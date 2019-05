Little Steven entführt ins Rock-’n‘-Soul-Wunderland

Berlin. Es rummst. Es rappelt. Es scheppert. Eine rockige Breitseite brettert durch Huxley’s Neue Welt. Die Band da oben macht gleich ordentlich Druck. Das erinnert ein wenig an „Born To Run“, klingt, als stünde gleich die komplette E-Street-Band auf der Bühne. Dann aber marschieren drei Sängerinnen mit Afro-Mähne und plüschigen Schirmen ins Rampenlicht, gefolgt von fünf Bläsern, die ein mächtiges Riff in Trompeten, Saxofone und Posaune stoßen. Und mitten in dem ganzen Trubel erscheint Gitarrist und Sänger Little Steven, um mit seinen Disciples of Soul und dem neuen Song „Communion“ in ein aus der Zeit gefallenes Rock-’n‘-Soul-Wunderland zu entführen.

„Somebody open up the door, well yeah I‘m back to rock some more“ singt er mit kantiger Stimme ins Mikrofon. Und: „The only way to take you higher is let the music get inside you.“ Hier geht es um Gemeinschaft und Verbundenheit. Hier geht es um die Kraft und die Herrlichkeit und die Lebendigkeit des rauen, ungestümen, nicht tot zu kriegenden Rock, dessen Fahne Little Steven & The Disciples of Soul mit ungeheurer Spielfreude hochhalten. Und die rund 800 Besucher lassen sich am Dienstagabend im Huxley’s willig verführen von diesem so nostalgischen wie energisch frischen Sound eine nahezu vergangenen Ära.

Er wurde an der Seite von Bruce Springsteen berühmt

An der Seite von Bruce Springsteen wurde Steven van Zandt berühmt. Als Little Steven prägte er seit Mitte der siebziger Jahre den Sound der E-Street-Band, begann bereits Anfang der Achtziger mit seinen Disciples of Soul diverse Solo-Aktivitäten, machte zwischendurch mit Hauptrollen in den TV-Serien „Die Sopranos“ und „Lilyhammer“ Karriere. Da Springsteens E-Street-Band nun seit längerer Zeit auf Eis liegt - der „Boss“ widmete sich einem längeren Broadway-Gastspiel und arbeitet an einer Soloplatte – hat Little Steven vor drei Jahren seine Soul-Jünger nach langer Pause wiederbelebt und gerade mit „Summer of Sorcery“ ein Album mit zwölf neuen Songs veröffentlicht.

Der 68-jährige Songschreiber, Arrangeur, Produzent und Polit-Aktivist spielt sie alle an diesem Abend. Und ein gutes Dutzend älterer Nummern dazu. Es ist durchaus ungewöhnlich, dass ein Musiker alle Stücke seiner neuen Platte im Konzert vorspielt, doch klingen die den meisten Besuchern nicht geläufigen Songs wie alte Bekannte, zitieren sie doch die imposante Wall of Sound eines Phil Spector, die stimmstarke Vielfalt der 50er-Jahre-Girl-Groups, den impulsiven Soul von Motown und Stax und den puren, dreckigen Rock’n’Roll der 60er- und 70er-Jahre. Da wird bei „Party Mambo“ mit lateinamerikanischer Lust gegroovt und „A World of Our Own“ wird von Mariachi-Trompeten veredelt. Sombreros inklusive.

Chorsängerinnen in Ekstase

Mit gehöriger Lautstärke, die in der nur gut zur Hälfte gefüllten Halle mitunter etwas schrill klingt, geht die 15 Musiker starke Big-Band versiert zur Sache. Die drei stimmstarken Chorsängerinnen im schrillen Seventies-Look tanzen sich in Ekstase. Immer wieder treten die Bläser für solistische Einlagen an die Rampe. Und Keyboarder Lowell „Banana“ Levinger kann mit dem besinnlichen Instrumental „On Sir Francis Drake“ auf dem E-Piano brillieren. Er gehörte einst zur legendären Sixties-Band The Youngbloods, von der diese Melodie für den Freibeuter und Entdecker stammt.

In der Mitte der Show huldigt Little Steven mit gleich drei Stücken, darunter „Love on The Wrong Side of Town“, Southside Johnny & The Asbury Dukes, jener New-Jersey-Band, zu der er vor seiner E-Street-Band-Zeit gehörte und für die er, teils gemeinsam mit Springsteen, etliche Stücke komponiert hatte. Und weil die neue Platte eher unpolitische Töne anschlägt, macht sich Little Steven über „die dunklen politischen Zeiten, in denen wir leben“, in den Zwischenansagen Luft. Und mit Perlen wie etwa dem dampfenden Reggae „I Am A Patriot“ vom 1984er-Album „Voice of America“, in dem er klarstellt, dass man durchaus sein Land lieben und dennoch Weltbürger sein kann. Ohne den ganzen, tumben nationalistischen Kram.

Jede Menge Zugaben

Im langen Zugabenteil gibt es dann auch seinen einzigen Hit, die 1985 mit prominenten Kollegen aufgenommene Anti-Apartheids-Hymne „Sun City“. Zum Mitsingen. Und mit dem Hoffnung schürenden „Out Of The Darkness“, ebenfalls vom „Voice of America“-Album, schicken Little Steven und seine formidable Truppe nach nahezu zweieinhalb aufgeheizten Stunden ein zufriedenes Publikum in die kalte Berliner Nacht.