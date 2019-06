Herbert Herrmann: Bodenständig im besten Sinne

Manch einer geht an seinem Geburtstag schön essen. Oder feiert mit der Familie. Nicht so Herbert Herrmann. Der Schauspieler wird am heutigen Freitag 78 Jahre alt. Aber er steht auf der Bühne. In der Ku'damm-Komödie im Schiller Theater hat „Alles was Sie wollen“ Premiere. Ein Stück, in dem er nicht nur mitspielt, sondern auch gleich noch die Regie übernommen hat. Das bedeutet doppelte Verantwortung. Und doppelten Stress. An Feiern ist da kaum zu denken.

Warum, fragen wir etwas ketzerisch, tut man sich das an so einem Tag an? Hat der Bühnenstar keine Freunde? Herrmann lacht. Das sei reiner Zufall. Öffentlich gefeiert zu werden, mag er eigentlich nicht. „Ich stehe dann immer rum und geniere mich“, gesteht er. Als die Termine gemacht wurden, hat er einfach nicht daran gedacht. Aber es ist ihm gar nicht unrecht. Geburtstage mag er eh nicht.

Kein Händedruck. Aus Angst vor Erkältung

Wir treffen uns am Tag vor der Premiere in einem Kaffeehaus in Charlottenburg. Eigentlich treffen wir uns schon auf der Straße davor. Denn er ist genauso überpünktlich wie wir. Zur Begrüßung reicht er allerdings bloß den Hemdärmel, nicht die Hand. Er will sich nicht erkälten. Bei den derzeitigen Temperaturen ist das eigentlich nicht zu befürchten. Aber da ist er doch abergläubisch. Ausfallen wegen Krankheit, das wäre ein Graus für ihn. Das Publikum mag er nicht enttäuschen.

Ein Paar auf der Bühne und dahinter: Nora von Collande und Herbert Herrmann in „Alles was Sie wollen“

Foto: Theater am Kurfürstendamm / Thomas Grünholz

78 Jahre! Der immer braun gebrannte, ewige Sunnyboy sieht noch immer beneidenswert jünger aus. Wie macht er das nur? Er wiegelt lächelnd ab: „Wenn man ein bisschen auf sich hält, kann man anständig älter werden“.

Auf Nachfrage wird er dann doch etwas konkreter. Er trinkt nicht viel, er macht jeden Morgen ein bisschen Gymnastik. Und über das Altwerden macht er sich einfach keine Gedanken. „Wieso soll man sich auf etwas vorbereiten, was sowieso kommt?“, fragt er. „Dann würde ich über all das Nachdenken das Altwerden verpassen.“

Er spielt, solange er noch er den Boden berühren kann

Er ist nun aber, pardon, in einem Alter, in dem der Großteil der Menschen längst in den Ruhestand gegangen sind. Denkt er je übers Aufhören nach? Nein, widerspricht er energisch. Das sei ja das Schöne an seinem Beruf: Man muss nicht aufhören.

Und dann verrät er eine kleine, charmante Marotte: „Immer wenn ich in ein Theater komme, berühre ich erst mal den Bühnenboden. Und zwar mit gestreckten Beinen. Wenn das irgendwann nicht mehr geht, höre ich auf.“ Ganz klar: Der Mann ist bodenständig. Besser könnte man das nicht auf den Punkt bringen.

Beruf und Privates wird strikt getrennt

In „Alles was Sie wollen“ steht er, mal wieder, mit seiner Lebensgefährtin Nora von Collande auf der Bühne. Und zwar ausschließlich, es ist ein Zweipersonenstück. Um eine Theaterautorin, die eine Schreibblockade hat, bis sie ihren Nachbarn näher kennen lernt. Die beiden arbeiten regelmäßig zusammen. Ist das nicht schwierig, wenn man Berufliches und Privates kaum trennen kann?

„Wir trennen das total“, widerspricht Herrmann, fast möchte man sagen: energisch. Es gebe das Theater, da seien sie Kollegen, da würden sie auch getrennt arbeiten. Er ist immer wieder überrascht, wenn seine Frau bei Proben mit einer neuen Idee komme. Ansonsten aber gingen sie ins Museum, spazieren, in den Grunewald. „Zuhause noch Regie führen?“ Er schüttelt den Kopf. „Das gibt nur Stress.“

Vielleicht macht das ja gerade den Reiz für ihn aus, diese doppelte Beziehung in der Arbeit und auch sonst. Immerhin waren auch seine früheren Lebensgefährtinnen Jutta Speidel und Susanne Uhlen Schauspielerinnen, auch mit ihnen stand er regelmäßig auf der Bühne oder vor der Kamera. Aber das sieht er pragmatischer.

Zwei innige und lange Beziehungen

Es habe auch andere Partnerinnen gegeben, die habe man vielleicht nur nicht so mitgekriegt. Aber denen sei oft nicht zu vermitteln gewesen, dass Theater nicht nach der Stechuhr funktioniert, dass Proben auch mal länger dauern und man nach einer Vorstellung keine Party machen könne. „Nora weiß genau, nach dem Abend sind wir platt und gehen nach Hause. Denn morgen müssen wir ja wieder fit sein.“

Das Paar 2016 bei ihrem letzten Stück in der Komödie am Kurfürstendamm, „Als ob es regnen würde“

Foto: Theater am Kurfürstendamm / Thomas Grünholz

Eine symbiotische Beziehung. Die auch im Theater begann. Sie lernten sich 1992 kennen, bei einer Theaterinszenierung. Und als sie Jahre später wieder zusammen spielten, hat es Zoom gemacht. Bei einem Stück mit dem sinnigen Titel „Das glückliche Paar“.

Abgehobene Schauspieler sind ihm ein Graus

Wie er da so sitzt und erzählt, ist Herrmann ganz nahbar, ganz uneitel. Ein Star ohne Allüren. Das ist ihm auch ganz wichtig. Schauspieler, die Erfolg haben und dann abheben, seien ihm zuwider. „Wir sind doch alle austauschbar, das geht ganz schnell“, sagt er.

Er verspüre tiefe Dankbarkeit, dass er über ein halbes Jahrhundert hinweg diesen Beruf ausüben darf. Das sei für ihn der Sinn von Karriere. Nicht, dass man irgendwann berühmt wird. Sondern dass man davon leben kann. Und auch noch Spaß hat.

Ein bisschen Bammel vor dem großen Haus

Herrmann spricht noch von einer anderen Beziehung, die auch sehr innig und treu ist. Die zu den Ku’damm-Bühnen. Seit fast 50 Jahren spielt er dort. Die Woelffers haben ihn auch machen lassen, als er erstmals den Wunsch verspürte, Regie zu führen. Er hat da jetzt Narrenfreiheit, darf die Stücke wählen – und seine Bühnenpartner. Jetzt spielt Herrmann erstmals im Ausweichquartier im Schiller Theater spielt. Er liebte die Kudamm-Bühnen, „meine Gene stecken noch in den Steinen“. Aber die seien halt nun weg. In den nächsten vier Wochen, die er hier spielt, wohnt er schräg gegenüber und kann auf die Baustelle sehen. Das tut schon weh.

Vor dem Schiller Theater hat er nun riesigen Respekt. Nicht, weil das Haus so groß ist. Das ist er gewohnt. Wenn er durch die Lande tingelt, tritt er auch in Stadthallen und „Riesenschuppen“ auf. Aber die Ehrfurcht vor „dem Schiller“ sei immens. Weil er weiß, wer hier alles Welttheater gespielt hat. Deshalb hat er sich auch noch länger und noch intensiver denn je vorbereitet: weil er hier mit einer „anständigen Arbeit“ kommen wolle. Auf dieser Bühne zu stehen, das, gibt er zu, „ist schon ein Höhepunkt in meiner Karriere.“ Insofern ist die Premiere am Geburtstag vielleicht doch ganz sinnig. Auf jeden Fall ist es ein großes Geschenk.