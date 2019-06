Harald Juhnke: Der netteste Kollege, der ihr je begegnet ist

Am 10. Juni wäre er noch 90 geworden: Im Zoo Palast erinnert Katharina Thalbach an Harald Juhnke, mit dem sie eine lange Freundschaft verband.

Zunächst wollte sie gar nicht. Ihre Rolle in dem Film sei doch viel zu klein. Aber dann ist Katharina Thalbach am Dienstagabend doch in den Zoo Palast gekommen. Um an den Hauptdarsteller zu erinnern. Harald Juhnke wäre am kommenden Montag 90 Jahre alt geworden.

Aus diesem Anlass wurde in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, die die Morgenpost mit dem Zoo Palast veranstaltet, noch einmal Frank Beyers Film „Der Hauptmann von Köpenick“ von 1997 gezeigt. Wirklich ist Katharina Thalbachs Part dort eher klein. Aber sie hatte kurz zuvor Juhnke in Zuckmayers Stück auf der Bühne inszeniert, im Berliner Maxim Gorki Theater.

Beyer brauchte Jahre, um seinen Film zu realisieren. Als endlich gedreht werden konnte, lief Thalbachs Bühnenversion längst, und immer vor ausverkauftem Hause. Wer aber hatte denn die Idee, den beliebten Volksschauspieler Juhnke in dieser Ur-Berliner Rolle zu inszenieren?

Katharina Thalbach 1997 mit Harald Juhnke in einer Drehpause von „Der Hauptmann von Köpenick“

Foto: picture-alliance / dpa

Darüber hätten sich Beyer und sie wohl ein bisschen gestritten, gesteht Katharina Thalbach. Sie betonte an diesem Abend aber schon, dass es ihre Idee war. Vielleicht ist sie auch deshalb für den Film besetzt worden? „Vielleicht aber auch“, schmunzelte sie, „weil Frank Beyer mir damit zeigen wollte: Du bist Schauspielerin. Beim Film mach ich die Regie.“

Beyer hatte mit seinem Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase das Stück ein wenig bearbeitet und den Ton, auch die Dialoge verändert. Das habe Juhnke aber wenig beeindruckt: Er habe das gemacht, was er für sie auf der Bühne getan habe.

Ein schweres Erbe auf der Bühne

Von Juhnke schwärmt die Schauspielerin, mit ihm verband sie eine lange Freundschaft. Er hatte sie gleich bei ihrem Regiedebüt im Schiller Theater angesprochen, später standen sie auch im Film „Alles auf Anfang“ vor der Kamera. „Da hatten wir fast eine Liebesszene miteinander“, kichert sie.

Er wollte sogar, dass sie ihn einmal als Hamlet inszenieren würde. Ihr Einwand, dass er dafür mit 65 doch schon ein bisschen zu alt sei, wollte er nicht gelten lassen.

In ihrer ganzen Karriere sei ihr kein anderer Kollege begegnet, der so großartig, so freundlich und zuvorkommend gewesen sei, sagt Katharina Thalbach. „Er hat sich verschenkt.“

Umso schmerzte es sie, als Juhnke wegen seiner Alkoholprobleme immer wieder ausfiel, sie schließlich auf der Bühne für ihn einspringen musste und dann, als es gar nicht mehr ging, die Rolle ganz übernahm.

Ihrer Freundschaft zu Juhnke habe das aber keinen Abbruch getan. Sie hätten auch danach, gesteht sie, immer noch einen Wodka miteinander getrunken. Was man im Rückblick natürlich auch wieder bereut. Weil man ihm in seiner Sucht nicht helfen konnte.

