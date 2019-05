Little Steven: „Es geht um den Sommer des ersten Verliebens“

Little Steven, der Gitarrist, Sänger und Songschreiber aus New Jersey, zählt seit 1975 zu den prägendsten Musikern in Bruce Springsteens E Street Band. In den 80er-Jahren hatte er solo mit der Anti-Apartheids-Hymne „Sun City“ von sich reden gemacht. Ferner ist Steven Van Zandt, so sein richtiger Name, auch als Schauspieler (in „The Sopranos“ und „Lilyhammer“ hatte er keine kleinen Rollen) bekannt. Er hat eine vielbeachtete Radioshow namens „Little Steven’s Underground Garage“. Mit seiner 15-köpfigen Band The Disciples Of Soul und dem neuen Album „Summer Of Sorcery“ eist Little Steven wieder durch die Welt. In Berlin eröffnet der 68-Jährige am heutigen Dienstag seine Deutschland-Tour.

Berliner Morgenpost: Kennt Sie das deutsche Publikum überhaupt noch?

Little Steven Das will ich doch hoffen! Ich habe zu Deutschland immer ein sehr enges Verhältnis gehabt, und das liegt vor allem an einem Menschen: Peter Rüchel, dem Erfinder der TV-Show „Rockpalast“. Ich habe Peter, der leider vor kurzem verstorben ist, eine Menge zu verdanken.

Also besteht das Publikum vor allem aus etwas reiferen Jahrgängen?

Die Leute, die zu meinen Shows kommen, sind eine frappierend heterogene Truppe. Das ist jedes Mal anders, teilweise unterscheidet sich das Publikum auch stark von Land zu Land. Ich denke, der Großteil – vor allem der jüngeren Leute - kommt wegen meiner Rollen in „The Sopranos“ und „Lilyhammer“. Das Witzige ist, dass die aus Neugierde dabei sind und meine Musik oft kaum kennen. Es macht mir Spaß, Menschen Song für Song für sich zu gewinnen.

Welcher Sommer war denn Ihr persönlicher „Sommer der Zauberei“?

Diese Lieder sind zwei Dinge ganz bewusst nicht: autobiografisch und politisch. Es geht eher so geschichtenerzählerisch um den Sommer des ersten Verliebens, um das Leben als solches, um Hoffnung und um Optimismus. Alle diese Dinge können wir ja aktuell sehr gut gebrauchen.

Sie wollten nichts Politisches schreiben?

Nein, wirklich ums Verrecken nicht. Ich denke, als Zivilisation durchleiden wir momentan die düsterste Phase seit dem Zweiten Weltkrieges. Dem möchte ich etwas anderes entgegensetzen, etwas Schönes, Heiteres, Lebensfreudiges.

In der E Street Band unterstützen Sie Springsteen. Bei den Disciples Of Soul sind dagegen Sie der Chef. Wie groß ist der Unterschied?

Gigantisch. Bei Bruce musst du permanent konzentriert bleiben, und die Shows sind wirklich ultralang. Doch ich komme wenigstens noch dazu, mal einen Schluck Wasser zu trinken. Als Frontmann habe ich kaum Zeit zu atmen.

Waren Sie froh, als Bruce Springsteen sein mehr als einjähriges Engagement am Broadway einging?

Nein, nein, ich hatte gar nicht damit geplant, wieder allein loszulegen. Das ergab sich durch Zufall, als wir auf dem 80. Geburtstag von Bill Wyman spielten, zum ersten Mal seit zwanzig Jahren, und wahnsinnig viel Spaß hatten. Aber Bruce’ Verpflichtung gab mir die Chance, zwei, drei Jahre lang wirklich die Welt zu bereisen, ohne auf seinen Terminkalender Rücksicht nehmen zu müssen.

Er veröffentlicht im Juni ein Soloalbum. Wie geht es mit Ihnen weiter?

Bis November spiele ich mit den Disciples Of Soul. Irgendwann demnächst werde ich mich mit Bruce hinsetzen und planen. Soweit ich weiß, möchte er noch dieses Jahr ein Album mit der E Street Band aufnehmen. Könnte sein, dass wir dann kommendes Jahr auf Tour gehen. Aber das entscheidet Bruce. Ich kann hier nur mutmaßen.

Huxley’s Neue Welt, Hasenheide 107-113, Neukölln. Tel. 301068085. 28. Mai um 20 Uhr