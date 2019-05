Rammstein-Premiere von "Ausländer" - Brüste und Stereotype

Berlin. Mit ihrem Video zu "Deutschland" haben Rammstein bewusst provoziert - ein Ritt durch die deutsche Geschichte, in KZ-Uniform vom Galgen hängende Band inklusive. Für die neue Single "Ausländer" haben sie sich ähnlich provokant aufgestellt. Zu sehen war im Teaser ein Boot im Meer, das erinnerte an Geflüchtete, die versuchen, aus ihrer Heimat zu entkommen. Wieder ein kalkulierter Skandal? Zumindest um Refugees ging es nicht.

Am Dienstag um 19 Uhr gab es das ganze Werk mit einer Live-Video-Premiere auf Youtube. Rund 100.000 sahen zu (weniger als bei der "Deutschland"-Premiere vor einigen Wochen, dem Comeback-Song). Und sahen: Eine Art Kolonialisierungs-Party,

Rammstein veröffentlicht „Ausländer“ – das passiert in dem Video

Die Band kommt mit einem Schlauchboot an einem Strand an, trifft dort jede Menge Schwarze, die Frauen barbusig. Die Rammstein-Männer tanzen mit ihnen, lassen sich bespaßen, später die Nägel machen und sich auf Bahren tragen, sie tragen dabei klassischen Kolonialisierungs-Look.

Das ganze sieht aus wie eine Kolonialisierungs-Party, die Weißen kommen, die Schwarzen freut es. Am Ende fährt die Band ab, lässt aber neben weißen Babys auch einen ihrer Männer zurück - der dann offenbar Stammesoberhaupt wird.

Das Bild, das Till Lindemann im Video zu "Ausländer" malt.

Foto: Rammstein/Screenshot Youtube

Möglicherweise will die Band damit die aggressive Eroberung, eben die Kolonialisierung durch Weiße kommentieren - in einer Szene trägt Till Lindemann ein Kreuz und zitiert offenbar aus der Bibel, setzt dabei auf klassische Stereotype der wilden Schwarzen. Besonders offenbar wird das bei einem Gemälde, das Lindemann von einer der Frauen malt - mit in seinem Gemälde riesigen Brüsten, riesigen Lippen.

Die Band selbst hat sich bereits im Vorbild zu Reaktionen zu ihrem Video geäußert. „Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken», sagte Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz dem Musikmagazin „Rolling Stone“. Rammstein wolle Leute in Bewegung bringen. „Das ist das Gegenteil von Entertainment“, sagte Lorenz.

Rammstein wollen provozieren.

Foto: Axel Heimken / dpa

Rammstein reagiert auf Kritik

Lorenz nimmt noch einmal Bezug auf die Kritik, die es nach der Veröffentlichung von „Deutschland“ gegeben hatte. Es stelle sich auch die Frage, „warum wir beim Thema Deutschland immer gleich so empfindlich sind“. Lorenz: „Der Song handelt von dem ambivalenten Verhältnis, das wir zu Deutschland haben. Und das Video zeigt, woher dieses Verhältnis womöglich kommt.“

• Aufregung um Video: Die Rammstein-PR mit Holocaust-Szenen ist ekelhaft

Songtext von "Ausländer" handelt am Ende von Liebesabenteuer

Dass das Lied trotz des Titels Ausländer kein rechtes Gedankengut transportiert, war vorher klar. Der Song ist bereits auf dem neuen Album zu hören, es geht darum, dass man selbst ständig Ausländer ist. So singt Lindemann:

Ich reise viel, ich reise gern

Fern und nah und nah und fern

Ich bin zuhause überall

Meine Sprache: International

Im Refrain heißt es dann:

"Ich bin Ausländer (Ausländer)

Mi amor, mon chéri

Ausländer (Ausländer)

Ciao, ragazza, take a chance on me

Ich bin Ausländer (Ausländer)

Mon amour, Я люблю тебя

Ein Ausländer (Ausländer)

Come on, baby, c'est, c'est, c'est la vie"

Ein bisschen Provokation muss aber sein:

"Und wenn die Sonne untergeht

Und man vor Ausländerinnen steht

Ist es von Vorteil, wenn man dann

Sich verständlich machen kann"

Lindemann sei entsprechend kein Mann für eine Nacht, sondern nur ein, zwei Stunden. Das gipfelt in den finalen Zeilen, die aus feministischer Sicht schwierig sind: "Du kommen mit, ich dir machen gut"

Rammstein gehen 2019 das erste Mal nach einem Jahrzehnt wieder auf Tour. Die Karten für die Konzerte waren innerhalb einer Rekordzeit auf Eventim ausverkauft. Darum ist Rammstein so erfolgreich.