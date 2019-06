Daniel Barenboim bleibt bis 2027 an der Staatsoper

Berlin. Daniel Barenboims Vertrag wird bis 2027 verlängert. Das wurde bei der Pressekonferenz zur Zukunft der Staatskapelle und der Staatsoper Unter den Linden am Dienstag verkündet. Eingeladen hatte dazu Kultursenator Klaus Lederer. Neben Daniel Barenboim waren auch Intendant Matthias Schulz und die Orchestervorstände Susanne Schergaut und Volker Sprenger zugegen.

Seit 1992 ist Daniel Barenboim Künstlerischer Leiter und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden. Die Staatskapelle Berlin, das Opernhausorchester, hatte ihn im Jahr 2000 zum Chefdirigenten auf Lebenszeit ernannt. Im Juli 2011 hatte die Berliner Senatskanzlei mitgeteilt, dass Barenboim seinen Vertrag für weitere zehn Jahre bis Ende Juli 2022 verlängert habe. Das war damals eine ungewöhnlich lange Laufzeit. Man wollte den Weltstar unbedingt in der Stadt halten. Der Lebenszeit-Titel ist natürlich zunächst nur ein künstlerisches Bekenntnis, aber ein wichtiges auch für Vertragsverhandlungen.

Die Musikstadt verdankt Barenboim internationales Renommee

Der inzwischen 76-jährige Pianist und Dirigent Barenboim hatte nach der deutschen Wiedervereinigung die Staatsoper Unter den Linden auf Weltniveau gehoben. Auf der Rückseite des Opernhauses siedelte er seine Barenboim-Said Akademie an, an der junge Musiker aus Israel und arabischen Ländern gemeinsam ausgebildet werden. In der Musikhochschule gibt es seit 2017 mit dem von Stararchitekt Frank Gehry entworfenen Pierre-Boulez-Saal einen neuen Kammermusiksaal, der mit einem exklusiven Konzertprogramm bespielt wird. Die Musikstadt Berlin verdankt Barenboim viel internationales Renommee.

Zuletzt waren Vorwürfe gegen den Orchesterchef Daniel Barenboim wegen seines launigen, ja rüden Umgangstons mit Musikern laut geworden. Im Februar gingen einige frühere Mitstreiter an die Öffentlichkeit, um über die Atmosphäre der Angst in der Staatskapelle zu berichten. Ernst-Wilhelm Hilgers, Solopauker der Bayerischen Staatsoper, der bis 2013 in Barenboims Staatskapelle spielte, machte seine gesundheitlichen Folgeschäden wie Depressionen und Bluthochdruck öffentlich. Der Orchestervorstand der Staatskapelle stellte sich umgehend hinter seinen Chefdirigenten. Barenboim selbst wies die Vorwürfe als Kampagne gegen seinen Verbleib in Berlin zurück. Offenbar gibt es keine justiziablen Vorwürfe. Die Vorwürfe haben immerhin eine Diskussion über die Macht von Generalmusikdirektoren und die nicht mehr zeitgemäßen Umgangsformen der „Pultherrscher“ ausgelöst.