Don Quichottes Rosinante hat ausgedient

Mit Jules Massenets selten gezeigtem „Don Quichotte“ debütiert Jakop Ahlbom als Regisseur an der Deutschen Oper. Es ist seine erste große Opernarbeit. Dafür hat er sich buchstäblich in den überdimensionalen Kopf des alten Ritters in der traurigen Gestalt eingeklinkt, der immer wieder im Bühnenhintergrund erscheint, und versucht, die Geschichte aus dessen Sicht zu erzählen. Don Quichotte kämpft also nicht gegen Windmühlenflügel, sondern gegen die Riesen, für die er das Monstrum hält. Realitäten und Fantasie klaffen weit auseinander, verheddern sich zwischendurch in teils artistischen Bühneneffekten – und wie so oft hilft der vertraute Opernführer bei der Premiere nur bedingt weiter. Der Regisseur muss am Ende neben viel Beifall auch etwas Missmut des Publikums hinnehmen.

Das Verwechslungsspiel beginnt bei Don Quichottes angehimmelter Dulcinée. Beim spanischen Nationaldichter Miguel de Cervantes war sie ein Bauernmädchen, das aber nie auftaucht. Im französisch parfümierten Drama von Jacques Le Lorrain, das der Oper zugrunde liegt, ist sie eine schillernde Kurtisane. Beim Schweden Ahlbom scheint sie als Kellnerin wie ein Matronen-Typ mit blonder Perücke. Als Zuschauer braucht man einige Fantasie, sie sich als hemmungslose Verführerin vorzustellen. Aber gleich zu Beginn kommt es zur ungewollten Auflösung des Figurenrätsels. Einer ihrer vier Verehrer strauchelt und kommt ihrem Bauch gefährlich nahe. Für zwei, drei Sekunden fällt Dulcinée aus ihrer Rolle und wird zur realen Clémentine Margaine. Die werdende Mutter wirft dem Unvorsichtigen einen bitterernsten Blick zu.

Ein guter Effekt macht noch keinen Opernabend

Sängerinnen erzählen gern, wie sich in der Schwangerschaft ihre Stimme verändert, meist dunkler und voller wird. Wahrscheinlich ist es auch so, weil die Partien kontrollierter, körperbewusster ausgesungen werden. Clémentine Margaine ist zweifellos die Verführerin dieser Premiere, die dem Geschehen ebenso kokett wie einfühlsam ihren Mezzosopran leiht. In der erotischen Fantasie des Ritters erscheint Dulcinée in einer Szene gleich dreifach und spreizt sich den Männern akrobatisch entgegen. Insgesamt ist die Inszenierung aber ziemlich prüde.

Der Regisseur hat seine Wurzeln in einem Theaterstil, in dem sich Pantomime, Tanz und Illusionskunst vermischen. Aber ein guter Effekt macht noch keinen Opernabend. Ahlbom kämpft gegen liebgewonnene Klischees an und möchte in seiner surrealen Ausdeutung alles irgendwie ins Dekorative übersetzen. Er fordert mit skurrilen Figuren, plötzlichen Purzelbäumen und Zaubertricks das Staunen heraus.

Der Regisseur verzichtet auf vertraute Klischees

Das gelingt auf zauberhaft-poetische Weise, wenn Dulcinée etwa mit roten Blumen überschüttet wird und auf offener Bühne plötzlich ein rotes Kleid anhat. Auf der anderen Seite verzichtet der Regisseur auf vertraute Elemente. Rosinante hat endgültig ausgedient. Es gibt kein schnaufendes Pferd zu bestaunen, nicht einmal mehr ein ausgeklügeltes Pferdegerüst – Seth Carico trägt als Sancho Pansa den frohgemuten Alex Esposito über die Bühne. Eine Männerfreundschaft bis zum tragischen Ende.

„Don Quichotte“ bleibt Weltliteratur, gerade weil es jenseits des oberflächlich Satirischen um etwas Tragisches geht. Ein hoffnungsloser Romantiker kommt in eine reale Welt, in der er zum Scheitern verurteilt ist. Auf der Bühne muss also etwas aufeinander prallen. Gerade in Berlin, der Hochburg des Regietheaters. Götz Friedrich hatte Anfang der 70er-Jahre an der Komischen Oper die Handlung ins Uraufführungsjahr 1910 verlegt und die dekadent-brennende Stimmung vor dem 1. Weltkrieg in einer Metropole eingefangen. Jakop Ahlboms Kopfgeburt lässt Don Quichotte auf eine langweilige Gemeinschaft grauer Anzugträger treffen, die sich vermeintlich köstlich amüsieren, aber eigentlich in Überdruss ausharren. Diese Gesellschaftskritik ist weder überraschend, noch trägt sie einen zweistündigen Opernabend.

Die Schlussszene ist einer der glaubwürdigsten Momente

Großartig präsentieren sich Seth Carico als Sancho Pansa und Alex Esposito in der Titelrolle. Als munter aufbegehrende, überaus bewegliche Bässe treiben die Beiden das Geschehen voran. Man folgt ihnen gerne. Der Chor erfüllt große Aufgaben. Dennoch bleibt die Schlussszene in ihrer Empfindsamkeit der Höhepunkt. Das sind die glaubwürdigsten Momente, die Dirigent Emmanuel Villaume im Orchestergraben erwecken kann.