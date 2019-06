Smashing Pumpkins in Berlin: Die frenetisch gefeierte Rückkehr

Die Smashing Pumpkins wissen, wie man einen gelungenen Auftritt hinlegt. Man lässt sich erstmal mit musikalischem Bombast ankündigen und legt dann selbst überzeugend und lautstark nach. Mit massiven Gitarrenriffs zum elaborierten Trommeln. Und dazu gibt es Billy Corgans unverwechselbare, nasale Stimme. Sanft und kräftig zugleich. Mit einem Flehen, das Gänsehaut erzeugt.

Die Smashing Pumpkins sind endlich wieder in Berlin. Eine frenetisch gefeierte, nachgerade triumphale Rückkehr. Mit ihrem Open-Air-Konzert in der Zitadelle Spandau zelebrieren die Kürbisköpfe in Dreiviertel-Originalbesetzung das 30-jährige Bandjubiläum. Mit neuem Songmaterial und alten Hits wie „Today“, „Ava Adore“ und „Tonight, Tonight“. Die Hymne des hochsommerlichen Abends.

Älter sind sie geworden, die Smashing Pumpkins, starten pünktlich auf die Minute. Mit ihren unverwüstlich großartigen Songs und ebensolchem Sound. Dominiert wird die Bühne von drei knallbunten, scheinbar einem LSD-Trip entsprungenen Riesenfiguren. Die zeigen, was man so alles aus Kürbissen schnitzen könnte, wenn man sich nur richtig anstrengt. Im schwarzen Look davor wirkt Billy Corgan mit seinem Kahlkopf einmal mehr wie unser aller Liebling-Nosferatu.

„Mellon Collie And The Infinite Sadness“ - der Höhepunkt der Band

Natürlich steht der Song „1979“ auch auf der Setlist. Heftigst umjubelt. Er stammt vom dritten Longplayer „Mellon Collie And The Infinite Sadness“ aus dem Jahr 1995, der bislang als Höhepunkt des kreativen Schaffens der Band gilt. Es ist das meistverkaufte mit neunfach Platin veredelte Doppelalbum der Neunziger. Ein furioses 90er-Meisterwerk.

Gegründet wurden die Smashing Pumpkins 1988 in Chicago von Billy Corgan und Gitarrist James Iha, die sich in einem Plattenladen kennenlernten. Bald darauf kamen Bassistin D’arcy Wretzky und Schlagzeuger Jimmy Chamberlin dazu. Der Durchbruch gelang der Indie-Band 1993 mit dem zweiten Album „Siamese Dream“. Ihre Songs waren in den Neunzigern der Soundtrack einer ganzen Generation.

Unbestrittener Frontmann war und ist Corgan. Der Sänger, Gitarrist und Songwriter in Personalunion trieb die Band immer wieder an den Rand des Wahnsinns, indem er alle kreativen Prozesse an sich riss. Aber auch Drogenexzesse erschwerten die Zusammenarbeit. Im Jahr 2000 löste sich die Band auf. Mastermind Corgan brachte die Formation 2006 wieder zusammen. Allerdings als einziges Originalmitglied unter wechselnden Gastmusikern. An den Erfolg früherer Jahre konnten die Smashing Pumpkins nicht anknüpfen.

Reunion im Jahr 2018

Im letzten Jahr jedoch fanden Billy Corgan, Gitarrist James Iha und Drummer Jimmy Chamberlin wieder zusammen. Nur Bassistin Wretzky blieb der Reunion fern. Letzten Oktober standen die Smashing Pumpkins dann seit 2000 erstmals wiedervereint auf der Bühne. Gemeinsam mit dem langjährigen Gitarristen Jeff Schroeder nahmen die drei Gründungsmitglieder ihr aktuelles Album „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.“ auf. Produziert von keinem geringeren als Rick Rubin. Der rauschbärtige New Yorker ist bekanntlich einer der einflussreichsten Musik-Produzenten der Gegenwart.

Mit den neuen Songs gehen die Smashing Pumpkins live zurück zu ihren musikalischen Wurzeln. Siebziger-Rock mit psychedelischen, transzendenten Kicks. Wunderbar räudiger Gitarrenrock auf jaulenden, gellenden, schrammelnden Instrumenten, grandios verzerrt, mit seelenvollen Soli.

Bei „Friday I’m In Love“ wähnt man sich fast im Popkonzert - kurzzeitig

Mancher Song kommt fast schon geschmeidig daher. Wie „Knights Of Malta“ mit funkelnd schöner, melancholisch seufzender Melodie. Die Smashing Pumpkins verstehen sich aber nicht nur auf tiefsinnige, wehmütige Songs. Ihr Cure-Cover „Friday I’m In Love“ ist so beschwingt und fröhlich, dass man für einen Augenblick glaubt, man sei auf einem Popkonzert. Glücklicherweise folgt ein Stromgitarren-Gewitter mit epischen Drums und fast experimentellen Soundscapes. Damit wird der düstere Band-Kosmos gerade gerückt. Und die Welt ist wieder in Ordnung.