Wedekinds „Lulu“ an der Volksbühne: Mann bleibt Mann

Berlin. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass dieses Stück in den Zeiten von „#Metoo“ nicht aufführbar ist, Regisseur Stefan Pucher hat ihn geliefert. An der Volksbühne hatte am Donnerstagabend seine Version von Frank Wedekinds „Lulu“ Premiere. Das Stück erschien Ende des 19. Jahrhunderts, wurde teilweise zensiert und trug den Untertitel „Eine Monstretragödie“.

Die Original-Dialoge hat Pucher radikal reduziert, die Szenenfolge umgestellt, angereichert mit feministischen Gedanken über Macht und Gesellschaft und einem derben Männer-über-50-Bashing (ja, der Autor zählt zu dieser Altersgruppe). Pucher dreht die Perspektive um, was nicht besonders erkenntnisreich ist: Seine Männer sind eindimensionale, triebgesteuerte Wesen – so gar nicht #metoo.

Der Regisseur beginnt mit dem Ende und endet mit dem Anfang. Lulu wird von Jack the Ripper gemeuchelt. Und steht wieder auf. Erst zum Schluss wird sie von der auch im Original lesbischen Gräfin Geschwitz, die Sandra Gerling im androgynen Babylon-Berlin-Stil spielt, aus dem Gefängnis befreit, bei dem es sich hier – Obacht: Gegenwartsbezug – um die Volksbühne handelt.

Die ersten drei Sätze des Programmheftes werfen ein Schlaglicht auf die Arbeit. Unter der Überschrift „Was versuchen wir hier?“ lesen wir: „Der Elefant im Raum: Theater, Repräsentationskultur, eine Kultur von Männern für Männer entworfen und gepflegt. Ein Autor (Mann, tot), ein Intendant (Mann), ein Regisseur (Mann), ein Dramaturg (Mann). “

Warum inszeniert nicht eine Frau dieses Stück?

Das provoziert die Frage, warum im Jahr 2019 nicht eine Frau sich dieses Stoffes annimmt, unterstützt von einer Dramaturgin. Beides gibt es doch im deutschen Theaterbetrieb. Niemand zwingt einen Regisseur, das unterstellen wir mal, sich mit einem Stoff zu beschäftigen, mit dem er offensichtlich wenig anfangen kann.

Und so bekam das Regieteam, darunter Bühnenbildnerin Barbara Ehnes, die eine Mischung aus bespielbarem Bilderrahmen und Showtreppe entworfen hat, und Annabelle Witt, deren Kostüme an die Entstehungszeit des Stückes erinnern, einen müden Applaus am Ende des zweistündigen, pausenlosen Abends. Die Schauspieler, darunter Andreas Leupold im rosa Tutu, Waldemar Kobus, Jan Bluthardt und Silvia Rieger, und drei Live-Musiker wurden mehr gefeiert.

Peter Zadek hat Ende der 80er-Jahre am Hamburger Schauspielhaus „Lulu“ inszeniert, als eine Suche nach wahrer Liebeserfüllung vor dem Hintergrund einer selbstbestimmten Sexualität. Denn Wedekind gilt auch als Kämpfer gegen das viktorianische Verständnis von Sexualität als etwas Unanständigem und Schmutzigem.

Lilith Stangenberg, die für diese Produktion an die Volksbühne zurückkehrt, wo sie zuletzt in Frank Castorfs Abschiedsinszenierung „Faust“ gefeiert wurde, knüpft in ihrer Darstellung daran an. Sie gibt die verführerische Kindfrau, die ihre Rolle gleich am Anfang kritisch reflektiert.

Thomas Ostermeier hat vor einigen Jahren an der Schaubühne „Lulu“ nah am Originaltext inszeniert, in der Erinnerung ist ein sehr langer Abend geblieben. Vielleicht sollte man dieses Stück noch einmal eine Generation liegen lassen – und die Kritik von einer Frau schreiben lassen.

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Mitte. Tel. 24 06 57 77. Termine: 1., 6. und 13. Juni, 19.30 Uhr.