Osmo Vänskä dirigiert eine gewagte Mischung

Mit einem Barber-Copland-Sibelius-Programm lockte das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) in die Philharmonie. Ein Konzert mit Seltenheitswert, auch weil der finnische Gastdirigent Osmo Vänskä am Pult steht, ein ausgewiesener Sibelius-Spezialist. Und weil die Kombination mit Barber und Copland eine interessante Frage aufwirft: Wie groß ist Jean Sibelius‘ Einfluss auf die US-Komponisten der Klassischen Moderne?

Sibelius’ Vierte ist ein Stimmungskiller

Von Samuel Barber jedenfalls ist bekannt, dass er sich intensiv mit Sibelius‘ Sinfonik auseinandergesetzt hat. Auch während er seine Erste Sinfonie op. 9 schrieb. Ein einsätziges Frühwerk aus dem Jahre 1936 – dramatisch auftrumpfend und von motorischer Virtuosität. Nur im „Andante tranquillo“-Abschnitt wird’s plötzlich ganz üppig-sinnlich: der einzige Moment, der an Barbers berühmtes „Adagio für Streicher“ erinnert. Ansonsten aber herrscht knackiger Neoklassizismus vor. Und dies nicht zuletzt, weil Osmo Vänskä es so will. Hellwache Präzision, kompakte Intensität – darauf kommt es ihm an. Aber auch schon auf jene unheimlichen Triebkräfte und rauen Kanten, die später noch viel stärker in Sibelius‘ Vierter Sinfonie spürbar werden.

Und diese Vierte Sinfonie ist ein echter Stimmungskiller: ein Werk von Schwermut und Lethargie, von Trauer und Einsamkeit. Eine Musik, die immer wieder ins Stocken gerät, sich staut und türmt. Und niemals Erlösung findet. Doch so sperrig diese Sinfonie von 1911 auch wirken mag: Sie fasziniert durch Konzentration und Ehrlichkeit. Und durch Sibelius‘ eigentümlich zupackende Klangsprache. Einen großen Anteil an dieser Sibelius-Faszination hat aber auch das DSO – allein schon durch die unentrinnbare Spannung, die es in den ersten drei Sätzen aufbaut.

Copland soll das Publikum zerstreuen

Und Aaron Coplands lebensfrohes Klarinettenkonzert in der Konzertmitte? Ein musikalischer Bezug zu Sibelius ist hier beim besten Willen nicht zu erkennen. Eher wirkt dieser Copland wie eine notwendige Portion Zerstreuung zwischen zwei schwierigen E-Musik-Vertretern. Notwendig, weil das Publikum sonst kaum den Abend durchhalten würde. Die Entertainment-Qualitäten des schwedischen Klarinettisten Martin Fröst stehen dabei außer Frage. Einerseits, weil Fröst publikumswirksam zwischen hauchzartem Pianissimo und schrillem Klezmer-Sound hin- und herschalten kann. Und anderseits, weil er Coplands Musik noch mit ein paar Dance-Moves à la Michael Jackson anreichert. Heftiger Jubel danach, stehende Ovationen.