in einem Film: Das hat schon einen Reiz. Und dass auch Hansi Kraus mitspielt, Star der alten „Lümmel und Pauker“-Filme, ist nicht ohne Ironie: Alle drei Damen haben auch mal in einem dieser Filme mitgewirkt.

Ansonsten ist Christine Hartmanns Komödie indes allzu deutlich nach sogenannten Best-Ager-Komödien aus den USA wie „Das Beste kommt zum Schluss“ oder „Book Club – Das Beste kommt noch“ angelegt: ein wenig zu seicht, zu vorhersehbar, zu sehr auf die Zielgruppe Ü60 ausgerichtet. Und doch rettet Hannelore Elsner den Film, wie sie immer selbst mittelmäßige Produktionen durch ihr ehrliches Spiel und ihr berühmtes charismatisches „Verströmen“ adelte.

Und da sind diese kleinen Momente, bei denen einem doch der Atem stockt. Wenn die Speidel meint, realistisch hätten sie vielleicht nur noch fünf Jahre. Wenn die Glas zu Gott betet: „Lass mich noch a bisserl dableiben“. Oder wenn die Elsner zwischen lauter alten Fotos von sich aus früheren Tagen lebt – und dann von einer Brücke springen will. Nach Elsners überraschendem Tod schaut man solche Szenen mit anderen Augen. Sie heben die Komödie auf eine ganz andere Ebene.