Zwei Maler nähern sich dem rasant wachsenden Berlin

Für die beiden Künstler Max Liebermann (1847-1935) und Lesser Ury (1861-1931) war das seit 1900 rasant wachsende Berlin die Inspirationsquelle für ihre Malerei. Doch ihre Art, sich der tosenden Metropole an der Spree zu nähern, könnte unterschiedlicher kaum sein. Das zeigt die sehenswerte Ausstellung „Max Liebermann und Lesser Ury – zweimal Großstadt Berlin“ in der Liebermann-Villa. Keiner der beiden Maler konzentrierte sich ausschließlich auf die Wahrzeichen Berlins, das Brandenburger Tor etwa, die Siegessäule oder den Berliner Dom. Vielmehr interessierten sie die kleinen Szenen, die sich dort abspielten, die flüchtigen Momentaufnahmen des Berliner Lebens.

Liebermann war überzeugt davon, dass die Fantasie des Künstlers mehr sieht als das bloße Auge, Lesser Urys Auffassung war gar nicht so weit davon entfernt: „Das künstlerische Erlebnis wird geboren aus einem Zusammenklang der Seelenstimmung des Künstlers mit dem äußeren Eindruck, den er empfängt.“ Das sind aber fast schon die einzigen Gemeinsamkeiten, welche die beiden verbindet.

Zwei verschiedene Sichten auf eine Großstadt

„Max Liebermann und Lesser Ury sind zwei Künstler, die den französischen Impressionismus sehr unterschiedlich interpretieren“, sagt Daniel Spanke, seit April neuer Direktor des Hauses, über die erste Ausstellung unter seiner Ägide. „Zwar nehmen sie Licht und Impressionen zum Ausgangspunkt, aber was sie daraus entwickeln, unterscheidet sich sehr frei.“

Grund dafür sei ihre Herkunft, meint Spanke: „Max Liebermann ist ein stolzer Vertreter des Berliner Großbürgertums. Er malt flanierende Herren, elegante Damen und wohlerzogene Kinder im Tiergarten, in gewisser Weise eine heile Welt. Ury hingegen ist ein Parvenü, der sich aus eigener Kraft hochgearbeitet hat und seinem Erfolg nie ganz traut. Ihn interessiert eher das Abgründige und Ambivalente der Großstadt.“

Zwischen Pariser Platz und Nollendorfplatz

Während Liebermann im elterlichen Palais am Pariser Platz 1 residierte, wohnte Lesser Ury am Nollendorfplatz, wo das wilde Nachtleben tobte. Zwei Pastelle Liebermanns zeigen den Blick aus seinem Wohnzimmerfenster auf das heitere Straßenleben darunter. Lesser Ury hingegen malt den Bahnhof Nollendorfplatz als bedrohliches Ungeheuer in der Nacht, umstrahlt von städtischen Lichtern. „Lesser Ury ist ein Meister der dunklen Grüntöne. Was er dort an Schattierungen und Nuancen herausarbeitet, ist faszinierend“, schwärmt Daniel Spanke.

Tatsächlich scheint einem die Stadt in den Gemälden von Ury moderner, ihn interessiert die Nacht, das künstliche Licht, die Schaufenster am Rande, das turbulente Treiben aus Droschken, Trams und Automobilen. Auf nassen Strassen tanzen bei Ury die Lichter, in schnittigen Perspektiven reihen sich schwarze Taxis wie am Fließband aneinander.

Liebermanns Bilder hingegen konzentrieren sich ganz auf bürgerliche Vergnügungen, sie sind heiter. Bei ihm liegt das Moderne im Malstil, der den Gegenstand mitunter fast auflöst, für Liebermann ist das die wahre Kunst: „Der spezifisch malerische Gehalt eines Bilder ist umso größer, je geringer das Interesse an seinem Gegenstande selbst ist; je restloser der Inhalt eines Bilder in der malerischen Form aufgegangen ist, desto größer der Maler.“