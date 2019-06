Geena Davis und David Lynch erhalten Ehren-Oscars

Ein wenig glamouröser war das früher ja schon, als die großen Altstars bei der Oscar-Verleihung einen Ehren-Oscar erhielten. Aber weil es mittlerweile so viele Kategorien gibt, dass man einen ganzes Bündel von Nebenpreisen auslagert hat, und wohl auch, weil man die Gala jünger halten will, werden die „Governors Awards“ seit einiger Zeit schon vorab, in diesem Jahr am 27. Oktober, verliehen.

Die Frau fürs Taffe und der Mann fürs Schräge

Zu diesen Ehren kommen in diesem Jahr die Schauspielerin Geena Davis (63) und der Regisseur David Lynch (73), wie die Oscar-Akademie am Montag in Los Angeles mitteilte. Davies hatte 1989 für „Die Reisen des Mr. Leary“ den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen und war zwei Jahre später für „Thelma & Louise“ auch als Hauptdarstellerin nominiert. In den 90er-Jahren war sie eine der ersten Frauen, die sich in Actionfilmen bewährte, in der TV-Serie „Welcome Mr. President“ durfte sie dann gar eine US-Präsidentin spielen.

Einer der schrägsten Vögel des US-Independent-Kinos: David Lynch.

Foto: Kiko Huesca / dpa

Lynch ist mit Filmen wie „Der Elefantenmensch“ oder „Wild at Heart“ einer der innovativsten Zaubermeister des US-Independent-Kinos und hat mit der Serie „Twin Peaks“ auch Fernsehgeschichte geschrieben. Seine Pläne, auf dem Berliner Teufelsberg eine sektenartige „Friedens-Uni“ zu gründen, sorgte allerdings auch international für Stirnrunzeln.

Immer schön gleichberechtigt und divergent

Weitere Ehren-Oscars gehen an den US-Schauspieler Wes Studi und die italienische Regisseurin Lina Wertmüller. Studi (71), ein Cherokee-Indianer, wurde bekannt durch „Der mit dem Wolf tanzt“ an der Seite von Kevin Costner. Die 90-jährige Wertmüller („Sieben Schönheiten“) war 1975 die erste Frau überhaupt, die je in der Kategorie Regie für einen Oscar nominiert wurde.

Im Gegensatz zu den anderen Oscars gibt es bei den Ehren-Preisen keine Jury. Die Film-Academy von Hollywood, die über die Oscars entscheidet, sucht vielmehr selbst Personen aus, „die sich einem Leben voll künstlerischer Errungenschaften verschrieben“ und der Branche „herausragende Beiträge“ geliefert haben. Dabei achtet man nach diversen Debatten über #MeToo und #OscarSoWhtie sehr darauf, Männer und Frauen gleichberechtigt auszuzeichnen und auch Minderheiten wie in diesem Jahr einen Indianer zu berücksichtigen.