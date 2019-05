Peter Lindbergh: Das hat der Meister nicht verdient

Gegen Eitelkeit in der Kunst ist ja erst einmal nichts einzuwenden, sie kann zu den tollsten Eskapaden führen und vor Mittelmaß schützen. Doch was sich Regisseur Jean Michel Vecchiet in den ersten Minuten seiner hyperventilierenden Dokumentarmaterial-Verquirlung „Peter Lindbergh - Women Stories“ erlaubt, ist schon atemberaubend.

Da stellt er sich selbst so penetrant in den Mittelpunkt und schwadroniert aus dem Off so egomanisch über seine eigenen künstlerischen Ambitionen, dass man sich fragt: Was hat das mit Peter Lindbergh zu tun, einem der größten Fotografen des 20. Jahrhunderts, der Ikonen wie Naomi Campbell oder Cindy Crawford berühmt machte?

Noch könnte es sich um eine etwas überfrachtete Einleitung handeln, doch dann zoomt und schwenkt Vecchiet halt- und konzeptlos über die Bilder Lindberghs, als müsse er ihnen erst Leben oder Spannung einhauchen. Einen lieblosen Trailer lang mag so etwas zu ertragen sein, aber in Spielfilmlänge wird es zur Tortur.

Kurzschlüsse, dass es trieft und knarzt

Mühselig ist es, sich aus diesem Wust ein paar Momente herauszupicken, in denen Lindberghs zupackender Charme zum Ausdruck kommt, mit dem er noch die griesgrämigste Diva zum Lachen bringt. Aber dann dröhnt schon wieder pathetische Musik, dürfen Wegbegleiterinnen Gedanken abliefern, wenn sich schon der Regisseur selbst keine machen will, und schließlich wird Lindberghs Schaffen mit seiner Ruhrpott-Kindheit samt Nazi-Vater so simpel kurzgeschlossen, dass es nur so trieft und knarzt.

Bis zuletzt findet der Film in seinen hektischen Schnitten weder einen Rhythmus, noch entdeckt er im Menschen und Künstler Lindbergh, seiner Arbeitsweise, seinem Werk oder „seinen“ Models einen Aspekt, dem mit filmischen Mitteln nachzuspüren er imstande wäre. Charlotte Rampling sagt einmal, „Lindbergh sucht und findet das Kind in einem“. Dieser Film dagegen findet nur die Eitelkeit eines Erwachsenen.

Dokumentation D 2019 113 min, von Jean-Michel Vecchiet