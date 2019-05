Backstreet Boys in Berlin: Nostalgischer Neunziger-Rausch in Mercedes-Benz Arena

Weit über zwei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, dass die Backstreet Boys zu Beginn der Neunziger aus dem Urschlamm der Boygroup-Ära gekrochen sind. Und anders als den meisten vergleichbaren Bands ist es ihnen gelungen, nicht bloß für einen kurzen Zeitraum auf der Erfolgswelle zu reiten. Dass sie auch heute noch eine feste Größe sind, zeigt am Mittwochabend die ausverkaufte Mercedes-Benz Arena, die mit vorwiegend weiblichen Fans gefüllt ist, deren schrille Kreischattacken von der ersten Sekunde an aufbranden und bis zum Ende der Show nicht abebben werden.

Band sorgt für Kreischattacken

Der Abend steht ganz im Zeichen des neuen Albums „DNA“, das die fünf Musiker im Januar dieses Jahres veröffentlicht haben. Damit die Fans auch nicht vergessen, sich die neue Platte zuzulegen, fragt Bandmitglied Brian Littrell gleich in den ersten Minuten, wer sich das gute Stück denn schon zugelegt habe. Viele Fans melden sich mit lautem Jubel. Kein Wunder, schließlich hat es das Album in mehreren Ländern an die Spitze der Charts geschafft. Und insgesamt erreichte das Quintett aus Orlando bereits in drei aufeinanderfolgenden Dekaden mit mindestens einem Album den ersten Platz der US-Charts.

Backstreet Boys spielen auch alte Hits

Die Lieder des neuen Albums kommen gut beim Publikum an, dabei hilft sicherlich der zuweilen laszive Tanzstil, der Songs wie „New Love“ und „No Place“ begleitet. Doch natürlich reichen die neuen Nummern nicht an die ganz großen Hits vergangener Jahrzehnte heran. Songs wie „Shape of My Heart“ und „As Long as You Love Me“ versetzen das Publikum in einen nostalgischen Rausch und sorgen dafür, dass auch die Fans auf den Rängen ausgelassen tanzen. „Everybody (Backstreet’s Back)“ aus dem Jahr 1997 bekommt sogar ein eigenes Intro, das die Spannungskurve noch einmal ansteigen lässt, bevor die Musiker ganz in weiß aus dem Boden fahren und die Halle mit ihren einstudierten Schrittfolgen und dem immer breiten Grinsen in Ekstase versetzen.

Lückenlose Choreografie mit Lichtershow

Ununterbrochen treibt der fünfköpfige Archetyp amerikanischer Boybands die Energie in der Arena in die Höhe. Die lückenlose Choreografie und eine teilweise frenetische Lichtshow tragen ihren Teil dazu bei. Selbst die Liebesbekundungen der Fans werden nicht dem Zufall überlassen; im Vorfeld verteilte einheitliche Papierschilder werden vom Publikum willig in die Höhe gereckt. Zusammen mit einigen Ballons und üppig über den vorderen Reihen ausgegossenem Konfetti entstehen so Hochglanzmomente, denen man ihre unechte Entstehungsweise zwar anmerkt, die der zügigen Show jedoch wenig nehmen.

Nick Carter vom Publikum gefeiert

Immer wieder brechen die Fans in wilde Kreischanfälle aus, wenn der jeweilige Liebling auf der Bühne das Mikro zum Mund hebt. Passend also, dass die einzelnen Mitglieder der Band jeweils einen kleinen Solo-Auftritt bekommen. Vor allem Nick Carter wird dabei vom Publikum gefeiert. Als Zeichen der Anerkennung wird, ganz wie in alten Zeiten, ein BH auf die Bühne geworfen, der zu Füßen des Sängers landet und von diesem schmunzelnd, wenn auch routiniert aufgehoben wird.

Die Geste der Fans wird von AJ McLean und Kevin Richardson wenig später erwidert, als diese sich während des Songs „Passionate“ auf der Bühne hinter einem Sichtschutz umziehen und ihre Unterhosen anschließend in die Menge schleudern. Ob es sich dabei wirklich um die durchgeschwitzten Stofffetzen handelt, die den Stars im Laufe der Show sicherlich am Leib geklebt haben, scheint den Fans, die sich erwartungsgemäß um die getragene Unterwäsche reißen, egal zu sein.

Mit Hits wie „I Want It That Way“ und „Larger Than Life“ lassen die Musiker das Konzert energiegeladen ausklingen. Am Ende des Abends bleibt neben einem Klingeln in den Ohren vor allem die Erkenntnis, dass die künstlich herbeigeführten Konzertmomente nicht notwendig waren. Denn eine Boygroup, die auch nach 26 Jahren noch Arenen in einen derartigen Rausch versetzen kann, basiert sicher nicht nur auf Kalkül, sondern verdankt ihren Erfolg einer beständigen und lautstarken Fangemeinde.