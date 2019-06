Der große Sommer der Altstars

Nichts ist so unwiederbringlich wie ein Live-Konzert. Es lässt sich mit keinem Smartphone, auf keinem Stream, keiner CD und keiner DVD so für die Ewigkeit konservieren, wie man es im Augenblick des Geschehens erfährt. Dieses Gefühl der Nähe kann einem nur eine Bühnenshow geben. Für zwei, drei intensive Stunden sind Musiker und Publikum unter sich. Und huldigen Songs, die zum Soundtrack des Lebens von Generationen geworden sind.

Smartphones kommen dabei nicht immer gut an. Bob Dylan etwa unterbricht auch schon mal ein Konzert, wenn er eine Handykamera aufblitzen sieht. Wie neulich in Wien. „Wir können spielen oder wir können posieren“, blaffte er von der Bühne. Etwas rabiater ging es vor einer Woche bei einem Judas Priest-Konzert in Illinois zu. Sänger Rob Halford war von einem Smartphone-User vor der Bühne so genervt, dass er dem Fan das Handy mit einem gezielten Tritt mit dem Lederstiefel aus der Hand und quer durch die Halle kickte.

„End of the Road“ in der Waldbühne

Die meisten Artisten freilich haben sich mit dem massenhaften digitalen Sammeln flüchtiger Erinnerungen abgefunden. Einige der größten Namen des Rock und Pop stellen sich in den kommenden Wochen in Berlin ihren Fans. Zumeist alte Haudegen, die sich mit ihrer Musik in vergangenen Jahrzehnten maßgeblich in die Rockgeschichte eingemeißelt haben. Wie die grell geschminkten Comic-Hardrocker von Kiss, die am heutigen Dienstag ihre „End of the Road“-Show in der Waldbühne zelebrieren.

Kiss wollen mit einer weltweiten Abschiedsshow noch einmal mächtig auf den Putz hauen. Laserblitze zucken. Flammenwerfer züngeln. Böller detonieren. Feuerwerkskörper zischen in die Höhe. Und dazwischen treten die Musiker von Kiss in ihren schwarzledernen, nietenbesetzten Fantasiekostümen Hits wie „Detroit Rock City“ oder „I Was Made For Loving You“ los. Da wird die Hölle zum Rummelplatz. Und die Waldbühne zur Achterbahn.

Eric Clapton: Eine Saitenlegende hält Hof

Ebenfalls am heutigen Dienstag hält eine britische Saitenlegende in der Mercedes Benz-Arena Hof. Eric Clapton steht auf der „Rolling Stone“-Liste der 100 besten Gitarrenspieler aller Zeiten auf dem zweiten Rang. Nur Jimi Hendrix liegt vor ihm. Seit seinem 17. Lebensjahr widmet er sich dem Blues in all seinen Facetten, gehörte zu den Yardbirds, war bei Cream, spielte mit Derek The Dominoes und hat sich ob seines ausgefeilten Spiels den Titel „Mr. Slowhand“ eingehandelt. Mehr als 100 Millionen Platten hat der 74-Jährige verkauft, landete Erfolge wie „After Midnight“, „I Shot The Sheriff“ oder „Wonderful Tonight“.

Eine andere Legende wird am 6. Juni die Waldbühne verzaubern. Die nach Mick Fleetwood und John McVie benannte Bluesrock-Band Fleetwood Mac wurde 1967 von Peter Green gegründet. Nachdem Green die Band 1969 verlassen hatte, blieben Fleetwood und McVie als Originalmitglieder zurück. Mit neuen Musikern zog es sie erfolgreich in eine mehr poporientierte Richtung. Albumerfolge wie „Rumours“ oder Tusk“ gaben dem neuen Konzept Recht. Nach dem Rausschmiss ihres Gitarristen Lindsey Buckingham komplettieren nun die Neuzugänge Gitarrist Mike Campbell und Sänger Neil Finn die Gruppe.

Phil Collins kommt ins Olympiastadion

Tags darauf, am 7. Juni, will Phil Collins das Olympiastadion füllen. In Konzerten des 68-Jährigen erinnern Filmausschnitte auf Videowänden an seine großen Zeiten, als er mit Genesis und später solo die größten Stadien füllte. Collins hat die 80er-Jahre mit seinem Mainstream-Rock veredelt. Er hat mit Hits wie „In The Air Tonight“, „Another Day In Paradise“ oder „Against All Odds“ eine ganze Generation geprägt. Der Drummer kann seit einer Rückenmarkserkrankung 2009 nicht mehr Schlagzeug spielen, das übernimmt in seiner 14 Musiker starken Band inzwischen Sohn Nicholas. Er nimmt die Alterskrankheit mit Humor. Mit pythonesker Ironie hat er seine aktuelle Tour „Still Not Dead Yet Live“ getauft.

Fans deutschsprachiger Musik kommen im Juni gleich zweimal auf ihre Kosten. Der 73-jährige Udo Lindenberg geht am 7. und 8. Juni in der Mercedes Benz-Arena mit seiner Panik-Crew und einer aufwendig inszenierten Hitrevue vor Anker. Ganz anders klingt es am 8. Juni in der Waldbühne, wo „Volksrocker“ Andreas Gabalier mit Akkordeon und „Hulapalu“ Oktoberfeststimmung verbreitet.

Musikgeschichte mit Kris Kristofferson und Van Morrisson

Mit Liedern wie „Me and Bobby McGee“ und „Sunday Mornin‘ Comin‘ Down“ schrieb Sänger und Schauspieler Kris Kristofferson Songs für die Ewigkeit. Der 82-jährige Singer-Songwriter tritt am 10. Juni gemeinsam mit dem Country-Trio The Strangers im Admiralspalast auf. Musikgeschichte pur. Eine Spur härter zur Sache geht es am 11. Juni in der Zitadelle Spandau beim Konzert der bärtigen Texas-Rocker ZZ Top. Und mit Van Morrisson kommt noch so eine überirdische Musikerlegende nach Berlin. Der Grenzgänger zwischen Jazz und Blues, Folk und Soul stellt sein neues Album „The Prophet Speaks“ am 12. Juni in der Mercedes Benz-Arena vor.

Ebenfalls in die Benz-Arena kommt am 20. Juni Fotograf und Mainstream-Rocker Bryan Adams, um einmal mehr den „Summer of ‘69“ zu beschwören. Und der unermüdliche Neil Young kehrt mit seiner aktuellen Begleitband Promise of the Real, angeführt von Willie Nelsons Sohn Lukas Nelson, und seinem aktuellen Album „The Visitor“ in die Waldbühne zurück. Jede Menge außergewöhnlicher Rockkonzerte in der Stadt. Die Smartphones können wieder heiß laufen.